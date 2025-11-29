Tatkal Booking : क्या OTP नहीं तो टिकट नहीं! 1 दिसंबर से होगा बड़ा बदलाव, पश्चिम रेलवे ने लिया बड़ा फैसला

Indian Railways : तत्काल टिकट बुकिंग को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए पश्चिम रेलवे ने नई OTP बेस्ड सिस्टम लागू करने का फैसला किया है. पश्चिम रेलवे का ये कदम लाखों यात्रियों के लिए सीधे तौर पर असर डालेगा. ट्रांसपेरेंसी को मजबूत करने और तत्काल रिजर्वेशन के गलत इस्तेमाल को रोकने की कोशिश में वेस्टर्न रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग के लिए एक नया OTP-बेस्ड ऑथेंटिकेशन प्रोसेस शुरू कर रहा है.

सिस्टम 1 दिसंबर 2025 को लाइव होगा

रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुसार, यह नया सिस्टम 1 दिसंबर 2025 को रात 00:00 बजे से लागू होगा. OTP वैलिडेशन की जरूरत सभी टिकटिंग प्लेटफॉर्म - कंप्यूटराइज्ड PRS काउंटर, ऑथराइज्ड एजेंट, IRCTC वेबसाइट और IRCTC मोबाइल एप्लिकेशन पर लागू होगी. तत्काल टिकट के लिए OTP कन्फर्मेशन जरूरी है. बदले हुए प्रोसेस के तहत तत्काल टिकट तभी जारी किए जाएंगे जब यात्री सिस्टम से मिले वन-टाइम पासवर्ड (OTP) को वेरिफाई करेंगे. OTP बुकिंग के समय दिए गए मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा और टिकट सफल ऑथेंटिकेशन के बाद ही कन्फर्म होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Western Railway will be implementing an important modification in the Tatkal booking system in accordance with the guidelines issued by the Railway Board. Tatkal tickets for Train No. 12009/12010 Mumbai Central - Ahmedabad Shatabdi Express will now be issued only after… pic.twitter.com/u96p4VIYYz — Western Railway (@WesternRly) November 28, 2025

रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुसार अब तत्काल टिकट केवल तभी प्राप्त किया जा सकेगा, जब यात्री के मोबाइल नंबर पर भेजा गया OTP (वन टाइम पासवर्ड) सफलतापूर्वक वेरिफ़ाई हो जाए. इसका मतलब यह है कि अब बिना OTP के तत्काल टिकट बुक करना संभव नहीं होगा. यह नियम 1 दिसंबर 2025 से लागू होगा और इसकी शुरुआत मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 12009/12010) से की जाएगी.