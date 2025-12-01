Tatkal Tickets Booking Rules: अगर आप भी अक्‍सर ट्रेन से सफर करते हैं और ट‍िकट की ऑनलाइन बुक‍िंग करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, रेलवे म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से तत्‍काल ट‍िकट की बुक‍िंग को लेकर बड़े बदलाव क‍िये गए हैं. नए न‍ियम के तहत 1 द‍िसंबर से तत्काल टिकट बुक‍िंग (Railways Tatkal Ticket Booking) कराने के लिए मोबाइल पर आने वाला OTP जरूरी कर द‍िया गया है. अब से बिना OTP दर्ज क‍िये एक भी ट‍िकट बुक नहीं होगा. रेलवे की तरफ से यह बदलाव तत्‍काल ट‍िकट बुक‍िंग में श‍िकायत के बाद क‍िया गया है.

OTP नहीं डालने पर कैंस‍िल होगी तत्काल टिकट!

IRCTC की वेबसाइट हो या ऐप, रेलवे काउंटर हो या एजेंट. नए नियम दलालों और क‍िसी भी तरह की गड़बड़ी पर लगाम कसने के ल‍िये लाया गया है. अब आप तत्काल ट‍िकट की बुक‍िंग के समय जो मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, उस पर तुरंत एक OTP आएगा. जब तक आप उसे कोड को फ‍िन नहीं करेंगे, टिकट कन्फर्म नहीं होगा. अगर अपने नंबर गलत डाला या फोन साइलेंट पर रहा तो सॉरी सीट क‍िसी और की हो जाएगी. रेलवे की तरफ से साफ कहा गया क‍ि 'सही और अपना मोबाइल नंबर ही दर्ज करें, वरना बुकिंग नहीं होगी.'

1 दिसंबर से लागू हुआ बदलाव

इस बदलाव को सबसे पहले पश्‍च‍िम रेलवे की तरफ से लागू क‍िया गया है. सबसे पहले वेस्‍टर्न रेलवे की दो हाई-डिमांड ट्रेनों में इस न‍ियम को लागू क‍िया गया है. 1 दिसंबर से मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस (12009/12010) और 4 दिसंबर से साबरमती- नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस (12957/12958) में ओटीपी के जर‍िये ही तत्‍काल ट‍िकट की बुक‍िंग होगी. धीरे-धीरे देश की सभी तत्काल ट्रेनों में यह नियम लागू हो जाएगा. पश्‍च‍िम रेलवे के चीफ पीआरओ विनीत अभिषेक ने बताया क‍ि रेलवे बोर्ड के निर्देश पर ये बदलाव हो रहा है.

काउंटर, वेबसाइट, ऐप, एजेंट हर जगह लागू होगा न‍ियम

ओटीपी वाला नया न‍ियम हर जगह लागू क‍िया जाएगा. OTP वाला न‍ियम सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं बल्‍क‍ि हर जगह इसे लागू क‍िया जाएगा. जी हां, यानी रेलवे PRS काउंटर, अधिकृत रेलवे एजेंट, IRCTC की वेबसाइट (irctc.co.in) और IRCTC Rail Connect मोबाइल ऐप पर भी ओटीपी के जर‍िये ही बुक‍िंग की जा सकेगी. काउंटर पर भी अब आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा. इस पर OTP आएगा और क्लर्क वहीं नंबर दर्ज करेगा. एजेंट के पास भी अब पुराना जुगाड़ नहीं चलेगा!

दलालों की खैर नहीं, आम यात्री को फायदा

रेलवे का मानना है कि ज्यादातर तत्काल टिकट दलाल के जर‍िये बुक क‍िये जाते थे. OTP दर्ज होने से असली यात्री को ही टिकट द‍िया जा सकेगा. एक आंकड़े के अनुसार पहले 10 में से 8 टिकट दलाल ले जाते थे, लेक‍िन अब यह स‍िस्‍टम पूरी तरह खत्‍म हो जाएगा. लेकिन यह भी ध्‍यान रखें जिसका नंबर होगा, वहीं टिकट ले पाएगा. यद‍ि आप परिवार के लिए बुक‍िंग कर रहे हैं तो अपना नंबर ही डालें. आज से तत्काल टिकट बुक करने से पहले अपने पास फोन रखें और यह चेक कर लें क‍ि ये नेटवर्क एर‍िया में है या नहीं.

कैसे बुक करें तत्काल ट‍िकट?

आप IRCTC की ऑफ‍िश‍ियल वेबसाइट या दूसरे प्लेटफॉर्म के जर‍िये तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं. आइए जानते हैं बुक‍िंग का तरीका-

1. बुकिंग के टाइम से पहले अपने IRCTC अकाउंट में लॉगइन करें.

2. अपने सोर्स और डेस्‍ट‍िनेशन स्टेशन के साथ ही अपनी यात्रा की तारीख दर्ज करें.

3. सर्च फॉर्म में 'तत्काल' कोटे का ऑप्‍शन स‍िलेक्‍ट करें. उपलब्ध ट्रेनों की सर्च करें और अपना पसंदीदा विकल्प चुनें.

4. अब यात्री का नाम आयु, लिंग आद‍ि दर्ज करें. अपनी जानकारी कलेक्‍ट करने के लिए 'मास्टर ल‍िस्‍ट' फीचर का यूज करके समय बचा सकते हैं.

5. नेट बैंकिंग, क्रेडिट / डेबिट कार्ड या पेमेंट वॉलेट जैसे तरीके का यूज कर जल्दी से पेमेंट करें.