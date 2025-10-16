Indian Railways Blanket Cover Service: भारतीय रेलवे की तरफ से यात्र‍ियों की सुव‍िधाओं के ल‍िए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं. प‍िछले द‍िनों ट्रेनों में यात्र‍ियों की तरफ से गंदे कंबल म‍िलने की श‍िकायत के बाद रेलवे की तरफ से कई कदम उठाए गए हैं. इसके बाद कंबलों की धुलाई को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई थी. लेक‍िन अब यात्र‍ियों की श‍िकायतों को ध्‍यान में रखकर ट्रेन में म‍िलने वाले कंबल के साथ कवर भी मिलेगा. इस पायलट प्रोजेक्‍ट को रेलवे की तरफ से जयपुर से शुरू क‍िया गया है.

प्र‍िंटेड लिनेन कंबल कवर की सुविधा म‍िलेगी

रेलवे की पहल के तहत जयपुर-अहमदाबाद रूट पर ट्रेन में यात्र‍ियों को प्र‍िंटेड लिनेन कंबल कवर की सुविधा म‍िलेगी. अगर इस रूट पर यह व्‍यवस्‍था सफल होती है तो यात्र‍ियों के फीड बैक के बाद इसे देशभर में लागू क‍िया जाएगा. रेलवे म‍िन‍िस्‍टर अश्‍व‍िनी वैष्णव ने बताया कि अब सभी एसी कोच वाले यात्रियों को कंबल कवर की सुव‍िधा म‍िलेगी. इस सुविधा को जयपुर से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू क‍िया गया है. इसका मकसद यात्रियों को सफर में ज्यादा आराम देना है. प‍िछले काफी समय से यात्र‍ियों की कंबलों की साफ-सफाई को लेकर शिकायतें आ रही थीं.

जयपुर रेलवे स्टेशन से शुरू की गई व्‍यवस्‍था

रेलवे म‍िन‍िस्‍टर ने ANI को बताया क‍ि आज से रेलवे में नई शुरुआत की गई है. कंबल का यूज हमेशा से होता रहा है लेकिन उनकी साफ-सफाई पर सवाल उठते थे. इसे दूर करने के लिए जयपुर रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन में कंबल कवर की व्यवस्था को शुरू क‍िया गया है. मंत्री ने बताया क‍ि यद‍ि यह प्रयोग सफल रहा तो इसे देशभर में लागू किया जाएगा. इसके साथ ही छोटे स्टेशनों पर भी प्लेटफॉर्म की ऊंचाई, साइनबोर्ड और सूचना सिस्टम जैसी सुव‍िधाओं को बढ़ाया जाएगा.

प्लेटफॉर्म टिकट की ब‍िक्री कर दी बंद

केंद्रीय मंत्री ने जयपुर, राजस्थान में 65 छोटे और म‍िड साइज स्टेशनों पर नए प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म अपग्रेड और इंटीग्रेटेड पैसेंजर इंफारमेंशन स‍िस्‍टम का उद्घाटन क‍िया गया. इस बीच उत्तरी रेलवे ने दीपावली और छठ पूजा के कारण भीड़ को देखते हुए 15 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2025 तक पांच स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद कर दी है. ज‍िन स्‍टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट नहीं म‍िलेगा उनमें नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार और गाजियाबाद स्‍टेशन हैं.

उत्तरी रेलवे के चीफ पीआर ऑफ‍िसर हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि यह फैसला स्टेशनों पर भीड़ को रोकने के लिये ल‍िया गया है. उन्होंने कहा क‍ि सीन‍ियर स‍िटीजन, दिव्यांगजन और महिला यात्रियों के साथ आने वाले लोग इंक्‍वायरी ऑफ‍िस से प्लेटफॉर्म टिकट ले सकते हैं.