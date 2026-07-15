/24 साल बाद बदली IRCTC की सूरत! टिकट बुकिंग का पूरा अनुभव होगा नया और आसान; BETA वर्जन लॉन्च

New IRCTC Website : भारतीय रेलवे ने यात्रियों के टिकट बुकिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए IRCTC की नई वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया है. इसे रात 9 बजे से एक्सेस किया जा सकता है. नई वेबसाइट का उद्देश्य तेज, सरल और अधिक यूजर-फ्रेंडली ऑनलाइन टिकट बुकिंग सर्विस प्रदान करना है.
नई वेबसाइट में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं. इसका इंटरफेस पहले से अधिक साफ और आधुनिक बनाया गया है. अनावश्यक पॉप-अप, बार-बार आने वाले CAPTCHA और अन्य बाधाओं को कम किया गया है, जिससे खासकर तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान प्रक्रिया तेज और आसान होगी, साथ ही वेबसाइट की लोडिंग स्पीड और एक साथ अधिक यूजर्स को संभालने की क्षमता भी बढ़ाई गई है.
रेल मंत्रालय के मुताबिक, ये फिलहाल बीटा वर्जन है और आम उपयोगकर्ताओं से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर इसमें आगे और सुधार किए जाएंगे. अंतिम संस्करण रेलवे की डिजिटल सेवाओं को अधिक प्रभावी और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से जारी किया जाएगा.
IRCTC की वेबसाइट कई भाषाओं में उपलब्ध होगी.
टिकट बुकिंग सीट चुनने का विकल्प मिलेगा.
अलग-अलग तारीखों का ट्रेन का किराया एक साथ दिखेगा.
सीट उपलब्धता के लिए अलग-अलग क्लास जैसे स्लीपर, एसी को अलग-अलग चेक नहीं करना पड़ेगा.
नई वेबसाइट को यूजर फ्रेंडली बनाया गया है. बार-बार आने वाले अनावश्यक पॉप-अप और फ्लैशिंग ग्राफिक्स को हटाया गया है. टिकट बुकिंग के दौरान बार-बार कैप्चा भरने का झंझट खत्म हो गया है. पैसेंजर की डिटेल भी बार-बार भरने की जरूरत नहीं होगी.
पहली बार 2002 में IRCTC वेबसाइट लॉन्च की गई थी. अभी ये हर दिन औसतन लगभग 14.5 लाख टिकटों का काम संभालती है. नई वेबसाइट में साफ यूजर इंटरफेस और आसान यूजर अनुभव है.