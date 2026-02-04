260 रेक, एडवांस्ड सेफ्टी सिस्टम, पैसेंजर कम्फर्ट फीचर्स, जानिए रेलवे के बड़े प्लान की पूरी डिटेल

Advertisement
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेनसेट को पैसेंजर सर्विसेज में शामिल और ऑपरेशनल तैयारी के आधार पर फेजवाइज किया जाएगा. इस प्रक्रिया में प्रोटोटाइप का डेवलपमेंट, व्यापक टेस्टिंग और ट्रायल के बाद सीरीज प्रोडक्शन शामिल है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 04, 2026, 08:28 PM IST
Rail Modernisation Plan : सरकार ने एडवांस्ड सेफ्टी सिस्टम और पैसेंजर कम्फर्ट फीचर्स के साथ लंबी दूरी की रेल यात्रा को अपग्रेड करने की कोशिशों के तहत वंदे भारत स्लीपर ट्रेनसेट के 260 रेक बनाने की योजना बनाई है. लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक लिखित जवाब में बताया कि सरकार ने एडवांस्ड सेफ्टी सिस्टम और पैसेंजर कम्फर्ट फीचर्स के साथ लंबी दूरी की रेल यात्रा को अपग्रेड करने की कोशिशों के तहत वंदे भारत स्लीपर ट्रेनसेट के 260 रेक बनाने की योजना बनाई है.

ये प्रोग्राम कई चरणों में पूरा किया जाएगा. इसमें प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, टेस्टिंग, ट्रायल और सीरीज प्रोडक्शन शामिल हैं. स्लीपर वेरिएंट को BEML, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF), चेन्नई और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के साथ मिलकर बनाया जा रहा है. आधिकारिक बयान के मुताबिक, वंदे स्लीपर जैसे नए रोलिंग स्टॉक के डेवलपमेंट के लिए एक प्लान जरूरी है. इसमें सुरक्षित, विश्वसनीय और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी इनोवेशन, रणनीतिक योजना और मैन्युफैक्चरिंग को मिलाया गया है.

सरकार ने कहा कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेनसेट को पैसेंजर सर्विसेज में शामिल और ऑपरेशनल तैयारी के आधार पर फेजवाइज किया जाएगा. इस प्रक्रिया में प्रोटोटाइप का डेवलपमेंट, व्यापक टेस्टिंग और ट्रायल के बाद सीरीज प्रोडक्शन शामिल है.

पैसेंजर अनुभव को बेहतर बनाने के बड़े प्रयास 

ये प्रोजेक्ट रेलवे नेटवर्क में ऑपरेशनल एफिशिएंसी और सुरक्षा मानकों में सुधार करते हुए पैसेंजर अनुभव को बेहतर बनाने के बड़े प्रयास का हिस्सा है। नए स्लीपर ट्रेनसेट कई एडवांस्ड सुरक्षा और यात्री-केंद्रित सुविधाओं से लैस किए जा रहे हैं. इनमें सेमी-परमानेंट जर्क-फ्री कपलर और एंटी-क्लाइंबर, कवच सुरक्षा प्रणाली और EN सुरक्षा मानकों का पालन करने वाला क्रैशवर्दी कोच डिजाइन शामिल है. ट्रेनसेट में फायर बैरियर दरवाजे, इलेक्ट्रिकल कैबिनेट और शौचालयों में एयरोसोल-आधारित आग का पता लगाने और बुझाने की प्रणाली और सभी कोचों में CCTV कवरेज होगा.

ट्रेनों में एनर्जी एफिशिएंसी के लिए रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम और 180 किमी प्रति घंटे की डिजाइन गति और 160 किमी प्रति घंटे की ऑपरेटिंग गति के साथ लैस होगी. यात्रियों के लिए स्वचालित प्लग दरवाजे, पूरी तरह से सील किए गए चौड़े गैंगवे, निगरानी वाले कोच सिस्टम और कोचों के अंदर स्वच्छता में सुधार के लिए कई चींजें शामिल हैं. दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं. इसमें ड्राइविंग कोच में समर्पित शौचालय साथ ही आपात स्थिति के दौरान ट्रेन मैनेजर या लोको पायलट के साथ यात्री संचार के लिए आपातकालीन टॉक-बैक यूनिट्स शामिल हैं.

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.

vande bharat

