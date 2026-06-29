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ट्रेन 15 मिनट लेट होते ही मिलेगा अलर्ट, रेलवे ने लॉन्च किया ‘Punctuality BZA’ ऐप

ये एंड्रॉइड बेस एप्लीकेशन रेलवे अधिकारियों को रियल-टाइम में ट्रेनों की पंक्चुअलिटी और देरी की जानकारी देने के लिए तैयार किया गया है. खास बात ये है कि अगर कोई ट्रेन 15 मिनट से अधिक लेट होती है, तो सिस्टम अपने आप अलर्ट जारी कर देता है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 29, 2026, 05:55 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 05:55 PM IST
ट्रेन 15 मिनट लेट होते ही मिलेगा अलर्ट, रेलवे ने लॉन्च किया ‘Punctuality BZA’ ऐप
Image Credit: Social media/X/AI Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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