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भारतीय रेलवे का बड़ा कदम, ट्रेन हादसों पर ब्रेक लगाने की तैयारी; इन रूट्स पर ‘कवच’ सिस्टम को मिली मंजूरी, क्या है ₹201 करोड़ का प्लान?

इस परियोजना के तहत कुल 598 रूट किलोमीटर क्षेत्र में आधुनिक सुरक्षा तकनीक स्थापित की जाएगी, जिससे ट्रेन संचालन और अधिक सुरक्षित हो सकेगा.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 15, 2026, 11:12 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 11:12 PM IST
भारतीय रेलवे का बड़ा कदम, ट्रेन हादसों पर ब्रेक लगाने की तैयारी; इन रूट्स पर ‘कवच’ सिस्टम को मिली मंजूरी, क्या है ₹201 करोड़ का प्लान?
Image Credit: X/social media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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