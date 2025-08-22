How To Book Confirmed Train Ticket: क्‍या आप भी इस द‍िवाली और छठ पूजा के मौके पर घर जाने का प्‍लान कर रहे हैं? अगर हां और अभी तक कंफर्म ट‍िकट बुक नहीं हो पाई है तो यह खबर आपको सुकून देगी. इस बार द‍िवाली और छठ पूजा जैसे बड़े त्‍योहार अक्‍टूबर के महीने में हैं. यात्र‍ियों को क‍िसी तरह की परेशानी न हो, इसके ल‍िए रेलवे की तरफ से 12000 स्‍पेशल ट्रेनों का संचालन क‍िया जा रहा है. द‍िवाली और छठ पर लाखों-करोड़ों लोग अपने घर जाने की प्‍लान‍िंग करते हैं. लेकिन त्योहारों की भीड़ में कन्फर्म टिकट बुक करना मुश्‍क‍िल होता है. प‍िछले द‍िनों भारतीय रेलवे की तरफ से टिकट बुकिंग नियमों में बदलाव के साथ ही कुछ अहम सुझाव भी दिए गए हैं. इन सुझावों से आपको कन्फर्म सीट म‍िल सकेगी. काफी लोग इन ट‍िप्‍स को फॉलो करके ही कंफर्म ट‍िकट लेते हैं.

बुक‍िंग टाइम 120 दिन से घटाकर 60 दिन क‍िया

रेलवे की तरफ से प‍िछले द‍िनों पहले ट‍िकट बुक‍िंग का टाइम 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर द‍िया गया है. इस न‍ियम के अनुसार आप यात्रा की तारीख से 60 दिन पहले टिकट बुक कर सकते हैं. उदाहरण के लिए आप इस तरह समझ समते हैं यद‍ि आप 20 अक्टूबर को द‍िवाली के मौके पर यात्रा करना चाहते हैं तो उसके ल‍िए ट‍िकट बुक‍िंग 20 अगस्त से शुरू हो गई है. अगर ट्रेन एक दिन बाद शुरू होती है तो आपको ट‍िकट की बुक‍िंग के ल‍िए 61 दिन पहले का समय म‍िलता है.

इस ट्र‍िक से बुक होगी कन्फर्म टिकट!

यद‍ि आपको अभी भी अपने गंतव्‍य तक जाने के ल‍िए सीधा कन्फर्म टिकट नहीं मिल रहा तो आपके ल‍िए ब्रेक जर्नी का ऑप्‍शन अच्‍छा होता है. उदाहरण के लिए यद‍ि आपको दिल्ली से कटिहार तक जाना है और टिकट नहीं म‍िल रहा तो आप लखनऊ या वाराणसी तक का टिकट बुक कर सकते हैं. वहां से आप क‍िसी दूसरी ट्रेन से अपने गंतव्य तक चले जाएं. यह तरीका आपके लि‍ए थोड़ा बोर करने वाला हो सकता है. लेकिन फेस्‍ट‍िव सीजन में घर पहुंचने में आपके ल‍िए मददगार साब‍ित होगा.

25 अक्टूबर से शुरू होगी छठ पूजा

इस बार 20 अक्टूबर को द‍िवाली का त्‍योहार है, इसके बाद 25 अक्टूबर से छठ पूजा शुरू होगी. इन त्योहारों में यूपी, बिहार और अन्य राज्यों की तरफ यात्रियों की भारी भीड़ रहती है. इस मौके पर रेलवे की तरफ से स्‍पेशल ट्रेनों का संचालन क‍िया जाएगा. लेक‍िन पहले बुकिंग करने वालों को कन्फर्म सीट मिलने की संभावना ज्‍यादा रहती है. रेलवे के जानकारों की तरफ से सलाह भी दी जाती है क‍ि सफर का प्‍लान पहले से करें और बुकिंग के समय सतर्क रहें. आईआरसीटीसी (IRCTC) की वेबसाइट या ऐप का यूज कर आसानी से टिकट बुक करें.