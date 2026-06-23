IRCTC CMD Resign: रेलवे मिनिस्ट्री (Ministry of Railways) से जुड़ी कंपनी इंडियनल रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) से बड़ी खबर आ रही है. बताया जा रहा है कि आईआरसीटीसी (IRCTC) के चेयरमैन और सीएमडी (CMD) संजय कुमार जैन (Sanjya Kumar Jain) ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने इस्तीफा रिटायर होने से करीब छह महीने पहले सौंपा है. रेलवे मिनिस्ट्री ने संजय जैन का इस्तीफा मंजूर कर लिया है. इस्तीफा मंजूर होने के बाद वह 20 जुलाई 2026 को अपने पद से मुक्त हो जाएंगे.
बताया जा रहा है कि संजय जैन ने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है. लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि संजय जैन से जबरन इस्तीफा लिया गया है. इन रिपोर्ट में बताया गया कि उन्हें कुछ ऐसा करने के लिए कहा गया, जो उन्हें मंजूर नहीं था. इसके बाद अब खबर यह आई कि रेलवे मिनिस्ट्री ने उनके रिजाइन को स्वीकार कर लिया है. संजय जैन का कार्यकाल 31 दिसंबर 2026 तक का बजाया जा रहा है. लेकिन टाइम पूरा होने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया.
इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस में 1990 बैच के अधिकारी जैन सीएमडी पद की जिम्मेदारी निभाने से पहले नॉर्थ रेलवे में प्रिंसिपल चीफ कॉमर्शियल मैनजर के पद पर थे. वह क्वालिफाइड सीए भी हैं. वह मूल रूप से बिहार के भागलपुर के रहने वाले हैं. उनके पिता और परिवार व्यावसायिक गतिविधियों में है. उनकी शुरुआती पढ़ाई भागलपुर से हुई थी. सीए क्वालिफाई करने के लिए वह कुछ साल तक कोलकाता में भी रहे हैं.