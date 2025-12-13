Advertisement
Hindi Newsबिजनेसरेलवे यात्र‍ियों की बल्‍ले-बल्‍ले, ट्रेन में म‍िलेगा ब्रांडेड लंच और ड‍िनर, IRCTC शुरू कर रहा नई सुव‍िधा

रेलवे यात्र‍ियों की बल्‍ले-बल्‍ले, ट्रेन में म‍िलेगा ब्रांडेड लंच और ड‍िनर, IRCTC शुरू कर रहा नई सुव‍िधा

IRCTC: रेलवे की तरफ से अब ट्रेनों में ब्रांडेड फूड ड‍िलीवर करने पर काम क‍िया जा रहा है. इसके बाद अब रेलवे यात्र‍ियों को हल्‍दीराम और बीकानेर जैसे रेस्‍टोरेंट का खाना सफर में म‍िल सकेगा.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Dec 13, 2025, 01:16 PM IST
Indian Railways Food: अगर आप भी अक्‍सर ट्रेन से सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, अब ट्रेन में खाने की अक्‍सर आने वाली शिकायतें जल्‍द ही इतिहास बन जाएंगी. आईआरसीटीसी (IRCTC) ने चुन‍िंदा वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों में ब्रांडेड कंपनियों से फ्रेश और हाइजेन‍िक खाना सर्व करने का ट्रायल शुरू कर द‍िया है. अब ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को रेस्टोरेंट जैसे टेस्‍टी खाना मिलेगा, वो भी सीधे उनकी सीट पर ही.

आईआरसीटीसी अब केवल सर्व‍िस संभालेगा

आईआरसीटीसी (IRCTC) ने प्रूफ ऑफ कॉन्‍सेप्‍ट (PoC) के तहत खाना बनाने और सर्व करने को अलग कर दिया है. इसके बाद अब ब्रांडेड फूड प्लेयर्स जैसे इंडस्ट्रियल किचन, रेस्टोरेंट चेन और फ्लाइट कैटरर्स ही खाने को तैयार करेंगे. आईआरसीटीसी अब केवल सर्विस संभालेगा. इस बदलाव को करने का मकसद फ्रेशनेस, सफाई और क्‍वाल‍िटी में सुधार करना है.

रोजाना सर्व क‍िये जाते हैं 16.50 लाख मील
रेलवे म‍िन‍िस्‍ट्री की नव रत्‍न कंपनी आईआरसीटीसी (IRCTC) रोजाना पूरे नेटवर्क में करीब 16.50 लाख मील्‍स सर्व करती है. ट्रायल के जर‍िये क्‍वाल‍िटी में 'पैराडाइम शिफ्ट' लाने की कोशिश है. क‍िचन इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर, प्रोडक्शन, ट्रांसफर और सर्विस हर स्टेज को चेक किया जा रहा है. 

ट्रेनें और पार्टनर्स चुने गए
ट्रायल कई जोन की नई वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों में चल रहा है-
> नागपुर-सिकंदराबाद वंदे भारत: हल्दीराम (नागपुर) और एलियोर (सिकंदराबाद)
> दिल्ली-सीतामढ़ी अमृत भारत: टच स्टोन फाउंडेशन (दिल्ली)
> कासरगोड-तिरुवनंतपुरम और मंगलुरु-तिरुवनंतपुरम वंदे भारत: कैसीनो एयर कैटरर्स (CAFS)

रेस्टोरेंट जैसा मेन्‍यू, लोकल डेल‍िकेसी भी
यात्रियों को नई सुव‍िधा के तहत डाइवर्स मेन्यू म‍िलेगा वो भी लोकल स्पेशलिटीज के साथ. यह खाना भी रेस्टोरेंट क्‍वाल‍िटी वाला होगा. आप साउथ में यात्रा करेंगे तो इडली-डोसा, नॉर्थ में थाली और अलग-अलग रूट के हिसाब से वैरायटी म‍िलेगी. ज‍िन ट्रेनों में खाने का ट्रायल क‍िया गया है, उन ट्रेनों में यात्रियों ने खाने की तारीफ की है. लोगों को ताजगी और स्वाद दोनों बेहतर लग रहे हैं. आईआरसीटीसी (IRCTC) फीडबैक रिव्यू के आधार पर और सुधार क‍िया जाएगा. इसके बाद इसे ज्यादा से ज्‍यादा ट्रेनों में शुरू क‍िया जाएगा.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

