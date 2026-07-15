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24 साल बाद बदली IRCTC की सूरत! टिकट बुकिंग का पूरा अनुभव होगा नया और आसान; BETA वर्जन लॉन्च

नई वेबसाइट में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं. इसका इंटरफेस पहले से अधिक साफ और आधुनिक बनाया गया है. अनावश्यक पॉप-अप, बार-बार आने वाले CAPTCHA और अन्य बाधाओं को कम किया गया है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 15, 2026, 10:08 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 10:29 PM IST
24 साल बाद बदली IRCTC की सूरत! टिकट बुकिंग का पूरा अनुभव होगा नया और आसान; BETA वर्जन लॉन्च
Image Credit: Social media/XSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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