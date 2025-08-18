रेलवे का नया करिश्मा! अब पटरियां भी बनाएंगी बिजली, वाराणसी में ट्रैक के बीचों-बीच लगाए सोलर पैनल; जानिए कैसे काम करेंगे पूरा सिस्टम
रेलवे का नया करिश्मा! अब पटरियां भी बनाएंगी बिजली, वाराणसी में ट्रैक के बीचों-बीच लगाए सोलर पैनल; जानिए कैसे काम करेंगे पूरा सिस्टम

वाराणसी से भारतीय रेलवे ने एक ऐसा कदम उठाया है, जो आने वाले वक्त में ऊर्जा उत्पादन की तस्वीर बदल सकता है. अब तक आपने ट्रेनों को पटरियों पर दौड़ते देखा होगा, लेकिन क्या कभी सोचा है कि यही पटरियां बिजली भी बना सकती हैं?

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Aug 18, 2025, 05:51 PM IST
वाराणसी से भारतीय रेलवे ने एक ऐसा कदम उठाया है, जो आने वाले वक्त में ऊर्जा उत्पादन की तस्वीर बदल सकता है. अब तक आपने ट्रेनों को पटरियों पर दौड़ते देखा होगा, लेकिन क्या कभी सोचा है कि यही पटरियां बिजली भी बना सकती हैं? जी हां, रेलवे ने ट्रैक के बीचों-बीच सोलर पैनल लगाने की शुरुआत की है. यह तकनीक न सिर्फ पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि रेलवे को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी एक बड़ी छलांग साबित होगी.

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बनारस लोकोमोटिव वर्क्स (BLW) ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश का पहला रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम एक्टिव रेल पटरियों के बीच लगाया है. यह प्रोजेक्ट लाइन नंबर-19 पर शुरू किया गया, जिसका उद्घाटन महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने किया. रेलवे की इस अनोखी पहल ने ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में एक नई दिशा दिखा दी है.

पटरियों के बीच सोलर पैनल
इस पायलट प्रोजेक्ट में ट्रैक के बीच स्थित स्लीपर (रेल पटरियों को सहारा देने वाली बीम) पर सोलर पैनल लगाए गए हैं. खास बात यह है कि इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि ट्रेन संचालन में कोई बाधा न आए और जब भी पटरियों की मरम्मत की जरूरत हो, इन्हें आसानी से हटाया जा सके. महाप्रबंधक ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ हरित ऊर्जा (ग्रीन एनर्जी) को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यह रेलवे के कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने के लक्ष्य की ओर एक ठोस कदम है.

तकनीकी समाधान और सुरक्षा
इस सिस्टम को तैयार करते समय कई तकनीकी चुनौतियों का समाधान किया गया. पटरियों पर गुजरती ट्रेनों से होने वाले कंपन को कम करने के लिए रबर माउंटिंग पैड लगाए गए हैं. वहीं, पैनलों को मजबूती से स्लीपर पर टिकाए रखने के लिए एपॉक्सी एडहेसिव का इस्तेमाल किया गया है. सफाई की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन्हें इस तरह बनाया गया है कि चार SS एलन बोल्ट खोलकर पैनल आसानी से हटाए और दोबारा लगाए जा सकें.

यह भी पढ़ें- Indian Railways: रॉकेट की रफ्तार से होगी ट‍िकट बुक‍िंग, रेलवे कर रहा बड़ा बदलाव; आने वाला है 'नया' ऐप

क्षमता और उत्पादन
फिलहाल यह पायलट प्रोजेक्ट 70 मीटर लंबे ट्रैक पर लगाया गया है, जिसकी क्षमता 15 KWp है और इसमें 28 सोलर पैनल शामिल हैं. एक किलोमीटर ट्रैक पर इसकी क्षमता 220 KWp और ऊर्जा उत्पादन 880 यूनिट प्रतिदिन तक पहुंच सकता है. प्रत्येक पैनल का आकार 2278 × 1133 × 30 मिमी है, वजन 31.83 किलोग्राम है और यह 21.31% मॉड्यूल एफिशिएंसी प्रदान करता है.

भविष्य की संभावनाएं
भारतीय रेलवे का नेटवर्क करीब 1.2 लाख किलोमीटर में फैला है. ऐसे में यह तकनीक बड़े पैमाने पर लागू की जा सकती है, खासकर यार्ड लाइनों पर जहां भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होगी. BLW का मानना है कि इस तकनीक से प्रति किलोमीटर सालाना लगभग 3.21 लाख यूनिट बिजली पैदा की जा सकती है.

Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब एडिटर.

Indian railwayssolar panel on railway track

