रेलवे ने शुरू किया पहला पॉड होटल, 999 रुपये में मिलेंगी ये लग्जरी सुविधाएं

मुंबई: भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने मुसाफिरों को शानदार तोहफा दिया है और इस कड़ी में मुंबई सेंट्रल स्टेशन (Mumbai Central Railway Station) पर अपनी तरह का पहला पॉड होटल (Pod Hotel) खुल गया है, जिसमें भारतीय रेलवे के यात्री और यहां तक कि आम लोग भी अब काफी सस्ते में आधुनिक विश्राम सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं.

पश्चिम रेलवे (डब्ल्यूआर) के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, इस पॉड होटल में ठहरने पर 12 घंटे के लिए 999 रुपये और 24 घंटे के लिए 1,999 रुपये का भुगतान करना होगा. इस होटल में वाईफाई, टीवी, एक छोटा लॉकर, आईना और रीडिंग लाइट जैसी मॉर्डन सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी.

रेलवे स्टेशन की पहली मंजिल पर बना पूरा पॉड होटल करीब तीन हजार स्क्वायर फीट में फैला है. इसमें कैप्सूल की तरह दिखने वाले 48 कमरे हैं जिन्हें क्लासिक पॉड, प्राइवेट पॉड (Private Pods) पॉड्स फॉर वूमेन और दिव्यांगों के लिए बांटा गया है. क्लासिक पॉड की संख्या 30 है जबकि लेडीज के लिए ऐसे 7 पॉड बनाए गए हैं. इसके अलावा 10 प्राइवेट पॉड और दिव्यांगों के लिए एक पॉड की सुविधा दी गई है.

Travelling by train on a short business trip or taking a group of students on a tour, POD rooms at Mumbai Central station are here to make your journey comfortable and easy. pic.twitter.com/7yfbSfeZ9g

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) November 17, 2021