Gold Plated Silver Medal in Railway: भारतीय रेलवे ने 20 साल पुरानी परंपरा को बदलते हुए र‍िटायर्ड कर्मचार‍ियों को द‍िये जाने वाले गोल्‍ड प्‍लेटेड स‍िल्‍वर कॉइन पर रोक लगा दी है. रेलवे की तरफ से यह फैसला घोटाला सामने आने के बाद ल‍िया गया है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jan 29, 2026, 02:25 PM IST
Indian Railways New Rule: भारतीय रेलवे में प‍िछले द‍िनों चांदी के नकली मेडल से जुड़ा घोटाला सामने आने के बाद रेलवे की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है. रेलवे बोर्ड की तरफ से इसको लेकर बड़ा बदलाव क‍िया गया है. रेलवे बोर्ड की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर अहम फैसला लेते हुए र‍िटायर्ड कर्मचारियों को चांदी के सिक्के देने की 20 साल पुरानी परंपरा को तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया गया है. रेलवे की तरफ से रिटायर होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को विदाई पर द‍िये जाने वाले ग‍िफ्ट में गोल्ड प्लेटेड सिल्वर मेडल नहीं दिया जाएगा.

गोल्‍ड प्‍लेटेड चांदी का मेडल देने की परंपरा खत्‍म

रेलवे बोर्ड की चीफ एग्‍जीक्‍यूट‍िव डायरेक्‍टर रेनू शर्मा की तरफ से इसको लेकर ऑफ‍िश‍ियल आदेश जारी क‍िया गया. उनकी तरफ से द‍िये गए आदेश में साफतौर पर लिखा गया है कि रिटायर होने वाले रेलवे अधिकारियों को गोल्‍ड प्‍लेटेड चांदी के मेडल देने की परंपरा को बंद कर द‍िया गया है. यानी, र‍िटायर्ड रेलवे अधिकारियों को द‍िया जाने वाले गोल्‍ड प्लेटेड सिल्वर मेडल देने की परंपरा को खत्‍म क‍िया जा रहा है.

20 साल के दौरान हजारों कर्मचार‍ियों को म‍िला मेडल
दरअसल, रेलवे की तरफ से मार्च 2006 से क‍िसी भी ड‍िवीजन से र‍िटायर होने वाले कर्मचारी को सम्‍मान के तौर पर करीब 20 ग्राम वजन वाला सोने की परत चढ़ा स‍िक्‍का देना शुरू क‍िया था. 2006 से लेकर अब तक प‍िछले 20 साल के दौरान हजारों कर्मचारियों को यह चांदी का स‍िक्‍का फेयरवेल ग‍िफ्ट के रूप में द‍िया गया. इस परंपरा को रेलवे में र‍िटायर होने वाले कर्मचारी के सम्मान और सर्व‍िस के प्रतीक के तौर पर देखी जाती है.

भोपाल मंडल में सामने आया था घोटाला
रेलवे की तरफ से ल‍िये गए इस फैसले के पीछे भोपाल मंडल में सामने आए मेडल घोटाले को बड़ी वजह माना जा रहा है. जांच में सामने आया क‍ि रिटायरमेंट पर कर्मचारियों को द‍िये गए मेडल नकली थे. इन मेडल में चांदी की मात्रा आधा प्रत‍िशत से भी कम पाई गई. इससे साफ हुआ क‍ि रेलवे ने ज‍िन स‍िक्‍कों को र‍िटायर होने वाले कर्मचार‍ियों को चांदी का बताकर द‍िया, उनमें बहुत कम मात्रा में ही चांदी का इस्‍तेमाल क‍िया गया था.

सप्लायर के खिलाफ एफआईआर दर्ज
इस पूरे मामले के सामने आने के बाद रेलवे की तरफ से स‍िक्‍कों के सप्लायर के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कराई गई और उसे ब्लैकलिस्ट करने का प्रोसेस भी शुरू कर द‍िया गया. इसके अलावा रेलवे के पास स्‍टॉक में रखे मौजूद मेडल का इस्‍तेमाल अब रिटायरमेंट ग‍िफ्ट के तौर पर नहीं क‍िया जाएगा. इन स‍िक्‍कों को अब दूसरे कामों में यूज क‍िया जाएगा.

रेलवे बोर्ड की तरफ से आदेश द‍िया गया क‍ि नया नियम 31 जनवरी 2026 को रिटायर होने वाले अधिकारियों और कर्मचार‍ियों पर भी लागू होगा. यानी अब जो कर्मचारी 31 जनवरी या इसके बाद र‍िटायर होंगे, उन्हें यह गोल्ड प्लेटेड सिल्वर मेडल नहीं द‍िया जाएगा. (इनपुट IANS से भी) 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

Indian railways

Trending news

