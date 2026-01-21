Advertisement
Indian Railways: यात्रियों के लिए तोहफा! ₹20-₹15 की लूट खत्म! पानी की बोतल के लिए अब देने होंगे इतने रुपये

Indian Railways: यात्रियों के लिए तोहफा! ₹20-₹15 की लूट खत्म! पानी की बोतल के लिए अब देने होंगे इतने रुपये

 देश में ट्रेन से यात्रा करने वाले लगभग हर यात्री ने सफर के दौरान पानी की बोतल जरूर खरीदी होगी. रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में सबसे अधिक दिखाई देने वाला पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर 'रेल नीर' है. ये भारतीय रेलवे का ब्रैंड है.

Last Updated: Jan 21, 2026, 09:02 PM IST
Indian Railways: यात्रियों के लिए तोहफा! ₹20-₹15 की लूट खत्म! पानी की बोतल के लिए अब देने होंगे इतने रुपये

Indian Railways : देश में ट्रेन से यात्रा करने वाले लगभग हर यात्री ने सफर के दौरान पानी की बोतल जरूर खरीदी होगी. रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में सबसे अधिक दिखाई देने वाला पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर 'रेल नीर' है. ये भारतीय रेलवे का ब्रैंड है. यात्रियों की सुविधा और जेब का ध्यान रखते हुए रेलवे समय-समय पर इसके दाम तय करता है. पहले ₹15 में मिलने वाली रेल नीर की बोतल अब ₹14 में उपलब्ध है, जिससे यात्रियों को सीधी राहत मिली है. भारतीय रेलवे नया प्राइस टैग जारी कर दिया है. हालांकि, कई बार ट्रेनों में रेल नीर के बजाय बिसलेरी, किनले जैसे अन्य ब्रैंड की पानी की बोतलें भी बेची जाती हैं. ऐसे मामलों में अधिकतर यात्री ये मानकर ₹20 तक चुका देते हैं कि दूसरे ब्रांड की बोतलें महंगी होती हैं.

रेलवे की गाइडलाइंस के मुताबिक, अगर रेल नीर उपलब्ध नहीं है, तो वेंडर्स को दूसरी अप्रूव्ड कंपनियों का पानी बेचने की इजाजत है. लेकिन कीमत रेल नीर जितनी ही होनी चाहिए. इसका मतलब है कि बिस्लेरी या दूसरे ब्रांड भी ट्रेनों में 14 रुपये में ही बेचे जाने चाहिए.

क्या ट्रेनों में रेल नीर के अलावा दूसरा पानी बेचा जा सकता है?

हां, बेचा जा सकता है. इंडियन रेलवे IRCTC-ऑथराइज्ड वेंडर्स को दूसरी कंपनियों का पानी बेचने की इजाजत तभी देता है जब रेल नीर उपलब्ध न हो. हालांकि, वेंडर्स किसी भी रैंडम ब्रांड का पानी नहीं बेच सकते. रेलवे ने जोन के हिसाब से कुछ खास कंपनियों को अप्रूव किया है, और सिर्फ उन्हीं ब्रांड्स को उस खास रेलवे जोन में बेचा जा सकता है.

यह भी पढ़ें : Baba Vanga: बाबा वेंगा ने पहले ही कर दिया था इशारा? कितनी बढ़ सकती है सोने की कीमत

 कौन से पानी के ब्रांड्स की इजाजत है?

अप्रूव्ड पानी के ब्रांड्स एक रेलवे जोन से दूसरे जोन में अलग-अलग होते हैं. उदाहरण के लिए ईस्टर्न रेलवे में बेली, अमस्ट, एक्वा डायमंड, बिस्लेरी और जलसूत्र जैसे ब्रांड्स की इजाजत है. ईस्ट कोस्ट रेलवे पर सिर्फ बिस्लेरी, एक्वाफिना, बेली और किनले की इजाजत है. यह जोनल सिस्टम क्वालिटी कंट्रोल सुनिश्चित करता है और ट्रेनों में अनधिकृत ब्रांड्स को बिकने से रोकता है.

ऑफिशियल कीमत का नियम क्या है?

इंडियन रेलवे के नोटिफिकेशन के मुताबिक, 

  • 1-लीटर पानी की बोतल 14 रुपये

  • 500 ml पानी की बोतल: 9 रुपये

अगर रेल नीर उपलब्ध नहीं है और कोई दूसरा अप्रूव्ड ब्रांड बेचा जा रहा है, तो वेंडर को वही कीमत लेनी होगी. किसी दूसरे ब्रांड के लिए ज़्यादा पैसे लेना रेलवे के नियमों के सख़्त खिलाफ है.

अगर कोई वेंडर अधिक पैसे लेता है तो क्या करें?

अगर कोई वेंडर 14 रुपये में रेल नीर बेचने से मना करता है या किसी भी दूसरे पानी के ब्रांड के लिए 14 रुपये से अधिक चार्ज करता है. यात्री तुरंत रेलवे हेल्पलाइन 139 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं. रेलवे ऐसी शिकायतों को गंभीरता से लेता है. कई मामलों में अधिक पैसे लेने पर वेंडर्स और कंपनियों पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है. चाहे वह रेल नीर हो, बिस्लेरी, किनले या कोई और अप्रूव्ड ब्रांड, ट्रेनों में पानी की कीमत तय है. यात्रियों को एक लीटर की बोतल के लिए 14 रुपये से अधिक नहीं देना चाहिए. इस नियम को जानने से यात्रियों को अधिक पैसे देने से बचने और एक निष्पक्ष और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है.

