रेलवे ने हर क्लास के यात्रियों के लिए फ्री और अधिकतम लगेज की ल‍िम‍िट तय की है. सेकेंड क्लास (जनरल) में 35 किलो फ्री और एक्‍स्‍ट्रा चार्ज के साथ 70 किलो तक सामान ले जा सकते हैं. स्लीपर में फ्री लिमिट 40 किलो और अधिकतम 80 किलो है. एसी 3-टियर और एसी चेयर कार के लिए फ्री और अधिकतम ल‍िम‍िट 40 किलो रखी गई है, यहां एक्स्ट्रा लगेज की अनुमति नहीं है. फर्स्ट एसी में 70 किलो फ्री और अधिकतम 150 किलो तक की ल‍िम‍िट है. सेकंड एसी में 50 किलो फ्री और अधिकतम 100 किलो तक लगेज ले जाया जा सकता है.