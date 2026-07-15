Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /AC कोच से चादर-तौल‍िये चोरी करने वालों पर रेलवे सख्‍त, चोरों को होगी जेल! रेल मंत्री ने द‍िया यह आदेश

AC कोच से चादर-तौल‍िये चोरी करने वालों पर रेलवे सख्‍त, चोरों को होगी जेल! रेल मंत्री ने द‍िया यह आदेश

Indian Railways Rules: कोव‍िड महामारी के बाद जब से रेलवे ने यात्र‍ियों को बेडरोल देने की सर्व‍िस पूरी तरह बहाल की है. तब से बेडरोल चोरी की घटनाएं तेजी से बढ़ गई हैं. अब रेलवे चोरों के ख‍िलाफ सख्‍त कदम उठाने का प्‍लान कर रही है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 15, 2026, 10:58 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 11:01 AM IST
AC कोच से चादर-तौल‍िये चोरी करने वालों पर रेलवे सख्‍त, चोरों को होगी जेल! रेल मंत्री ने द‍िया यह आदेश
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
AC कोच से चादर-तौल‍िये चोरी करने वाले होंगे ग‍िरफ्तार! रेल मंत्री ने द‍िया यह आदेश
Indian railways15 min ago
2
Samantha Ruth Prabhu21 min ago
3
surya gochar 2026 july28 min ago
4
PRD Jawans Honorarium40 min ago
5
Mahadev betting app case44 min ago