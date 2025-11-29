Advertisement
Tatkal Booking : क्या OTP नहीं तो टिकट नहीं! 1 दिसंबर से होगा बड़ा बदलाव, पश्चिम रेलवे ने लिया बड़ा फैसला

ट्रांसपेरेंसी को मजबूत करने और तत्काल रिजर्वेशन के गलत इस्तेमाल को रोकने की कोशिश में वेस्टर्न रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग के लिए एक नया OTP-बेस्ड ऑथेंटिकेशन प्रोसेस शुरू कर रहा है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 29, 2025, 07:51 PM IST
Tatkal Booking : क्या OTP नहीं तो टिकट नहीं! 1 दिसंबर से होगा बड़ा बदलाव, पश्चिम रेलवे ने लिया बड़ा फैसला

Indian Railways : तत्काल टिकट बुकिंग को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए पश्चिम रेलवे ने नई OTP बेस्ड सिस्टम लागू करने का फैसला किया है. पश्चिम रेलवे का ये कदम लाखों यात्रियों के लिए सीधे तौर पर असर डालेगा. ट्रांसपेरेंसी को मजबूत करने और तत्काल रिजर्वेशन के गलत इस्तेमाल को रोकने की कोशिश में वेस्टर्न रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग के लिए एक नया OTP-बेस्ड ऑथेंटिकेशन प्रोसेस शुरू कर रहा है. 

सिस्टम 1 दिसंबर 2025 को लाइव होगा

रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुसार, यह नया सिस्टम 1 दिसंबर 2025 को रात 00:00 बजे से लागू होगा. OTP वैलिडेशन की जरूरत सभी टिकटिंग प्लेटफॉर्म - कंप्यूटराइज्ड PRS काउंटर, ऑथराइज्ड एजेंट, IRCTC वेबसाइट और IRCTC मोबाइल एप्लिकेशन पर लागू होगी. तत्काल टिकट के लिए OTP कन्फर्मेशन जरूरी है. बदले हुए प्रोसेस के तहत तत्काल टिकट तभी जारी किए जाएंगे जब यात्री सिस्टम से मिले वन-टाइम पासवर्ड (OTP) को वेरिफाई करेंगे. OTP बुकिंग के समय दिए गए मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा और टिकट सफल ऑथेंटिकेशन के बाद ही कन्फर्म होगा.

रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुसार अब तत्काल टिकट केवल तभी प्राप्त किया जा सकेगा, जब यात्री के मोबाइल नंबर पर भेजा गया OTP (वन टाइम पासवर्ड) सफलतापूर्वक वेरिफ़ाई हो जाए. इसका मतलब यह है कि अब बिना OTP के तत्काल टिकट बुक करना संभव नहीं होगा. यह नियम 1 दिसंबर 2025 से लागू होगा और इसकी शुरुआत मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 12009/12010) से की जाएगी.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

