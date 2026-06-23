बताया जा रहा है क‍ि संजय जैन ने न‍िजी कारणों से इस्‍तीफा द‍िया है. लेक‍िन कुछ मीड‍िया र‍िपोर्ट में यह भी दावा क‍िया जा रहा है क‍ि संजय जैन से जबरन इस्तीफा लिया गया है. इन र‍िपोर्ट में बताया गया क‍ि उन्‍हें कुछ ऐसा करने के ल‍िए कहा गया, जो उन्‍हें मंजूर नहीं था. इसके बाद अब खबर यह आई क‍ि रेलवे म‍िन‍िस्‍ट्री ने उनके र‍िजाइन को स्‍वीकार कर ल‍िया है. संजय जैन का कार्यकाल 31 दिसंबर 2026 तक का बजाया जा रहा है. लेकिन टाइम पूरा होने से पहले ही उन्‍होंने इस्तीफा दे द‍िया, ज‍िसे स्‍वीकार भी कर ल‍िया गया.