IndiGo क्राइसिस पर भारतीय रेलवे ने मदद को बढ़ाए हाथ, 37 ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच लगाए

Indian Railway: हाई डिमांड वाले रूटों पर एक्स्ट्रा चेयरकार और स्लीपर श्रेणी के डिब्बे लगाए गए हैं. 6 दिसंबर 2025 से लागू होने वाले ये बढ़ोत्तरी दक्षिणी क्षेत्र में आवास क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करेंगे. उत्तर रेलवे (एनआर) ने आठ ट्रेनों में 3rd एसी और चेयर कार कोच जोड़कर इस योजना को आगे बढ़ाया है. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Dec 05, 2025, 11:18 PM IST
भारतीय रेलवे ने इंडिगो की उड़ान रद्द होने से यात्रा में होने वाली रुकावटों को कम करने के लिए 37 ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच लगाए. रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए, पूरे नेटवर्क में सुगम यात्रा और पर्याप्त सुविधा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं. कुल 37 ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच जोड़े गए हैं, जो देश भर में 114 से अधिक अतिरिक्त चक्कर लगा रही हैं. दक्षिण रेलवे (एसआर) ने सबसे ज्‍यादा संख्या में बढ़ोत्तरी की है जिससे 18 ट्रेनों में क्षमता में वृद्धि हुई है. 

हाई डिमांड वाले रूटों पर एक्स्ट्रा चेयरकार और स्लीपर श्रेणी के डिब्बे लगाए गए हैं. 6 दिसंबर 2025 से लागू होने वाले ये बढ़ोत्तरी दक्षिणी क्षेत्र में आवास क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करेंगे. उत्तर रेलवे (एनआर) ने आठ ट्रेनों में 3rd एसी और चेयर कार कोच जोड़कर इस योजना को आगे बढ़ाया है. शुक्रवार से लागू किए गए इन उपायों से भारी भीड़-भाड़ वाले उत्तरी कॉरिडोर पर ट्रेनों की उपलब्धता बढ़ेगी. पश्चिम रेलवे (डब्‍ल्‍यूआर) ने चार उच्च-मांग वाली ट्रेनों में 3एसी और 2nd एसी कोच जोड़कर उनकी संख्या बढ़ा दी है. 6 दिसंबर से प्रभावी ये वृद्धि पश्चिमी क्षेत्रों से राष्ट्रीय राजधानी तक यात्रियों की बढ़ती आवाजाही को ध्यान में रखकर की गई है.

सेंट्रल रेलवे ने भी की तैयारी
पूर्व मध्य रेलवे (ईसीआर) ने 6-10 दिसंबर के बीच पांच ट्रिपों में अतिरिक्त 2एसी कोचों के साथ राजेंद्र नगर-नई दिल्ली (12309) सेवा को मजबूत किया है, जिससे इस महत्वपूर्ण बिहार-दिल्ली सेक्टर पर बढ़ी हुई क्षमता उपलब्ध होगी. ईस्ट कोस्ट रेलवे (ईसीओआर) ने भुवनेश्वर-नई दिल्ली सेवाओं (ट्रेन संख्या 20817/20811/20823) में पांच फेरों के लिए 2एसी कोच जोड़कर ओडिशा और राजधानी के बीच संपर्क में सुधार किया है. पूर्वी रेलवे (ईआर) ने तीन प्रमुख ट्रेनों में वृद्धि लागू की है, 7-8 दिसंबर को छह यात्राओं में स्लीपर क्लास कोच जोड़े जाएंगे, जिससे पूर्व में क्षेत्रीय और अंतर-राज्यीय यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सकेगा.

ईस्टर्न रेलवे ने मदद को बढ़ाए हाथ
पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) ने 6 से 13 दिसंबर तक आठ-आठ ट्रिपों के लिए दो महत्वपूर्ण ट्रेनों में 3एसी और स्लीपर कोच जोड़े हैं, जिससे पूर्वोत्तर में यात्रियों के लिए निर्बाध क्षमता सुनिश्चित होगी. इन सुविधाओं के साथ, भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए चार विशेष रेलगाड़ियां भी चला रहा है. गोरखपुर-आनंद विहार टर्मिनल-गोरखपुर स्पेशल (05591/05592) 7 से 9 दिसंबर के बीच चार फेरे लगाएगी. नई दिल्ली-शहीद कैप्टन तुषार महाजन-नई दिल्ली आरक्षित वंदे भारत स्पेशल (02439/02440) 6 दिसंबर को चलेगी, जो जम्मू क्षेत्र के लिए तेज और आरामदायक कनेक्टिविटी प्रदान करेगी.

वेस्टर्न रेलवे दे रहा कनेक्टिविटी
पश्चिमी क्षेत्र की ओर उच्च मांग को पूरा करने के लिए, नई दिल्ली-मुंबई सेंट्रल-नई दिल्ली आरक्षित सुपरफास्ट स्पेशल (04002/04001) 6 और 7 दिसंबर को संचालित होगी. इसके अतिरिक्त, हजरत निजामुद्दीन-तिरुवनंतपुरम सेंट्रल आरक्षित सुपरफास्ट स्पेशल (04080) 6 दिसंबर को एकतरफा चलेगी, जो दक्षिणी क्षेत्र की ओर लंबी दूरी की कनेक्टिविटी प्रदान करेगी. विभिन्न जोनों में क्षमता वृद्धि और विशेष रेलगाड़ियों के संचालन से संबंधित ये कदम यात्रियों की यात्रा को आसान बनाने, पर्याप्त सुविधा सुनिश्चित करने और बढ़ती मांग के इस दौर में समय पर परिवहन विकल्प उपलब्ध कराने के प्रति भारतीय रेलवे की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

