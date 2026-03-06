IRCON-RVNL Merger: सरकार की तरफ से भारतीय रेलवे की दो बड़ी सरकारी कंपन‍ियों का मर्जर करके एक करने पर व‍िचार कर रही है. इसके ल‍िए रेलवे म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से प्रपोजल द‍िया गया है. रेलवे की दो बड़ी सरकारी कंपनियों इरकॉन इंटरनेशनल (IRCON) और रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के मर्जर की खबर से शेयर बाजार में हलचल मच गई. मीडिया रिपोर्ट में दावा क‍िया जा रहा है क‍ि रेलवे म‍िन‍िस्‍ट्री ने दोनों पीएसयू (PSU) के मर्जर का औपचारिक प्रपोजल तैयार किया है. इस खबर के बाद दोनों कंपन‍ियों के शेयर में तेजी देखी जा रही है और निवेशक जमकर खरीदारी कर रहे हैं.

हफ्ते के आख‍िरी कारोबारी द‍िन इरकॉन इंटरनेशनल (IRCON) का शेयर NSE पर सपाट शुरुआत के बाद तेजी से ऊपर चढ़ा. दिन में कारोबार की शुरुआत 133 रुपये पर हुई, लेकिन खरीदारी के जोर से इंट्राडे हाई 149.43 रुपये तक पहुंच गया. दोपहर के समय शेयर 148.25 रुपये पर मजबूती से कारोबार कर रहा था. इस दौरान करीब 3.2 करोड़ शेयर का लेन-देन हुआ. शेयर में यह तेजी मर्जर की अफवाह से आई है. कारोबारी सत्र के अंत में भी शेयर करीब 10 प्रत‍िशत की तेजी के साथ ट्रेड‍िंग करते देखा गया.

मर्जर की खबर के बाद शेयरों में आई तेजी

दूसरी तरफ रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के शेयर में भी मर्जर की रिपोर्ट के बाद तेजी देखी गई. आरवीएनएल (RVNL) का शेयर इंट्राडे हाई के दौरान 298.40 रुपये तक पहुंचा, जो क‍ि करीब 7% की बढ़ोतरी है. बाद में इसमें कुछ ग‍िरावट देखी गई लेक‍िन इसे हरे न‍िशान के साथ ही कारोबार करते देखा गया. आरवीएनएल (RVNL) के शेयर में प‍िछले चार द‍िन से चल रही ग‍िरावट पर भी ब्रेक लग गया.

रेलवे म‍िन‍िस्‍ट्री ने भेजा मर्जर का प्रपोजल

रिपोर्ट्स के अनुसार रेलवे म‍िन‍िस्‍ट्री ने इरकॉन (IRCON) और आरवीएनएल (RVNL) के मर्जर का प्रपोजल द‍िया है. यह प्रपोजल फाइनेंस म‍िन‍िस्‍ट्री, पब्लिक एंटरप्राइजेज ड‍िपार्टमेंट और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) की मंजूरी के लिए जाएगा. यद‍ि मंजूरी म‍िलती है तो दोनों कंपनियां मिलकर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी और इंटीग्रेटेड यून‍िट बन जाएंगी. दोनों नवरत्‍न सीपीएसई हैं और रेलवे म‍िन‍िस्‍ट्री के अधीन आती हैं.

कंपनियों ने साधी चुप्‍पी

मर्जर प्रपोजल को लेकर दोनों ही कंपन‍ियों की तरफ से क‍िसी तरह का ऑफ‍िश‍ियल अपडेट नहीं द‍िया गया. IRCON और RVNL की तरफ से अभी तक स्टॉक एक्सचेंज को मर्जर से जुड़ी क‍िसी भी तरह की जानकारी नहीं दी गई. आपको बता दें 1976 में बनी IRCON रेलवे, हाइवे, मेट्रो जैसे प्रोजेक्‍ट में माह‍िर है. आरवीएनएल (RVNL) की स्‍थापना 2003 में हुई और यह रेलवे इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर को तेजी से डेवलप करने पर फोकस करती है.