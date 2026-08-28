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ट्रेन या स्टेशन पर अब ये गलती पड़ी बड़ी भारी! ₹1000 का जुर्माना, मना करने पर होगी ₹2000 की वसूली, कोर्ट-कचहरी का चक्कर अलग

Indian Railway: रेलवे ने ट्रेन और स्टेशनों पर गंदगी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली है. अब अगर आप गलती करते हैं, तो 1000 रुपये का जुर्माना भरना होगा. वहीं अगर जुर्माने की रकम भरने से इनकार करते हैं, तो पेनेल्टी डबल हो जाएगी.

Written ByBavita Jha
Published: Aug 28, 2026, 08:58 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 09:01 PM IST
ट्रेन या स्टेशन पर अब ये गलती पड़ी बड़ी भारी! ₹1000 का जुर्माना, मना करने पर होगी ₹2000 की वसूली, कोर्ट-कचहरी का चक्कर अलग

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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