Indian Railways : भारतीय रेलवे ने अपनी स्वदेशी ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (ATP) सिस्टम ‘कवच’ वर्जन 4.0 को अहमदाबाद और अंबाला डिवीजनों में बड़े पैमाने पर लगाने को मंजूरी दे दी है. इस परियोजना के तहत कुल 598 रूट किलोमीटर क्षेत्र में आधुनिक सुरक्षा तकनीक स्थापित की जाएगी, जिससे ट्रेन संचालन और अधिक सुरक्षित हो सकेगा.
रेल मंत्रालय के अनुसार, गुजरात के पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद डिवीजन में 598 आरकेएम के 48 ब्लॉक सेक्शन और उत्तरी रेलवे के अंबाला डिवीजन के शेष ब्रॉड गेज सेक्शनों में कवच सिस्टम लगाया जाएगा. इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹140 करोड़ और ₹201 करोड़ बताई गई है.
‘कवच’ एक स्वदेशी विकसित आटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, जिसका उद्देश्य रेलवे संचालन को अधिक सुरक्षित बनाना है. ये प्रणाली;
सिग्नल पासिंग एट डेंजर (SPAD) की स्थिति को रोकती है
जरूरत पड़ने पर स्वतः ब्रेक लगा देती है
खतरनाक परिस्थितियों में ट्रेन की गति नियंत्रित करती है
संभावित टकराव (collision) के जोखिम को काफी कम करती है
अंबाला डिवीजन में यह सिस्टम कई महत्वपूर्ण रेल मार्गों पर लगाया जाएगा, जिनमें शामिल हैं:
अंबाला कैंट–लुधियाना
कालका–चंडीगढ़–न्यू मोरिंडा–साहनेवाल
सरहिंद–दौलतपुर चौक
राजपुरा–बठिंडा–श्री गंगानगर
लुधियाना–धुरी–जाखल
ये सभी मार्ग हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाले प्रमुख रेल कॉरिडोर हैं, जिन पर यात्री और माल ढुलाई का भारी दबाव रहता है. रेल मंत्रालय ने बताया कि अहमदाबाद डिवीजन में पहले से ही करीब 702 रूट किलोमीटर पर कवच लगाने की मंजूरी दी जा चुकी है. नए प्रोजेक्ट के बाद पूरा डिवीजन इस सुरक्षा प्रणाली से कवर हो जाएगा.