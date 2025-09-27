Advertisement
रेलवे में श‍िकायतों की भरमार, दो साल में 61 लाख कंप्‍लेन; यात्री सबसे ज्‍यादा इस चीज से परेशान

IRCTC: रेलवे के जर‍िये हर साल करोड़ों यात्री सफर करते हैं. सुव‍िधाओं को बेहतर करने के ल‍िए रेलवे की तरफ से लगातार काम भी क‍िया जा रहा है. लेक‍िन फ‍िर भी यात्री सफर के दौरान सुरक्षा को लेकर सबसे ज्‍यादा च‍िंत‍ित हैं. बाकी श‍िकायतों का क्‍या है हाल? 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 27, 2025, 08:57 PM IST
Indian Railways Complaints: भारतीय रेलवे की तरफ से लगातार यात्र‍ियों की सुव‍िधाओं पर काम क‍िया जा रहा है. इसके बावजूद भी रेलवे को हर साल यात्र‍ियों की लाखों श‍िकायतें म‍िलती हैं. फाइनेंश‍ियल ईयर 2023-24 और 2024-25 में यात्रियों से रेलवे को 61 लाख से ज्यादा शिकायतें मिली हैं. एमपी के चंद्र शेखर गौर द्वारा दायर आरटीआई (RTI) के जवाब में रेलवे बोर्ड की तरफ से बताया गया क‍ि सुरक्षा, साफ-सफाई और बिजली खराबी से जुड़ी श‍िकायतें इस दौरान सबसे ज्‍यादा रहीं.

सुधार के बावजूद समस्‍याएं भी बरकरार

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान रेलवे को 32 लाख शिकायतें मिलीं, जो 2023-24 के 28.96 लाख शिकायतों से 11% ज्यादा हैं. ट्रेनों से जुड़ी शिकायतें 18% बढ़ीं, जबकि रेलवे स्टेशनों से संबंध‍ित श‍िकायतें 21% कम रहीं. इससे साफ है क‍ि कुछ सेक्‍टर में भले ही सुधार हुआ लेक‍िन कई समस्‍याएं अभी भी बनी हुई हैं. सुरक्षा यात्रियों के लिए सबसे बड़ी समस्या बनी रही. ट्रेनों में सुरक्षा से जुड़ी शिकायतें 64% बढ़ीं, जो 2023-24 में 4.57 लाख थीं और 2024-25 में 7.50 लाख हो गईं.

दो साल में 12 लाख से ज्‍यादा श‍िकायतें
दो साल के दौरान सुरक्षा से जुड़ी कुल 12.07 लाख शिकायतें म‍िलीं. इस तरह ट्रेनों से संबंधित हर चार में से एक शिकायत रही. ट्रेनों में सुरक्षा से जुड़ी शिकायतें 2023-24 में 4.57 लाख रहीं, जो 2024-25 में बढ़कर 7.50 लाख हो गईं यानी इनमें 64% की बढ़ोतरी देखी गई. दो साल में सुरक्षा से जुड़ी 12.07 लाख शिकायतें आईं जो क‍ि ट्रेन से जुड़ी कुल श‍िकायतों का करीब 25% है.

कोच की साफ-सफाई से 8.44 लाख शिकायतें
इसके अलावा ब‍िजली इंस्‍ट्रूमेंट की खराबी की 8.44 लाख शिकायतें और कोच की साफ-सफाई से 8.44 लाख शिकायतें मिलीं, जो ट्रेन से जुड़ी शिकायतों का 16.5% हैं. पानी की उपलब्धता, कर्मचारियों का व्यवहार और खानपान से जुड़ी सर्व‍िस की भी शिकायतें म‍िलीं. इस दौरान ट्रेनों के समय से आने से जुड़ी शिकायतें 15% घटीं, ये 3.25 लाख से घटकर 2.77 लाख हो गईं. कोच की साफ-सफाई से जुड़ी शिकायतें भी कुछ कम रहीं.

स्टेशन से जुड़ी शिकायतें 5.55 लाख से घटकर 4.39 लाख हो गईं. अनर‍िजर्व टिकट की शिकायतें 40% घटीं, जो 1.93 लाख से 1.16 लाख हो गईं. टिकट रिफंड, सामान-लागेज और कर्मचारी व्यवहार की शिकायतें भी इस दौरान कम हुईं. इस दौरान रेलमदद हेल्पलाइन (139) सबसे ज्यादा यूज की गई, जिसके जरिये 2024-25 में 20 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुईं. रेलमदद ऐप (4.68 लाख), वेबसाइट (4.92 लाख) और सोशल मीडिया (2.12 लाख) भी लोगों का पसंदीदा रहा.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Indian railways

