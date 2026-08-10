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Indian Railways: एयरपोर्ट जैसे होंगे रेलवे स्टेशन! लेकिन कौन होगा मालिक? समझिए PPP मॉडल में कैसे होता है काम

Anand Vihar Railway Station: पीपीपी मॉडल पर तैयार रेलवे स्‍टेशनों के बारे में जानकारी देते हुए रेलवे म‍िन‍िस्‍टर अश्‍व‍िनी वैष्‍णव ने भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन का उदाहरण द‍िया. उन्‍होंने बताया क‍ि इस स्‍टेशन को पीपीपी मॉडल के तहत री-डेवलप क‍िया गया है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 10, 2026, 11:31 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 11:31 AM IST
Indian Railways: एयरपोर्ट जैसे होंगे रेलवे स्टेशन! लेकिन कौन होगा मालिक? समझिए PPP मॉडल में कैसे होता है काम
Image Credit: AI

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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