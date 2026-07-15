AC Coach Theft Issue: भारतीय रेलवे के एसी कोच (AC) से कंबल, तौल‍िये और चादर चोरी होने की घटनाएं प‍िछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी हैं. रेलवे को लगातार हो रहे नुकसान पर अब मंत्रालय ने बेहद सख्त रुख अपना लिया है. पिछले चार साल में करोड़ों बेडरोल चोरी होने की मीड‍िया रिपोर्ट सामने आने के बाद रेल मंत्री अश्‍व‍िनी वैष्‍णव ने इस पर गहरी च‍िंता जताई है. रेलवे म‍िन‍िस्‍ट्री ने अध‍िकार‍ियों को इस समस्या पर लगाम लगाने के ल‍िए तुरंत व्यापक और प्रभावी सुधार योजना तैयार करने का न‍िर्देश द‍िया है. अब रेलवे के कदम से एसी कोच में सफर करने के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले यात्रियों पर नकेल कसी जा सकेगी.