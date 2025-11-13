Indian Railways: भारतीय रेलवे का फोकस यात्र‍ियों को लगातार बेहतर सुव‍िधाएं मुहैया कराने पर है. यही कारण है क‍ि देश की रेलवे की ग‍िनती दुन‍ियाभर की चुन‍िंदा रेल सर्व‍िस में की जाती है. रेलवे की तरफ से यात्र‍ियों को सफर के दौरान खाने-पीने से लेकर अलग-अलग तरह की सुव‍िधाएं मुहैया कराई जाती हैं. अब तो ट्रेन में आपकी सीट पर खाने की ड‍िलीवरी की सुव‍िधा है. पहले आपको ट्रेन में आने वाले वेंडर से ही खाना लेकर खाना पड़ता था. लेक‍िन अब आप अपनी मनपसंद खाना IRCTC की वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं.

29 साल से म‍िल रही फ्री भोजन की सुव‍िधा

इससे आपको ट्रेन में बैठे-बैठे खाना म‍िल जाता है. रेलवे की इस सुव‍िधा का उपभोग करने के लि‍ए आपको तय पैसे देने होते हैं. लेकिन एक ट्रेन ऐसी भी है ज‍िसमें आप फ्री और भरपेट भोजन कर सकते हैं. मनी कंट्रोल में प्रकाश‍ित र‍िपोर्ट के अनुसार इस ट्रेन में चलने वाले यात्र‍ियों को लंगर की सुव‍िधा म‍िलती है. ज‍िससे वे फ्री में खाना, नाश्‍ता और ड‍िनर तीनों कर सकते हैं. जी हां, अमृतसर-नांदेड़ सचखंड एक्सप्रेस में चलने वाले यात्र‍ियों को प‍िछले 29 साल से फ्री भोजन की सुव‍िधा म‍िल रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रेन में घर से भोजन ले जाने की जरूरत नहीं रहती

आप इस ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो आपको भोजन ले जाने की जरूरत नहीं रहती. 2081 किमी का सफर तय कर में यह ट्रेन 33 घंटे का समय लेती है. सचखंड एक्सप्रेस में पैंट्री की भी सुव‍िधा दी गई है. लेकिन इस पैंट्री में खाना नहीं बनाया जाता. इसका कारण स्‍टेशन पर लगने वाला लंगर होता है. यात्री वहीं पर खाना खा लेते हैं और पैंट्री में भी खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ती. ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्र‍ियों को भोजन की सुव‍िधा फ्री में म‍िलती है.

39 स्टेशन पर रुकती है सचखंड एक्सप्रेस

इस ट्रेन में कई साल से यात्रियों को मुफ्त लंगर दिया जा रहा है. सचखंड एक्सप्रेस 39 स्टेशन पर रुकती है और इनमें से छह स्टेशनों पर यात्रियों के लिए लंगर की व्यवस्था रहती है. ट्रेन का स्‍टॉपेज उसी हिसाब से होता है ताकि यात्री आराम से लंगर लेकर खा सकें. नई दिल्ली और डबरा स्टेशन पर दोनों तरफ से लंगर की व्‍यवस्‍था रहती है, जिसके लिए यात्री पहले से ही तैयार रहते हैं. इस दौरान सभी यात्री अपने-अपने बर्तन साथ लेकर आते हैं.

हर दिन 2000 लोगों के लिए लंगर की व्‍यवस्‍था

स्‍टेशन पर म‍िलने वाले लंबर में कोई अमीर-गरीब का का फर्क नहीं होता. सभी को लंगर का इंतजार रहता है. जनरल से लेकर एसी कोच तक में सफर करने वाले अपने बर्तन में लंगर का प्रसाद लेते हैं. लंगर में हर दिन अलग-अलग खाना होता है. इसका खर्चा गुरुद्वारों को मिलने वाले दान से पूरा होता है. अक्सर लंगी में कढ़ी-चावल, छोले, दाल, खिचड़ी और आलू-गोभी या दूसरी सब्‍जी परोसी जाती हैं. खबरों के अनुसार पिछले 29 साल में ऐसा एक भी दिन नहीं रहा, जब यहा खाना न परोसा गया हो. यद‍ि ट्रेन देर से भी आती है तो भी सेवा करने वाले यात्रियों का इंतजार करते रहते हैं. हर दिन करीब 2000 लोगों के लिए लंगर की व्‍यवस्‍था रहती है.

ट्रेन का इतिहास

ट्रेन नांदेड़ और अमृतसर के बीच चलती है. 1995 में इस ट्रेन को हफ्ते में एक बार चलाया जाता था. बाद में इसे हफ्ते में दो बार चलाया जाने लगा. 1997-1998 के दौरान यह हफ्ते में पांच द‍िन चलने लगी. इसके बाद 2007 से ट्रेन सप्‍ताह के हर दिन चल रही है. इस ट्रेन में सभी को लंगर दिया जाता है. जानकारी के अनुसार लंगर की शुरुआत सिख व्यापारियों ने की थी, जिसे बाद में गुरुद्वारे ने जारी रखा हुआ है.