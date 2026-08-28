/ट्रेन या स्टेशन पर अब ये गलती पड़ी बड़ी भारी! ₹1000 का जुर्माना, मना करने पर होगी ₹2000 की वसूली, कोर्ट-कचहरी का चक्कर अलग

Indian Railway: ट्रेन में सफर के दौरान बैठे-बैठे मूंगफली खाई और सारा कचरा वहीं सीट के नीचे फेंक दिया. प्लेटफॉर्म को डस्टबिन समझने की गलती अब आपको भारी पड़ सकती है. छोटी-सी गलती पर 1000 रुपये से जुर्माने की रकम भरनी पड़ सकती है.
रेलवे ने डबल किया जुर्माना
भारतीय रेलवे ने ट्रेन और रेलवे स्टेशनों पर गंदगी फैलाने पर लगने वाले जुर्माने को दोगुना कर दिया है. जो पेनेल्टी पहले 500 रुपये की थी, उसे अब दोगुना कर 1000 रुपये कर दिया गया है. अगर आप रेलवे स्टेशन या ट्रेन में कूड़ा फेंकते हैं, गंदगी फैलाते हैं या बिना परमिशन पोस्टर चिपकाते हैं, तो अब जुर्माने की दोगुनी रकम देनी पड़ेगी.
किस गलती पर कितनी पेनेल्टी ?
रेल मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर रेलवे के नए पेनेल्टी नियम की जानकारी दी है. Indian Railways (Penalties for Activities Affecting Cleanliness at Railway Premises) Rules, 2012 में संशोधन करते हुए रेलवे ने ट्रेन और प्लेटफॉर्म परिसर में गंदगी फैलाने पर जुर्माने की रकम को 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया है. अब अगर आप....
ट्रेन या रेलवे स्टेशन पर कचरा फेंकते हैं
प्लेटफॉर्म या ट्रेन के कोच को गंदा करते हैं
ट्रेन में थूकते हैं
बिना अनुमति के ट्रेन या प्लेटफॉर्म परिसर में पोस्टर/विज्ञापन चिपकाते हैं
रेलवे परिसर में खाना पकाते हैं
निर्धारित जगह के अलावा नहाते या कपड़े धोते हैं
रेलवे परिसर में थूकते हैं
खुले में पेशाब या शौच करते हैं
रेलवे परिसर में जानवरों या पक्षियों को खाना खिलाते हैं
रेलवे स्टेशन में गाड़ी धोते हैं
निर्धारित जगह के अलावा कहीं और सामान रखते हैं
तो इन परिस्थितियों में आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है. रेलवे आपको 1000 रुपये तक की पेनेल्टी वसूल सकता है. रेलवे के इस नए नियम के दायरे में सिर्फ यात्री ही नहीं, बल्कि वेंडर्स और हॉकर्स भी शामिल है. रेलवे परिसर और ट्रेनों में सामान बेचने वाले हॉकर्स को कचरा इकट्ठा करने के लिए अपने साथ उचित व्यवस्था या कूड़ेदान रखना होगा. कूड़े की निपटारे की जिम्मेदारी भी उनकी ही होगी. यात्री या वेंडर्स अगर पेनेल्टी जुर्माने की रकम नहीं भरते हैं, तो उन्हें कोर्ट तक जाना पड़ सकता है. अदालती कार्रवाई के बाद विवाद का निपटारा किया जाएगा.
कौन वसूलेगा ये जुर्माना
रेलवे परिसर, ट्रेनों में गंदगी फैलाने पर, नियमों के उल्लंघन मामले में जुर्माना वसूला का अधिकार स्टेशन मास्टर या स्टेशन मैनेजर का होगा. इसके अलावा रेलवे ने वाणिज्यिक विभाग के टिकट कलेक्टर और ऑपरेटिंग विभाग में समान रैंक के अधिकारियों को जुर्माना वसूली का अधिकार दिया है. इसके अलावा रेलवे की ओर से नियुक्त अधिकारी भी नियमों का उल्लंघन होने पर जुर्माना वसूल सकते हैं.