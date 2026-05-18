Indian Railways Logo: हर संगठन की तरह भारतीय रेलवे की पहचान उसका लोगो है. भारतीय रेलवे का लोगो इतना फेमस और प्रचल‍ित है क‍ि आप इसे दूर से देखकर ही पहचान लेते हैं. लेक‍िन अब रेलवे अपने सैकड़ों सालों के इत‍िहास में बड़ा और ऐत‍िहास‍िक बदलाव करने जा रहा है. जी हां, रेलवे म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से आध‍िकार‍िक बयान जारी कर बताया गया क‍ि भारतीय रेलवे ने नए और संशोधित लोगो को मंजूरी दे दी है. इस बदलाव के बाद अब इसमें 17 की बजाय 18 सितारे दिखाई देंगे.

रेलवे के लोगो में 18वां सितारा नए रेलवे जोन यानी 'साउथ कोस्ट रेलवे' (SCoR) के वजूद में आने का गवाह बना है. रेलवे बोर्ड की तरफ से सभी जोनल रेलवे, प्रोडक्‍शन यून‍िट, पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के उपक्रम और ट्रेन‍िंग इंस्‍टीट्यूट को भेजी गई च‍िट्टी के अनुसार 18 लाल सितारों वाला नया लोगो 1 जून 2026 से पूरे देशभर में ऑफ‍िश‍ियली लागू क‍िया जाएगा. यह ऐतिहासिक कदम रेलवे के स्थापना और सुधार निदेशालय की तरफ से जारी गजट नोट‍िफ‍िकेशन के बाद उठाया गया है. इसके तहत 1 जून 2026 से साउथ कोस्ट रेलवे पूरी तरह चालू हो जाएगा.

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नए जोन के बनने से रेल प्रशासन मजबूत होगा

विशाखापट्टनम में हेड ऑफ‍िस वाला नया रेलवे जोन आंध्र प्रदेश के लोगों की बहुत पुरानी मांग को पूरा करता है. साल 2014 में राज्‍य के बंटवारे के बाद से रफ्तार पकड़ी गई थी. उम्मीद जताई जा रही है कि नए जोन के बनने से रेल प्रशासन और मजबूत होगा और ट्रेनों के संचालन में भी सुधार आएगा. आंध्र प्रदेश समेत इसके आसपास के इलाकों में बेस‍िक इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर की ग्रोथ को तेजी मिलेगी. रेलवे के नए जोन में साउथ सेंट्रल रेलवे के विजयवाड़ा, गुंटूर और गुंतकल डिवीजन शामिल क‍िये जाएंगे. इसके साथ ही, ईस्ट कोस्ट रेलवे के पुराने वाल्टेयर डिवीजन को री-स्‍ट्रक्‍चर करके विशाखापट्टनम डिवीजन को भी इसमें जोड़ा गया है.

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नए लोगो के इस्तेमाल के ल‍िए मंजूरी दी गई

बदलाव के प्रोसेस के तहत वाल्टेयर डिवीजन के कुछ हिस्सों को ईस्ट कोस्ट रेलवे के तहत रायगड़ा डिवीजन में मिलाया गया है. रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ ने नए लोगो के इस्तेमाल की अंतिम मंजूरी दे दी है. आदेश के बाद रेलवे के सभी जोन और इससे जुड़े संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने सभी ऑफ‍िश‍ियल कामकाज में नए लोगो को अपनाएं. अब से रेलवे की सरकारी चिट्ठियों, स्टेशनरी, स्टेशनों के साइनबोर्ड, प्रकाशनों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और व‍िज्ञापन में इसी 18 सितारों वाले प्रतीक चिन्ह का इस्‍तेमाल क‍िया जाएगा.