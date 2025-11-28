Indian Railways Income Plan: भारतीय रेलवे की तरफ से लगातार अपनी आमदनी को बढ़ाने की कोश‍िश की जा रही है. इसके ल‍िए रेलवे महज टिकट और माल ढुलाई पर न‍िर्भर नहीं रहना चाहता. रेलवे ने नॉन-फेयर रेवेन्यू (NFR) यानी टिकट-माल ढुलाई के अलावा होने वाली कमाई को कई गुना बढ़ाने का ठान लिया है. अभी यह इनकम कुल माल ढुलाई से होने वाली आमदनी का महज 3% है, जबकि विदेशी रेलवे को इससे 30% तक की कमाई होती है. नीति आयोग ने भी इस पर कहा क‍ि एनएफआर (NFR) में काफी बड़ा मौका छ‍िपा हुआ है.

ब‍िना खर्च क‍िये साफ हो जाते हैं वैगन

रेलवे अब वैगनों में बचा हुआ सीमेंट-कोयला और स्टेशन का कचरा बेचने जा रहा है. दो डिविजन तो वैगन साफ करने का कॉन्‍ट्रैक्ट ही नहीं देते, अब ठेकेदार वैगन साफ करने के पैसे नहीं लेते बल्‍क‍ि बचा हुआ माल बेचकर खुद पैसे कमाते हैं और वैगन को रेडी करके देते हैं. कई जोन की तरफ से बताया गया क‍ि स्टेशन का कचरा भी लोग खरीदना चाहते हैं, आने वाले समय में उसकी भी बोली लगने वाली है.

लीज पर जाएगा 117 कमरे वाला गेस्‍ट हाउस

रेलवे गेस्ट हाउस को अब होटल चेन को किराये पर द‍िया जाएगा. सबसे पहले दिल्ली का नया बना 117 कमरों वाला रेस्ट हाउस लीज पर जाएगा. बाकी शहरों के सरप्लस गेस्ट हाउस को भी इसी तरह क‍िराये पर देने की तैयारी है. यानी रेलवे का खर्चा खत्‍म होने के साथ ही किराये की आमदनी ऊपर से होगी.

रेलवे स्टेशन का कायाकल्‍प एयरपोर्ट की तर्ज पर होगा

रेलवे स्टेशन का कायाकल्‍प अब एयरपोर्ट की तर्ज पर क‍िया जाएगा. स्‍टेशनों पर मैकडोनाल्‍ड, केएफसी (KFC), प‍िज्‍जा हट, बस्किन रॉबिंस, हल्दीराम, बीकानेरवाला जैसे बड़े ब्रांडेड फूड आउटलेट लगेंगे. इनकी जगह को पांच साल के ल‍िये नीलाम क‍िया जाएगा. यहां पर यात्र‍ियों को अच्‍छा खाना म‍िलने के साथ ही रेलवे को मोटा किराया भी म‍िलेगा.

अभी क‍ितना कमाया?

साल 2023-24 में NFR से रेलवे ने 588 करोड़ रुपये और साल 2024-25 में 687 करोड़ रुपये की कमाई की है. इसमें ओवरब्रिज पर विज्ञापन, कबाड़ की ई-नीलामी और NINFRIS स्कीम से होने वाली आमदनी भी शामिल है. लेकिन अब यह आंकड़ा बहुत जल्द हजारों करोड़ में पहुंचने वाला है.