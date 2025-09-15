Indian Railway News: रेलवे का बड़ा ऐलान, रिजर्वेशन टिकट पर भी अब लागू होगा तत्काल वाला नियम
Indian Railway News: रेलवे का बड़ा ऐलान, रिजर्वेशन टिकट पर भी अब लागू होगा तत्काल वाला नियम

रेलवे के अधिकृत एजेंट आरक्षण खुलने के पहले 10 मिनट तक टिकट बुक नहीं कर सकेंगे.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 15, 2025, 07:24 PM IST
Indian Railway News: रेलवे का बड़ा ऐलान, रिजर्वेशन टिकट पर भी अब लागू होगा तत्काल वाला नियम

Indian Railway News:  ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम में भारतीय रेलवे ने बड़ा बदलाव किया है. रेलवे बोर्ड ने यात्रियों के लिए नए टिकट बुकिंग नियमों की घोषणा की है.  1 अक्टूबर 2025 से रिजर्वेशन खुलने के बाद पहले 15 मिनट केवल वही लोग ऑनलाइन टिकट बुक कर पाएंगे जिनका आधार वेरिफिकेशन हुआ है. बता दें, ये नियम IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों पर लागू होगा. रेलवे के अधिकृत एजेंट आरक्षण खुलने के पहले 10 मिनट तक टिकट बुक नहीं कर सकेंगे.

क्या है रेलवे का मकसद ?

रिजर्वेशन टिकट में इस बदलाव के बाद ऑनलाइन टिकटिंग में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है. नए नियम का फायदा उन यात्रियों को मिलेगा जिन्हें कई बार एजेंट्स के कारण कन्फर्म टिकट नहीं मिल पाता था.  आधार ऑथेंटिकेशन से धोखाधड़ी रुकेगी, यात्रियों को शुरुआती स्लॉट में सीट पाने का बेहतर मौका मिलेगा IRCTC आधार बेस्ड टिकटिंग को और मजबूत बनाने की योजना पर काम कर सकता है.

 

