फ्लेक्सी, तत्काल और प्रीमियम टिकटों से रेलवे का कितना भरा खजाना? मोदी सरकार ने बताया पूरा हिसाब-किताब

रेलवे अलग-अलग किराए के फ्रेमवर्क के साथ अलग-अलग तरह की सर्विस चला रहा है. बेहतर डिमांड मैनेजमेंट के लिए फ्लेक्सी फेयर केवल सीमित संख्या में राजधानी, शताब्दी और दुरंतो ट्रेनों में शुरू की गई है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 20, 2025, 08:07 PM IST
Indian Railways :  राज्यसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ी जानकारी दी है. उन्होंने कहा है कि 2020-21 से 2024-25 के दौरान फ्लेक्सी फेयर, तत्काल और प्रीमियम तत्काल टिकट से भारतीय रेलवे द्वारा कमाया गया रेवेन्यू यात्री सर्विस से होने वाले कुल रेवेन्यू का लगभग 6 प्रतिशत है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में बताया कि 2020-21 से 2024-25 के दौरान मिसलेनियस कोचिंग रिसीट (Miscellaneous Coaching Receipts) का कुल रेवेन्यू 9,550.19 करोड़ रुपये है.

'कैंसिल टिकट की जानकारी नहीं है'

उन्होंने कहा, 'इसके अलावा यात्रियों द्वारा टिकट कैंसिल करने पर जमा की गई राशि का अलग से रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है. मंत्री ने बताया कि भारतीय रेलवे समाज के सभी वर्गों को किफायती सेवाएं देने की कोशिश करता है और 2023-24 में यात्री टिकटों पर 60,466 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी है.

टिकट पर कितना कमाता है रेलवे?

वैष्णव ने कहा, ये रेवेन्यू रेलवे में यात्रा करने वाले हर व्यक्ति को औसतन 45 प्रतिशत की छूट के बराबर है. दूसरे शब्दों में अगर किसी सर्विस को देने की लागत 100 रुपये है, तो टिकट की कीमत सिर्फ 55 रुपये है. ये सब्सिडी सभी यात्रियों को मिलती है.' इसके अलावा, 2024-25 के दौरान फ्लेक्सी फेयर से रेलवे द्वारा कमाया गया रेवेन्यू यात्री सर्विस से होने वाले कुल रेवेन्यू का सिर्फ 1.80 प्रतिशत है.

अलग-अलग सर्विस चला रहा है रेलवे

 

रेलवे अलग-अलग किराए के फ्रेमवर्क के साथ अलग-अलग तरह की सर्विस चला रहा है. बेहतर डिमांड मैनेजमेंट के लिए फ्लेक्सी फेयर केवल सीमित संख्या में राजधानी, शताब्दी और दुरंतो ट्रेनों में शुरू की गई है. इसके अलावा, राजधानी, शताब्दी और दुरंतो ट्रेनों के रूट पर भारतीय रेलवे पर सामान्य किराए पर वैकल्पिक ट्रेन सर्विस उपलब्ध हैं.

संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए रेल मंत्री ने कहा कि 2024-25 में भारतीय रेलवे का का वो रेवेन्यू जो किराये से नहीं मिलता है वो 11,586 करोड़ रुपये था. ये रेलवे की कुल मिले किराये का लगभग 4.36 प्रतिशत था. मंत्री ने कहा, 'कुछ डिवीजनों ने बचे हुए कोयले या सीमेंट को बेचकर वैगन-सफाई के कॉन्ट्रैक्ट भी लिए हैं. लगभग 1,308 हेक्टेयर खाली जमीन (जिसकी रेलवे को ऑपरेशनल जरूरतों के लिए तुरंत जरूरत नहीं है) को नॉन-फेयर रेवेन्यू कमाने के लिए कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (RLDA) को सौंपा गया है.'

