Indian Railway new IRCTC website: रेलवे अपने टिकट बुकिंग सिस्टम में लगातार सुधार कर रहा है, ताकि यात्रियों को रिजर्वेशन, कैंसिलेशन, तत्काल बुकिंग आदि में सुविधा हो. ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म IRCTC पर भी निगरानी बढ़ी है, 3 करोड़ से अधिक फेक आईडी को सस्पेंड किया गया है. अब रेलवे IRCTC वेबसाइट को ही बदलने जा रहा है.
नई IRCTC वेबसाइट लॉन्च होने वाली है. रेलवे की 88 फीसदी से अधिक टिकट ऑनलाइन बुक होती है, ऐसे में IRCTC नई वेबसाइट रेल यात्रियों की टिकट बुकिंग, PNR चेक, तत्काल बुकिंग, लाइव स्टेटस, टिकट कैंसिलेशन को आसान बना देगा.
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बारे में पहले ही घोषणा कर दी है. आईआरसीटीसी की वेबसाइट की तकनीकी खामियों को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी. कभी कैप्चा परेशान करता है, तो कभी OTP नहीं आती और सर्वर क्रैश होने की समस्या आम बात है. ऐसे में रेल मंत्री ने अधिकारियों को फौरन नहीं वेबसाइट लॉन्च करने का आदेश दिया. उम्मीद की जा रही है कि 15 जुलाई तक नई IRCTC वेबसाइट लॉन्च कर दी जाएगी. सोमवार को रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी कि IRCTC के नवीनीकरण का काम तेजी से जारी है. नई वेबसाइट यूजर प्रेंडली होगी, आसान होगी और फास्ट टिकट बुकिंग में सक्षम होगी.
रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी ने नाम ना बताने की शर्त पर जानकारी दी कि नई वेबसाइट में आसान कैप्चा वैरिफिकेशन होगा, जिससे टिकटों की बुकिंग आसान हो जाएगी. उन्होंने ये भी कहा कि नई वेबसाइट हर मिनट 1.5 लाख ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग करने की क्षमता होगी. नई वेबसाइट में लोग तेजी से तत्काल टिकटों की बुकिंग कर सकेंगे.
IRCTC की नई वेबसाइट में सिर्फ डिजाइन अपडेट नहीं होगा, बल्कि टिकट बुकिंग का एक्सपीरियंस बदल जाएगा. सर्वर क्रैश, मुश्किल कैप्चा , OTP की समस्या हल हो जाएगी. नई वेबसाइट का मकसद टिकट बुकिंग को आसान बनाया है. IRCTC की नई वेबसाइट को इस तरह से तैयार किया जा रहा है, जो यूजर फ्रेंडली हो. पीक आवर्स या तत्काल बुकिंग के समय भी साइट क्रैश नहीं हो. पेमेंट गेटवे फंसने की समस्या खत्म हो जाएगी.
सुपर-फास्ट स्पीड: नए IRCTC वेबसाइट में भारी ट्रैफिक के बावजूद फास्ट टिकट बुकिंग की सुविधा होगी, जिससे प्रति मिनट 1.5 लाख तक टिकट आसानी से बुक हो सकेंगे.
आसान यूजर इंटरफेस: नई वेबसाइट में सीट सलेक्शन, रियल-टाइम बुकिंग स्टेटस देखने की सुविधा होगी.
कैप्चा और OTP वाली दिक्कत से राहत: नई वेबसाइट में तकनीकी गड़बड़ियों, OTP में देरी और कैप्चा फंसने वाली समस्याओं का हल निकाला जा रहा है.
मल्टीलिंगुअल सपोर्ट: IRCTC की नई वेबसाइट में हिंदी, अंग्रेजी के अलावा अन्य क्षेत्रिय भाषाओं की सुविधा होगी.
#WATCH | On students’ demand, Union Railway Minister announces new IRCTC website to be launched by 15th July pic.twitter.com/fjX6z6vyj1
— ANI (@ANI) June 11, 2026