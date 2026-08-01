How To Book Online Luggage: भारतीय रेलवे ने स्टेशन पर यात्रियों की भागदौड़ और परेशानी कम करने के लिए ऑनलाइन लगेज बुकिंग सुविधा शुरू कर दी है. यह सर्विस केवल कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को ही मिलेगी. टिकट बुकिंग के साथ शुरू की गई एक्स्ट्रा लगेज को डिक्लेयर और बुक करने की ऑनलाइन सुविधा से यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर पार्सल ऑफिस के बाहर लंबी-लंबी लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस कदम का मकसद कागजी कार्रवाई को खत्म करना और यात्रियों का टाइम बचाना है. इससे देशभर के बड़े रेलवे स्टेशनों पर होने वाली गैर जरूरी भीड़ से राहत मिलेगी.
रेलवे ने इस ऑनलाइन सर्विस को 31 जुलाई से शुरू कर दिया है. रेलवे बोर्ड की तरफ से इस सर्विस को शुरू करने के लिए सभी जोनल रेलवे को पत्र के माध्यम से पहले ही सूचित कर दिया गया है. इस ऑनलाइन सुविधा का फायदा वहीं यात्री उठा सकते हैं, जिनका टिकट कन्फर्म होगा. आइए जानते हैं आप कैसे इस सर्विस का फायदा उठा सकते हैं?
सबसे पहले रेलवे की लगेज से जुड़ी ऑफिशियल वेबसाइट www.parcel.indianrail.gov.in पर जाएं.
यहां आप ट्रेन नंबर, यात्रा की शुरुआत, गंतव्य स्टेशन और पार्सल से जुड़ी जानकारी दर्ज करनी होगी.
इस प्रोसेस के बाद पोर्टल आपको ऑटोमेटिक तरीके से अनुमानित भाड़ा बता देगा.
यात्री ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट लेकर स्टेशन पर सामान के वजन का फाइनल वेरिफिकेशन करा सकते हैं.
पेमेंट के बाद मिलने वाली रसीद से गंतव्य पर सामान लिया जा सकेगा.
साथ ही, ट्रैक एंड ट्रेस सर्विस और SMS के जरिये सामान की लाइव लोकेशन भी जानी जा सकेगी.
रेलवे ने हर क्लास के यात्रियों के लिए फ्री और अधिकतम लगेज की लिमिट तय की है. सेकेंड क्लास (जनरल) में 35 किलो फ्री और एक्स्ट्रा चार्ज के साथ 70 किलो तक सामान ले जा सकते हैं. स्लीपर में फ्री लिमिट 40 किलो और अधिकतम 80 किलो है. एसी 3-टियर और एसी चेयर कार के लिए फ्री और अधिकतम लिमिट 40 किलो रखी गई है, यहां एक्स्ट्रा लगेज की अनुमति नहीं है. फर्स्ट एसी में 70 किलो फ्री और अधिकतम 150 किलो तक की लिमिट है. सेकंड एसी में 50 किलो फ्री और अधिकतम 100 किलो तक लगेज ले जाया जा सकता है.
एक्सट्रा लगेज पर स्टैंडर्ड लगेज रेट का डेढ़ गुना चार्ज लिया जाएगा. कम से कम 30 रुपये का चार्ज तय किया गया है. इसकी कैलकुलेशन 10 किलो के स्लैब में की जाएगी. इसके अलावा, कैलकुलेशन के लिए मिनिमम 50 किलो की दूरी का नियम लागू होगा.