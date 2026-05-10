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Hindi Newsबिजनेसबदल रहा रेलवे का 45 साल पुराना इति‍हास, सरकारी बैंक ने पूरी ट्रेन कर ली अपने नाम; मई में पहली बार हो रहा यह काम

बदल रहा रेलवे का 45 साल पुराना इति‍हास, सरकारी बैंक ने पूरी ट्रेन कर ली अपने नाम; मई में पहली बार हो रहा यह काम

Palace on Wheels: भारतीय रेलवे की शाही ट्रेन 'पैलेस ऑन व्हील्स' इस बार इति‍हास रचने जा रही है. दरअसल, 45 साल के इत‍िहास में यह पहला मौका होगा जब इसकी बुक‍िंग मई के महीने में की गई है. इस बार यह बुक‍िंग देश के एक बड़े बैंक की तरफ से की गई है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 10, 2026, 11:06 AM IST
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Palace on Wheels Train: भारतीय रेलवे और उससे जुड़े र‍िकॉर्ड वाकई गजब हैं. 'राजस्‍थान की शान' कही जाने वाली दुनिया की सबसे आलीशान ट्रेनों में से एक 'पैलेस ऑन व्हील्स' (Palace on Wheels) इस बार नया इतिहास रचने जा रही है. रेलवे की तरफ से इस लग्‍जरी ट्रेन को स‍ितंबर से अप्रैल के बीच संचाल‍ित क‍िया जाता है. लेक‍िन अपनी शुरुआत से लेकर अब तक के 45 साल के सफर के दौरान यह पहला मौका होगा जब ट्रेन को मई में चलाया जाएगा. आमतौर पर राजस्थान की भीषण गर्मी के दौरान ट्रेन को मई से अगस्त के बीच बंद रखा जाता है. लेकिन पर्यटकों की भारी ड‍िमांड के बीच इस साल परंपरा टूटने जा रही है.

इस लग्‍जरी ट्रेन को 26 जनवरी 1982 को शुरू क‍िया गया था. यह ट्रेन भारतीय रेलवे और राजस्थान पर्यटन विकास निगम (RTDC) का संयुक्‍त रूप से बेहद सफल प्रयास है. रेलवे की तरफ से जारी बयान में बताया गया क‍ि इस साल ड‍िमांड इतनी ज्‍यादा थी क‍ि मई में भी 'पैलेस ऑन व्हील्स' (Palace on Wheels) की सर्व‍िस जारी रखने का फैसला क‍िया गया है. राजस्थान में मई का महीना गर्मी के ल‍िहाज से क‍िसी चुनौती से कम नहीं होता. यही कारण है कि इस ट्रेन को केवल सितंबर से अप्रैल के बीच ही चलाया जाता था. हालांकि, मॉर्डन सुविधा और एसी कोच के चलते पर्यटकों को गर्मी से राहत म‍िली है.

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20 मई से शुरू होकर 25 तक चलेगी यह ट्रेन

रेलवे अध‍िकार‍ियों ने बताया क‍ि इस बार स्‍पेशल ट्रेन की बुक‍िंग एक बड़े सरकारी बैंक की तरफ से की गई है. देश के इस प्रमुख बैंक ने पूरी 'पैलेस ऑन व्हील्स' को खास यात्रा के लिए बुक किया है. यह स्‍पेशल यात्रा 20 मई से शुरू होकर 25 मई तक चलेगी. दिल्ली के  सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना होने वाली यह ट्रेन करीब 2,610 किमी का सफर तय करेगी. शाही यात्रा के दौरान ट्रेन दुर्गापुरा, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर और बीकानेर जैसे प्रमुख ऐतिहासिक शहरों से होकर गुजरेगी. ट्रेन का नंबर 00290 है और इसे 'भारत गौरव ट्रेन पॉलिसी' के तहत चलाया जा रहा है.

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क‍िसी चलते-फिरते राजमहल से कम नहीं ट्रेन

छह दिन के सफर के दौरान यात्रियों को राजस्थान की संस्कृति, किले, महल और रेगिस्तानी खूबसूरती का अनुभव मिलेगा. 'पैलेस ऑन व्हील्स' में कुल 22 कोच हैं. जैसा क‍ि ट्रेन के नाम से ही पता चल रहा है क‍ि यह ट्रेन क‍िसी चलते-फिरते राजमहल से कम नहीं है. ट्रेन में सैलून कोच, सुपर डीलक्स कोच, दो रेस्टोरेंट कम बार और एक डेडिकेटेड स्पा कार भी शामिल है. ट्रेन के 14 स्‍पेशल कोच के नाम राजस्थान की पूर्व र‍ियासतों जैसे अलवर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और उदयपुर के नाम पर रखे गए हैं.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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