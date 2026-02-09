Advertisement
रेलवे की लापरवाही से टूटा सपना, 7 साल की लड़ाई, छात्रा को ₹9 लाख का इंसाफ; जानिए कैसे कोर्ट ने पलटा फैसला?

रेलवे की लापरवाही से टूटा सपना, 7 साल की लड़ाई, छात्रा को ₹9 लाख का इंसाफ; जानिए कैसे कोर्ट ने पलटा फैसला?

फोरम ने रेलवे को सर्विस में कमी का दोषी ठहराते हुए छात्रा को 9.1 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. ये फैसला न सिर्फ पीड़ित छात्रा के लिए राहत लेकर आया. बल्कि ये भी संदेश देता है कि सार्वजनिक सर्विस में लापरवाही की कीमत चुकानी पड़ती है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 09, 2026, 05:11 PM IST
रेलवे की लापरवाही से टूटा सपना, 7 साल की लड़ाई, छात्रा को ₹9 लाख का इंसाफ; जानिए कैसे कोर्ट ने पलटा फैसला?

Indian Railways :  एक युवा छात्रा के सपने उस दिन पटरी से उतर गए जब समय पर पहुंचाने का भरोसा देने वाली भारतीय रेल ही देरी का शिकार हो गई. सालों की मेहनत, तैयारी और उम्मीदों के साथ एक छात्रा एंट्रेंस टेस्ट देने निकली थी. लेकिन ट्रेन की लेटलतीफी ने उसे परीक्षा केंद्र तक पहुंचने का मौका ही नहीं दिया. एक छोटी-सी देरी ने उसके करियर की दशा और दिशा बदल दी और भविष्य को आधार में डाल दिया. लेकिन रेलवे के इस अन्याय के खिलाफ छात्रा ने हार नहीं मानी और इसके लिए न्याय की राह चुनी. छात्रा के द्वारा लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार उत्तर प्रदेश के एक जिला उपभोक्ता फोरम ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया. फोरम ने रेलवे को सर्विस में कमी का दोषी ठहराते हुए छात्रा को 9.1 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. ये फैसला न सिर्फ पीड़ित छात्रा के लिए राहत लेकर आया. बल्कि ये भी संदेश देता है कि सार्वजनिक सर्विस में लापरवाही की कीमत चुकानी पड़ती है.

ट्रेन में देरी हुई, एग्जाम छूटा

कंज्यूमर कोर्ट ने हाल ही में रेलवे को एक ट्रेन में देरी के लिए 9.1 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है. इसकी वजह से एक छात्रा का जरूरी एग्जाम छूट गया था. ट्रेन में देरी हुई जिसके कारण छात्रा का एंट्रेंस एग्जाम छूट गया. उससे एक कीमती एकेडमिक साल का नुकसान हुआ और उसे गंभीर मानसिक, शारीरिक और वित्तीय परेशानी हुई. कंज्यूमर कमीशन ने कहा कि रेलवे सिर्फ तकनीकी खराबी या अन्य तकनीकी कारणों के आधार पर ट्रेन के आने में देरी को सही नहीं ठहरा सकता है.

र 9 लाख रुपये का मुआवजा

इस अर्जी को स्वीकार करते हुए फोरम ने रेलवे को 45 दिनों के भीतर 9 लाख रुपये का मुआवजा, साथ ही वकील की फीस के लिए 5,000 रुपये और मुकदमेबाजी के खर्च के तौर पर 5,000 रुपये देने का निर्देश दिया है.

क्या है मामला?

छात्रा को जय नारायण पीजी कॉलेज, चारबाग, लखनऊ में एंट्रेंस एग्जाम देना था. एग्जाम का रिपोर्टिंग टाइम दोपहर करीब 12:30 बजे था. जबकि एग्जाम दोपहर 1.30 बजे से 3 बजे तक होना था. हालांकि, ट्रेन स्टेशन पर दोपहर 1:34 बजे पहुंची. ये लगभग ढाई घंटे लेट थी. जिसके कारण छात्रा तय समय के भीतर एग्जाम सेंटर पर रिपोर्ट नहीं कर पाई और उसे एग्जाम में बैठने से रोक दिया गया. उसके पिता ने मानसिक परेशानी और करियर में रुकावट का हवाला देते हुए कंज्यूमर कोर्ट में 20 लाख रुपये मुआवजे का मुकदमा दायर किया था.

देरी को सही नहीं ठहरा सकता है रेलवे : कोर्ट 

कोर्ट ने कहा कि रेलवे सिर्फ तकनीकी खराबी या अन्य तकनीकी कारणों के आधार पर ट्रेन के आने में देरी को सही नहीं ठहरा सकता. रेलवे अपनी लापरवाही और सर्विस में कमी के कारण मौके के नुकसान से होने वाली मानसिक और शारीरिक परेशानी के लिए मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार है. जब तक कि वो खास तौर पर ये साबित न कर दे कि ट्रेन के आने में देरी उसकी गलती से नहीं हुई थी. बल्कि खराब मौसम, प्राकृतिक आपदाओं, सिग्नल फेल होने या ऐसे ही दूसरे कारणों से हुई थी.

