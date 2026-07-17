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भारतीय रेलवे का मास्टरस्ट्रोक! न बिजली का तार, न डीजल का खर्चा; 2600 लोग एक साथ करेंगे सफर

भारतीय रेलवे ने परिवहन क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया है. ऐसी तकनीक और व्यवस्था पर काम किया जा रहा है, जिसमें न बिजली के तार की जरूरत होगी और न ही डीजल का खर्च. इस खास ट्रेन या रेल व्यवस्था में एक साथ करीब 2600 लोग सफर कर सकेंगे. जानिए भारतीय रेलवे के इस मास्टरस्ट्रोक की पूरी जानकारी और यात्रियों को इससे क्या फायदा होगा.

Written ByRavindra Singh
Published: Jul 17, 2026, 08:40 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 08:40 AM IST
भारतीय रेलवे का मास्टरस्ट्रोक! न बिजली का तार, न डीजल का खर्चा; 2600 लोग एक साथ करेंगे सफर
Image Credit: Social Media (देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की विशेषताएं, किराया और दूरी)

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Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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