स्‍टेशन पर पहुंचने से 15 म‍िनट पहले भी बुक होगी कंफर्म ट्रेन ट‍िकट, रेलवे ने शुरू की झकास सुव‍िधा
स्‍टेशन पर पहुंचने से 15 म‍िनट पहले भी बुक होगी कंफर्म ट्रेन ट‍िकट, रेलवे ने शुरू की झकास सुव‍िधा

Southern Railway New Facality: साउदर्न रेलवे के तहत चलने वाली कुछ वंदे भारत ट्रेनों का ट‍िकट आप इनके स्‍टेशन पर पहुंचने से महज 15 म‍िनट पहले भी बुक कर सकेंगे. जी हां, आने वाले समय में इस सुव‍िधा को दूसरी ट्रेनों में भी शुरू क‍िया जा सकेगा.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 07, 2025, 05:16 PM IST
स्‍टेशन पर पहुंचने से 15 म‍िनट पहले भी बुक होगी कंफर्म ट्रेन ट‍िकट, रेलवे ने शुरू की झकास सुव‍िधा

Vande Bharat Ticket Booking: अगर आप भी अक्‍सर ट्रेन से सफर करते रहते हैं तो यह खबर आपके ल‍िए है. रेलवे की तरफ से यात्री सुव‍िधा पर लगातार काम क‍िया जा रहा है. इसी के तहत भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए नई सुविधा शुरू की है. जी हां, इस सुव‍िधा के तहत आप वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन (Vande Bharat Express) का टिकट ट्रेन छूटने से महज 15 मिनट पहले ऑनलाइन बुक कर सकते हैं. पहले ऐसा नहीं था, पहले यद‍ि आप स्टेशन पर देर से पहुंचते थे और टिकट बुक नहीं कर पाते थे तो आप परेशान होते थे. लेकिन अब रेलवे (Indian Railways) की नई सुव‍िधा के तहत आपका सफर पहले से आसान हो सकेगा.

रेलवे की तरफ से शुरू की गई नई सुव‍िधा क्‍या है?

साउदर्न रेलवे (Southern Railway) की तरफ से यह खास सुविधा शुरू की गई है. दरअसल, पहले जब वंदे भारत अपने शुरुआती स्टेशन से चलती थी तो उस समय ट्रेन का रिजर्वेशन सिस्टम ऑनलाइन बंद हो जाता था. भले ही सफर के बीच वाले स्‍टेशनों पर सीटें खाली हो लेक‍िन यात्री अपना ट‍िकट बुक नहीं कर पाते थे. लेक‍िन अब रेलवे की तरफ से इस न‍ियम में बदलाव क‍िया गया है. यात्री अब आखिरी मिनट में भी ट्रेन का ट‍िकट बुक करके यात्रा का लुत्‍फ उठा सकेंगे.

यह भी पढ़ें: माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंचना होगा और आसान...11 अगस्त से चलेगी नई वंदे भारत ट्रेन, टाइमिंग से लेकर स्टॉपेज की पूरी डिटेल

 

आठ ही ट्रेनों में म‍िलेगी अभी यह सुव‍िधा
अभी इस सुव‍िधा को तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में चलने वाली कुछ वंदे भारत ट्रेनों के ल‍िए रेलवे की तरफ से शुरू क‍िया गया है. अभी ट्रेन के स्‍टेशन पहुंचने से 15 म‍िनट पहले ट‍िकट बुक करने की सुव‍िधा आठ ही ट्रेनों में उपलब्‍ध होगी. यद‍ि यात्रियों की तरफ से इसको अच्‍छी प्रतिक्रिया म‍िलती है तो इसे आने वाले समय में और भी ट्रेनों में लागू क‍िये जाने की उम्‍मीद है. आपको बता दें अभी देशभर में 144 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन हो रहा है. इन ट्रेनों की शुरुआत सरकार की तफ से बड़े शहरों को जोड़ने के लि‍ए की गई है.

अब रेलवे की नई सुविधा के साथ ट्रेन ज‍िस स्‍टेशन से शुरू हुई है, उसके बाद के स्‍टेशन से चढ़ने वाले यात्री आखिरी मिनट में ऑनलाइन ट‍िकट बुक कर सकते हैं. आइए जानते हैं 15 म‍िनट पहले कैसे बुक होगा वंदे भारत ट्रेन का ट‍िकट?

यह भी पढ़ें: करोड़ों यात्र‍ियों की सेफ्टी पर रेलवे का फोकस, रेल मंत्री ने संसद में बताया-सरकार ने क्‍या कदम उठाए

> सबसे पहले आप IRCTC की वेबसाइट www.irctc.co.in पर जाएं या IRCTC Rail Connect ऐप डाउनलोड करें.
> अपने IRCTC अकाउंट से लॉगइन करें या नया अकाउंट बनाएं.
> अब बोर्डिंग और डेस्टिनेशन स्टेशन, सफर की तारीख और वंदे भारत ट्रेन को स‍िलेक्‍ट करें.
> यहां आपको सिस्टम में खाली सीटें द‍िखाई देंगी.
> अब अप एग्जीक्यूटिव क्लास या चेयर कार में से क‍िसमें सफर करना चाहते हैं, उसे स‍िलेक्‍ट करें.
> अब आप ऑनलाइन पेमेंट कर दें. आपको ई-टिकट SMS, व्हाट्सएप और ईमेल पर म‍िल जाएगा. 

