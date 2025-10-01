Indian Railways: अब नहीं चलेगा खेल, टिकट ब्लैकमार्केट को लगेगा झटका, ट्रेन टिकट बुक करने का नया नियम लागू

Indian Railways : भारतीय रेलवे ने 1 अक्टूबर 2025 से ट्रेन टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब जब भी रिजर्वेशन खुलेगा, शुरुआती 15 मिनट तक केवल आधार ऑथेंटिकेशन वाले यूजर ही IRCTC वेबसाइट और ऐप से टिकट बुक कर पाएंगे. रेलवे का कहना है कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य आम यात्रियों को सही मौका देना और एजेंटों द्वारा की जाने वाली ब्लैक मार्केटिंग को रोकना है.

अब नहीं चलेगा खेल

इस बदलाव से एजेंटों पर पहले की तरह शुरुआती 10 मिनट का बैन लागू रहेगा. वहीं पीआरएस काउंटर से टिकट लेने के नियम वैसे ही रहेंगे, यानी जिनके पास आधार नहीं है, वे वहां से आसानी से टिकट ले सकते हैं. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह बदलाव सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी और लॉगिन प्रक्रिया को सुरक्षित बनाएगा. फर्जी आईडी से टिकट ब्लॉकिंग की घटनाओं में कमी आएगी और यात्रियों को सीट मिलने की संभावना बढ़ेगी.

टिकटिंग प्रक्रिया तेज और सुरक्षित होगी

यात्रियों की प्रतिक्रियाएं मिली-जुली हैं. कुछ लोगों का मानना है कि यह कदम आम यात्रियों के लिए राहत का कारण बनेगा और उन्हें टिकट बुक करने में आसान होगा. वहीं जिनका आधार लिंक नहीं है, उन्हें थोड़ी परेशानी हो सकती है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव भारतीय रेलवे की टिकटिंग प्रणाली को आधुनिक और यात्री-हितैषी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि बदलाव से टिकटिंग प्रक्रिया तेज और सुरक्षित होगी. ऑनलाइन बुकिंग में पारदर्शिता बढ़ने से ब्लैक मार्केटिंग पर रोक लगेगी और यात्री अपने टिकट आसानी से पा सकेंगे.

ई-आधार वेरिफिकेशन कैसे काम करेगा?

जब आप IRCTC पर लॉगिन करके टिकट बुक करने जाएंगे, तो सबसे पहले यह देखा जाएगा कि आपका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक है या नहीं. अगर लिंक है, तो आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा. वही OTP डालकर आप टिकट बुक कर पाएंगे. ये नियम जनरल, स्लीपर और AC सभी कैटेगोरी की बुकिंग पर लागू होगा, लेकिन केवल शुरुआती 15 मिनट के लिए. इसके बाद बिना आधार वाले यूजर्स भी टिकट बुक कर सकेंगे, लेकिन टिकट मिलने की संभावना कम हो सकती है.

अगर आधार नहीं है तो क्या करें?

अगर आपके पास आधार नहीं है या आपका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, तो आप पहले 15 मिनट तक टिकट बुक नहीं कर पाएंगे. उसके बाद बुकिंग संभव है, लेकिन कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना कम होगी. इसलिए सुझाव है कि अभी से अपना IRCTC अकाउंट आधार से लिंक करा लें. इसके लिए IRCTC वेबसाइट या ऐप के “My Profile” सेक्शन में जाकर आधार डिटेल्स जोड़ी जा सकती हैं. ध्यान दें कि आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है, ताकि OTP मिल सके.