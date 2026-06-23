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IRCTC के सीएमडी संजय जैन ने अचानक क्‍यों द‍िया इस्‍तीफा? रेलवे म‍िन‍िस्‍ट्री ने क‍िया मंजूर

Sanjay Jain: आईआरसीटीसी के सीएमडी संजय कुमार जैन ने अपने र‍िटायरमेंट से करीब छह महीने पहले र‍िजाइन कर द‍िया है. उनके इस्‍तीफे को रेलवे म‍िन‍िस्‍ट्री ने स्‍वीकार भी कर ल‍िया है. आइए जानते हैं संजय जैन ने क्‍यों क‍िया र‍िजाइन?

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 23, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 02:08 PM IST
IRCTC के सीएमडी संजय जैन ने अचानक क्‍यों द‍िया इस्‍तीफा? रेलवे म‍िन‍िस्‍ट्री ने क‍िया मंजूर
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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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