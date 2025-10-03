Railways Viral Video: भारतीय रेलवे के वायरल वीडियो कई बार मिलियन में व्यूज को पार कर जाते हैं. हाल ही में एक यात्री ट्रेन के टॉयलेट में बंद हो गया. उससे दरवाजा खुलवाने के लिये यात्रियों और स्टाफ को काफी मशक्कत करनी पड़ी.
Trending Photos
Indian Railways Viral Video: भारतीय रेलवे से जुड़ी कई बार अजीबो-गरीब वीडियो वायरल होते हैं. ट्रेन में हुई एक अजीब घटना का वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है. जी हां, भारतीय रेलवे की एक ट्रेन में पिछले दिनों एक अजीबो-गरीब घटना हुई, जहां एक यात्री ने छह घंटे तक टॉयलेट खुद को खुद को बंद कर लिया. इस घटना का वीडियो रेडिट यूजर ने r/IndianRailways पर शेयर कर दिया. यूजर की तरफ से शेयर किया गया यह वीडियो देखते ही देखते तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में रेलवे स्टाफ टॉयलेट के जाम दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है.
पहले रेलवे स्टाफ की कोशिशें नाकाम हो गईं
वीडियो में देखा जा सकता है कि गेट खुलवाने की रेलवे स्टाफ की तरफ से की गईं कोशिशें नाकाम हो गईं. पहले स्टाफ और खाने-पीने का सामान बेचने वाले वेंडर ने दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश की. लेकिन उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिल पायी. इसके बाद स्क्रूड्राइवर का यूज कर ताला खोलने की कोशिश की गई. ट्रेन में चल रहे इस हंगामे के दौरान बाकी यात्री भी वहां जमा हो गए और घटना को देखने लगे. इस बीच वहां मौजूद एक यात्री ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया.
जब खुद दरवाजा खोलने के लिए कहने लगा यात्री
वीडियो में स्टाफ को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि 'एक यात्री 6 घंटे से शौचालय में बंद है. हम गेट खोलकर यात्री को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं.' लेकिन वीडियो देखने के दौरान हैरानी तब हुई जब आखिर में यात्री स्टाफ से खुद दरवाजा खोलने के लिए कहता है. इससे यही लग रहा है कि यात्री जानबूझकर अंदर बंद था. थोड़ी देर बाद वह बाहर आया, लेकिन ट्रेन स्टाफ ने उसकी तस्वीरें लेकर उससे कई तरह के सवाल किये. इस घटना से ट्रेन में हड़कंप मच गया.
Passenger stuck inside toilet for more than 6 hours.
byu/Omarr_Paper inindianrailways
यूजर्स की तरफ से अपनी-अपनी राय दी जा रही
सोशल मीडिया पर लोगों की तरफ से अपनी-अपनी राय दी जा रही है. कुछ यात्रियों का कहना है कि यात्री शराब के नशे में बेहोश हो गया होगा. वहीं कुछ का मानना है कि वह टिकट चेकर से बचने के लिए घंटों छिपा रहा. इस घटना के बाद यात्रियों के बीच चिंता बढ़ गई. रेलवे स्टाफ ने कहा कि ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे. वीडियो वायरल होने के बाद लोग इसकी यात्री की मजाक भी उड़ा रहे हैं. लेकिन इससे रेलवे की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहा है.