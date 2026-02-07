Advertisement
RAC टिकट को लेकर बड़ा सवाल, क्या आधा किराया वापस करेगा रेलवे? जानिए संसदीय समिति ने क्या सुझाव दिया

RAC टिकट बुक करने वाले यात्रियों को पूरा किराया पहले ही देना पड़ता है, भले ही फाइनल चार्ट बनने के बाद उनका RAC टिकट कन्फर्म न हो. ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति का टिकट कन्फर्म नहीं होता. उसे दूसरे यात्री के साथ बर्थ शेयर करनी पड़ती है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 07, 2026, 01:21 PM IST
Indian Railways :  अगर ट्रेन से सफर करते हैं तो ये खबर आपके के लिए बहुत जरूरी है. रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन (RAC)  को लेकर बड़ी खबर आ रही है. अगर आप कन्फर्म रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन (RAC) ट्रेन टिकट पर यात्रा करते हैं और दूसरे यात्री के साथ बर्थ शेयर करते हैं. तो आप उस टिकट के लिए उतना ही किराया देते हैं जितना कन्फर्म टिकट के लिए देते हैं. लेकिन संसद की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी (PAC) ने इस पर आपत्ति जताई है और रेलवे को एक सुझाव दिया है. सिर्फ इतना ही नहीं, कमेटी ने रेलवे को सुपरफास्ट ट्रेनों की मौजूदा स्पीड के क्राइटेरिया की समीक्षा करने का भी सुझाव दिया है. रेलवे ने ये भी कहा कि 2007 में तय की गई सीमाएं पुरानी हो गई हैं.

यात्रियों के बारे में क्या कहती है PAC?

संसद में पेश की गई अपनी रिपोर्ट ('इंडियन रेलवे में ट्रेन संचालन में समय की पाबंदी और यात्रा का समय' में PAC ने कहा कि RAC के तहत टिकटों के लिए पूरा किराया लिया जाता है. यात्री बिना बर्थ की सुविधा के RAC कैटेगरी में रहता है. ये सही नहीं है. संसदीय समिति ने बताया कि RAC कैटेगरी के तहत टिकट बुक करने वाले कई यात्रियों को पूरी बर्थ नहीं मिलती, फिर भी उनसे कन्फर्म सीट वाले यात्रियों जितना ही किराया लिया जाता है. 

RAC ट्रेन टिकटों के साथ क्या समस्या है?

RAC टिकट बुक करने वाले यात्रियों को अब पूरा किराया पहले ही देना पड़ता है, भले ही फाइनल चार्ट बनने के बाद उनका RAC टिकट कन्फर्म न हो. ऐसी स्थिति में, जिस व्यक्ति का टिकट कन्फर्म नहीं होता. उसे दूसरे यात्री के साथ बर्थ शेयर करनी पड़ती है. इसका मतलब है कि दोनों यात्रियों को पूरी सीट न मिलने के बावजूद पूरा किराया देना पड़ता है.

PAC ने रेलवे को क्या सुझाव दिया है?

PAC ने रेल मंत्रालय को ऐसे RAC यात्रियों के लिए आंशिक किराया रिफंड सिस्टम शुरू करने का सुझाव दिया है. कमेटी ने कहा कि यह तरीका गलत है और रेलवे से ऐसे यात्रियों को किराए का कुछ हिस्सा वापस करने के लिए एक सिस्टम बनाने का आग्रह किया जिन्हें कन्फर्म बर्थ नहीं मिलती है. कमेटी ने रेलवे से इस संबंध में उठाए गए कदमों के बारे में भी उसे बताने का आग्रह किया.

यात्रियों के लिए यह क्यों जरूरी है?

अगर कमिटी की सिफारिशों को लागू किया जाता है, तो इससे RAC यात्रियों के लिए कीमतें अधिक सही हो सकती हैं और ट्रेन क्लासिफिकेशन में ज्यादा पारदर्शिता आ सकती है. इससे न सिर्फ यात्रियों की संतुष्टि बढ़ेगी, बल्कि ये भी पक्का होगा कि टिकट का किराया यात्रा के हिसाब से हो.

सुपरफास्ट ट्रेनों  पर पैनल ने क्या कहा?

PAC ने सुपरफास्ट ट्रेनों के क्लासिफिकेशन पर भी चिंता जताई. PAC ने कहा कि 2007 के एक फैसले के मुताबिक, ब्रॉड गेज पर कम से कम 55 किमी प्रति घंटे और मीटर गेज पर 45 किमी प्रति घंटे की औसत गति वाली किसी भी ट्रेन को सुपरफास्ट ट्रेन माना जाता है. पिछले कुछ सालों में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में हुए सुधारों को देखते हुए समिति ने पाया कि ये बेंचमार्क बहुत कम और पुराना है. इसने बताया कि 2007 के बाद से इस मानदंड में कोई बदलाव नहीं किया गया है. रिपोर्ट में बताए गए ऑडिट नतीजों के मुताबिक, 478 सुपरफास्ट ट्रेनों में से 123 ट्रेनें अभी 55 किमी प्रति घंटे से कम की तय स्पीड पर चलती हैं. इससे ये सवाल उठता है कि क्या वे सच में सुपरफास्ट टैग के लायक हैं.

 

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.

Indian railways

Trending news

