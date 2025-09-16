Indian Railways New Rule: 1 अक्टूबर से किसी भी ट्रेन का जनरल रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट केवल आधार वेरीफाइड यूजर्स आईआरसीटीसी (IRCTC) वेबसाइट या ऐप के जरिये टिकट बुक करा सकते हैं. पहले इस तरह का नियम केवल तत्काल टिकट बुकिंग पर लागू होता था.
Indian Railways Ticket Booking: अगर आप भी अक्सर ट्रेन के जरिये सफर करते हैं तो आपको रेलवे के लेटेस्ट नियमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए. रेलवे की तरफ से पिछले दिनों टिकट बुकिंग से जुड़े नियमों में कई बदलाव किये गए हैं. एक बार फिर से रेलवे मिनिस्ट्री ने टिकट बुकिंग से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. हालिया नियम के अनुसार 1 अक्टूबर से किसी भी ट्रेन का जनरल रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट तक केवल आधार वेरीफाइड यूजर्स ही आईआरसीटीसी (IRCTC) की वेबसाइट या ऐप के माध्यम से टिकट बुक करा सकते हैं. पहले इस तरह का नियम केवल तत्काल टिकट की बुकिंग पर लागू होता था. लेकिन अब इसे सभी जनरल रिजर्वेशन टिकटों के लिए लागू किया जा रहा है.
टिकट बुकिंग का प्रोसेस ज्यादा पारदर्शी बन सकेगा
इस बदलाव को लेकर रेलवे मिनिस्ट्री का कहना है कि यह कदम आम यात्रियों के लिए फायदेमंद होगा. इससे फर्जी बुकिंग और टिकटों की ब्लैकिंग पर लगाम लगाई जा सकेगी. दूसरे राज्यों में भी रेलवे की तरफ से इस तरह का बदलाव असर डालेगा. आजकल यात्री बड़ी संख्या में ऑनलाइन टिकट बुकिंग का सहारा लेते हैं. ऑनलाइन टिकट बुक कराना ज्यादा आसान और टाइम सेविंग वाला होता है. रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह सुधार यात्रियों को बेहतर सुविधा देगा और टिकट बुकिंग प्रोसेस को और ज्यादा पारदर्शी बनाएगा.
15 मिनट बाद ट्रैवल एजेंट भी बुक कर सकेंगे टिकट
जानकारी के अनुसार 15 मिनट का पीरियड खत्म होने के बाद ट्रैवल एजेंट भी ऑनलाइन टिकट बुक कर सकेंगे. हालांकि, रेलवे काउंटर से टिकट लेने के प्रोसेस में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा और यह पहले की तरह जारी रहेगी. रेलवे ने इस बदलाव को लागू करने के लिए तकनीकी तैयारी शुरू कर दी है. रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम को अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि नया सिस्टम सही तरीके से काम कर सके. इसके अलावा सभी अधिकारियों को नए नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है.
इस तरह किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी
छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ जैसे शहरों से रोजाना सैकड़ों यात्री ट्रेन से सफर करते हैं. यह बदलाव यात्रियों के लिए राहत और चुनौती दोनों बन सकता है. आधार वेरिफिकेशन से पहले जिन लोगों ने अपना अकाउंट अपडेट नहीं किया, उन्हें जल्द से जल्द ऐसा करना होगा. रेलवे की तरफ से लोगों से अपील की गई कि वे अपनी आईआरसीटीसी (IRCTC) प्रोफाइल में आधार लिंक करें, ताकि टिकट बुकिंग में किसी तरह की परेशानी न हो. (IANS)