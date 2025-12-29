Advertisement
Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 29, 2025, 10:34 PM IST
रेलवे ने कसी कमर, घने कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार नहीं पड़ेगी ठप, सभी डिविजन्स को मिला बड़ा फरमान

Indian Railways : कोहरे के सीजन में ट्रेन सर्विस में रुकावट को कम करने के लिए रेलवे ने बड़ा ऐक्शन लिया है. कोहरे के दौरान ट्रेन यातायात व्यवस्था करने के लिए रेल मंत्रालय ने उत्तर भारत के सभी डिवीजन को निर्देश जारी किए हैं. रेल मंत्रालय ने कई जोन और डिवीजनों को रियल-टाइम स्टॉक चेक करने और समय पर ऑपरेशन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

ऑफिशियल निर्देशों के मुताबिक, नॉर्दर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजरों से ट्रेन संचालन का रियल-टाइम मूल्यांकन करने और ऑनबोर्ड कैटरिंग से संबंधित मुद्दों सहित समस्याओं को तुरंत हल करने के लिए कहा गया है.

20-कोच वाला वंदे भारत रेक तैनात

दिल्ली, लखनऊ, बनारस, प्रयागराज और मुरादाबाद के डिविजनल रेलवे मैनेजरों को भी उनके अधिकार क्षेत्र में ट्रेनों का रियल-टाइम स्टॉक लेने और बिना किसी देरी के किसी भी परिचालन संबंधी चिंताओं को हल करने का निर्देश दिया गया है. समय पर ट्रेन संचालन सुनिश्चित करने के लिए वंदे भारत और शताब्दी ट्रेनों जैसी प्रीमियम सर्विस के लिए अतिरिक्त रेक की व्यवस्था की गई है. ऑफिशियल निर्देशों के मुताबिक, नई दिल्ली-वाराणसी सेवाओं के समय पर संचालन को सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान में 20-कोच वाला वंदे भारत रेक तैनात किया जा रहा है.

रियल-टाइम एक्शन

रेल मंत्रालय ने ट्रेनों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग और कैटरिंग से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए IRCTC में वॉर रूम सक्रिय किया है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Indian railways

Trending news

