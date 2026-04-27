Shatabdi Express: रेलवे की तरफ से दूसरे ट्रेनों में वंदे भारत और अमृत भारत जैसी मॉर्डन ट्रेनों की सुविधा को देने की तैयारी की जा रही है. इसके तहत रेलवे की तरफ से पहले शताब्दी और जन शताब्दी एक्सप्रेस को रीवेम्प करने का प्लान किया जा रहा है. रेलवे ने यात्री ट्रेनों में सुधार के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया है.
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Shatabdi Janshatabdi Train: भारतीय रेलवे की तरफ यात्री सुविधाओं पर लगातार काम किया जा रहा है. करोड़ों यात्रियों को सुविधा देने और समय की बचत करने के लिए रेलवे की तरफ से सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत को शुरू किया गया था. इस ट्रेन को यात्रियों की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद रेलवे मिनिस्ट्री ने वंदे भारत स्लीपर का संचालन किया है. इसके साथ ही रेलवे अब वंदे भारत और अमृत भारत जैसी मॉर्डन ट्रेनों को बढ़ावा देने के साथ अपनी पुरानी लेकिन लोकप्रिय शताब्दी एक्सप्रेस और जन शताब्दी एक्सप्रेस को रीवेम्प करने जा रहा है. रेलवे ने इन ट्रेनों में यात्री सुविधाओं पर ध्यान देने और क्वालिटी सुधारने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया है.
रेलवे बोर्ड की तरफ से सभी जोन को एक चिट्ठी भेजकर निर्देश दिए गए हैं कि वे शताब्दी और जन शताब्दी ट्रेनों के रेक (कोच सेट) की जांच करें और यात्री सुविधाओं में खामियों को दूर करने के लिए पूरा प्लान तैयार करें. अभियान का मकसद इन फ्लैगशिप ट्रेनों को मॉर्डन बनाना और यात्रियों की बढ़ती अपेक्षाओं स्वच्छता, विश्वसनीयता और आधुनिक सुविधाओं को पूरा करना है.
रेलवे की तरफ से कई प्रमुख सेक्टर में सुधार की योजना बनाई गई है. इसके तहत-
टॉयलेट में बेहतर फिटिंग्स और ड्रेनेज सिस्टम के साथ टॉयलेट को पूरी तरह मॉर्डन कबनाया जाएगा.
सीटों के अपहोल्स्ट्री को अपग्रेड करके सीटिंग कम्फर्ट पर फोकस किया जाएगा. इसके अलावा चार्जिंग पोर्ट और स्नैक्स टेबल जैसी जरूरी सुविधाओं पर ध्यान दिया जाएगा.
ट्रेन में लगे कोच में यात्रा के दौरान किसी तरह का झटका (jerks) नहीं लगे, इसके लिए राइड क्वालिटी में सुधार किया जाएगा. इससे यात्रा ज्यादा आरामदायक हो सकेगी.
कोच के अंदर वेस्टिब्यूल एरिया, गैंगवे, फ्लोरिंग और पैनल्स को भी बेहतर किया जाएगा.
पूरे कोच में बेहतर लाइटिंग, बाहरी Appearance में सुधार होगा. कोच में साफ-सुथरे डेस्टिनेशन बोर्ड और डिजिटल पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम (PAPIS) को मजबूत किया जाएगा.
सीसीटीवी बेस्ड सुपरविजन सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा. इससे सेफ्टी और क्युनिकेशन दोनों बेहतर होंगे.
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रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि रेलवे बोर्ड का फोकस शताब्दी और जनशताब्दी जैसी पुरानी फ्लैगशिप ट्रेनों को आधुनिक बनाने पर है. इससे सफाई, विश्वसनीयता और आधुनिक सुविधाओं के मामले में बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके. सभी जोनल रेलवे को आदेश दिया गया है कि वे ट्रेन रेक को अच्छी तरह चेक करें, उनकी खामियों की पहचान करके इनमें जल्द से जल्द सुधार करें.
देशभर में मौजूदा समय में करीब 25 जोड़ी शताब्दी एक्सप्रेस और दो दर्जन से ज्यादा जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन हो रहा है. इन ट्रेनों के जरिये देश के प्रमुख शहरों को जोड़ा जाता है. 200 से 400 किमी तक की दूरी के लिए इन ट्रेनों को यात्रियों के बीच काफी पसंद किया जाता है.
रेलवे की तरफ से उठाया गया यह कदम उस रणनीति का हिस्सा है, जिसमें पुरानी ट्रेनों को भी मॉर्डन लेवल पर लाया जा रहा है. वंदे भारत और अमृत भारत जैसी नई ट्रेनों के साथ मौजूदा प्रीमियम ट्रेनों को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है, इससे यात्रियों के अनुभव में सुधार हो सकेगा. रेलवे इन ट्रेनों में सफाई, आराम और आधुनिक सुविधाओं को प्राथमिकता देकर यात्रियों को ज्यादा संतोषजनक यात्रा अनुभव देने की तैयारी कर रहा है.
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