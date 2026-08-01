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Online Luggage Booking: रेलवे की नई सुव‍िधा से ऑनलाइन कैसे बुक होगा लगेज? क‍ितना होगा क‍िराया; स्‍टेप बॉय स्‍टेप प्रोसेस जान‍िए

Luggage Booking Cost: रेलवे की तरफ से शुरू की गई नई सुव‍िधा से आप भी ट्रेन में चढ़ने से पहले अपने लगेज की ऑनलाइन बुक‍िंग करा सकते हैं. हालांक‍ि, स्‍टेशन पहुंचने पर आपको इस सामान का वेर‍िफ‍िकेशन कराना जरूरी होगा.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 01, 2026, 03:11 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 03:25 PM IST
Online Luggage Booking: रेलवे की नई सुव‍िधा से ऑनलाइन कैसे बुक होगा लगेज? क‍ितना होगा क‍िराया; स्‍टेप बॉय स्‍टेप प्रोसेस जान‍िए
Image Credit: AI

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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