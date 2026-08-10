/Indian Railways: एयरपोर्ट जैसे होंगे रेलवे स्टेशन! लेकिन कौन होगा मालिक? समझिए PPP मॉडल में कैसे होता है काम

Hazrat Nizamuddin Railway Station: रेलवे म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से यात्री सुव‍िधाओं पर लगातार काम क‍िया जा रहा है. सरकार की कोश‍िश देश के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न और वर्ल्‍ड क्‍लास लेवल का बनाने की है. इसी द‍िशा में केंद्र की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है. एनसीआर के तीन रेलवे स्टेशन पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन और आनंद विहार टर्मिनल समेत कुल 15 बड़े स्टेशन को आधुन‍िक बनाने की तैयारी है. इन स्टेशनों का डेवलपमेंट पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी (PPP) मॉडल के तहत किया जाना है. ऐसे में सवाल यह है क‍ि आख‍िर पीपीपी मॉडल क्‍या है? स्‍टेशन का माल‍िक कौन होगा और इसमें क‍िस तरह काम होता है? आइए व‍िस्‍तार से समझते हैं-