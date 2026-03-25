IRCON-RVNL Merger: सरकार की तरफ रेलवे सेक्टर की दो बड़ी कंपनियों के मर्जर का प्लान तैयार किया जा रहा है. इस मर्जर के बाद रेलवे से जुड़े प्रोजेक्ट मे तेजी आएगी और क्या-क्या फायदा होगा आइए जानते हैं.
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Indian Railways Merger Plan: सरकार की तरफ से रेलवे सेक्टर को फोकस करते हुए समय-समय पर कोई न कोई बदलाव किया जाता रहता है. अब सरकार रेलवे को लेकर एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है. इसके तहत रेलवे से जुड़ी पब्लिक सेक्टर की दो प्रमुख कंपनियों रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) और इरकॉन इंटरनेशनल (IRCON) को मर्ज करने की तैयारी है. इस कदम को उठाए जाने का मकसद दोनों कंपनियां आपस में कॉम्पटीशन करने की बजाय मिलकर देश और देश के बाहर बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आसानी से ले सकें.
कंपनी से जुड़ी अधिकारियों ने बताया कि रेलवे सेक्टर से जुड़ी दोनों ही कंपनियां अलग-अलग होकर कई बार एक-दूसरे के खिलाफ बिड लगाती हैं. इससे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कॉम्पटीटर रेट पर मिलता है और रिसोर्स की बर्बादी होती है. लेकिन दोनों के मर्जर के बाद डुप्लिकेशन पूरी तरह खत्म हो जाएगा और रिसोर्स एक जगह जमा होंगे. इतना ही नहीं, नई कंपनी ज्यादा बड़े ऑर्डर हासिल कर सकेगी. यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से बजट में किये गए ऐलान पीएफसी (PFC) और आरईसी (REC) मर्जर के बाद दूसरा बड़ा पीएसयू (PSU) मर्जर होगा.
मौजूदा समय में आरवीएनएल (RVNL) का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 53,877 करोड़ रुपये है, जबकि इरकॉन (IRCON) की वैल्यूएशन 11,159 करोड़ रुपये है. दोनों कंपनियों का मर्जर होने के बाद ज्वाइंट ऑर्डर बुक डेढ़ लाख करोड़ रुपये से ज्यादा होने की उम्मीद है. मर्जर के बाद यह नई कंपनी इंफ्रा सेक्टर की दूसरी बड़ी कंपनियों को टक्कर देने में कामयाब होगी.
रेलवे सेक्टर की दोनों दिग्गज कंपनियों के मर्जर के बाद शेयर में तेजी देखी गई. मंगलवार को इरकॉन का शेयर 2.9% की तेजी के साथ 119 रुपये पर बंद हुआ, जबकि आरवीएनएल (RVNL) 3.3% की तेजी के साथ 258 रुपये पर बंद हुआ. एक अधिकारी ने बताया कि दोनों कंपनियों के मर्जर से नई बड़ी कंपनी बनेगी और शेयर वैल्यू में भी इजाफा होगा. इसका असर मैनपावर का पूल पर भी पड़ेगा और कैपिसिटी भी बढ़ेगी.
रेलवे मिनिस्ट्री ने मर्जर का प्रोसेस शुरू कर दिया है लेकिन अभी इसे फाइनल होने में समय लगेगा. पहले इसके लिए अलग-अलग विभागों से मंजूरी लेनी होगी, इसके बाद इस पर कैबिनेट की मुहर लगेगी. अधिकारियों ने बताया कि मर्जर से मैनपावर और कैपिसिटी दोनों बढ़ेंगी, जिससे कंपनी बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को आसानी से संभाल सकेगी.
आरवीएनएल (RVNL) और इरकॉन (IRCON) के मर्जर से न केवल देश में चल रहे प्रोजेक्ट में तेजी आएगी, बल्कि विदेश में भी देश की रेलवे कंपनियां बड़े-बड़े प्रोजेक्ट हासिल कर सकेंगी और दूसरी कंपनियों के प्रोजेक्ट हासिल कर सकेंगी. सरकार का मानना है कि दोनों कंपनियों को लंबे समय से मर्ज करने की जरूरत महसूस हो रही थी. देश के अंदर रेलवे नेटवर्क को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए यह फैसला अहम माना जा रहा है.