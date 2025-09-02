Indian Railways: रेल मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार अगस्त में कुल माल ढुलाई 130.9 मिलियन टन रही, यह पिछले साल के 120.6 मिलियन टन से 8.5 फीसदी ज्यादा है. कोयला ढुलाई में 9%, स्टील में 22%, उर्वरक में अच्छी वृद्धि, मिनरल ऑयल में 4.5%, घरेलू कंटेनरों में 6%, निर्यात-आयात कंटेनरों में 5% और अन्य माल में 31% का इजाफा देखा गया.
Trending Photos
Indian Railways Earning: भारतीय रेलवे की तरफ से अगस्त के महीने में माल ढुलाई से 14,100 करोड़ रुपये की कमाई की है. यह रेलवे का अब तक का सबसे ज्यादा मंथली रिकॉर्ड है. रेलवे को यह उपलब्धि स्टील और कोयला जैसे प्रमुख सेक्टर की बढ़ती मांग और अन्य माल की विविधता से हासिल हुई है. रेल मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार अगस्त में कुल माल ढुलाई 130.9 मिलियन टन रही, यह पिछले साल के 120.6 मिलियन टन से 8.5 फीसदी ज्यादा है.
अब तक माल ढुलाई में 3.1% का इजाफा
कोयला ढुलाई में 9%, स्टील में 22%, उर्वरक में अच्छी वृद्धि, मिनरल ऑयल में 4.5%, घरेलू कंटेनरों में 6%, निर्यात-आयात कंटेनरों में 5% और अन्य माल में 31% का इजाफा देखा गया. यह माल ढुलाई में विविधता आने और अमेरिका के जियो-पॉलिटिकल टैरिफ जंग के कम असर को भी दर्शाता है. इस साल अब तक माल ढुलाई में 3.1% का इजाफा हुआ है, जो 673.6 मिलियन टन तक पहुंच गई. अप्रैल-जून तिमाही में माल ढुलाई 2% बढ़कर 413 मिलियन टन हुई, जबकि आमदनी 2% बढ़कर 44,870.4 करोड़ रुपये रही. जुलाई में ग्रोथ करीब 10% थी.
1702 मिलियन टन माल ढुलाई का टारगेट
रेलवे ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए 1,702.5 मिलियन टन माल ढुलाई का टारगेट रखा है, यह पिछले साल के 1,617.38 मिलियन टन से 5.2% ज्यादा है. साल 2024-25 में रेलवे ने माल ढुलाई में 1.7 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज की थी. कोयला रेलवे की माल ढुलाई का आधा हिस्सा है. अगस्त में कोयला ढुलाई और ज्यादा होती तो रेलवे की आमदनी और बेहतर हो सकती थी. मानसून के बाद तीसरी तिमाही में कोयला ढुलाई बढ़ने की उम्मीद की जा रही है.
रेलवे की यह उपलब्धि इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव संकेत है. अलग-अलग माल ढुलाई और मजबूत प्रदर्शन से रेलवे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में अहम योगदान दे रहा है.