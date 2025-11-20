Advertisement
रेलवे ने इनकम बढ़ाने के ल‍िए शुरू की नई स्‍कीम, अब होगा यह काम; आप पर क्‍या होगा असर?

Railways Plan For Boost Income: रेलवे की तरफ से इनकम बढ़ाने का प्‍लान तैयार कर ल‍िया गया है. इसके ल‍िए थोक में सीमेंट ढोने की दर को रेलवे की तरफ से कम क‍िया गया है. नई पॉल‍िसी के तहत अब क‍िराये को फ‍िक्‍स कर द‍िया गया है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 20, 2025, 02:16 PM IST
रेलवे ने इनकम बढ़ाने के ल‍िए शुरू की नई स्‍कीम, अब होगा यह काम; आप पर क्‍या होगा असर?

Indian Railways: भारतीय रेलवे की तरफ से लगातार इनकम बढ़ाने पर फोकस क‍िया जा रहा है. जी हां, इसके ल‍िए रेलवे म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से सुव‍िधाएं बढ़ाने के अलावा फ्रेंट पर फोकस क‍िया जा रहा है. रेलवे की नई प्‍लानिंग के तहत अब थोक के सीमेंट (बल्क सीमेंट) को ट्रेन से ढोना सस्ता और आसान होने वाला है. नई पॉलिसी के तहत रेलवे ने किराया फिक्स कर दिया, इसके तहत 90 पैसे प्रति टन प्रति किमी की दर से क‍िराया ल‍िया जाएगा. साथ ही देशभर में नए बल्क सीमेंट टर्मिनल बनाए जाएंगे ताकि फैक्ट्री से सीधे सीमेंट कंस्‍ट्रक्‍शन साइट पर तेजी से पहुंच सके.

अब रेलवे की तरफ से ल‍िया जाएगा फ्लैट क‍िराया

नई पॉल‍िसी के तहत CONCOR के खास टैंक कंटेनर में सीमेंट लदेगा और यह चाहे 100 किमी जाए या 500 किमी, किराया फ्लैट 90 पैसे प्रत‍ि टन और प्रत‍ि क‍िमी रहेगा. पहले दूरी और वजन के हिसाब से लगने वाला अलग-अलग रेट का स‍िस्‍टम पूरी तरह खत्‍म हो रहा है. पहले छोटी दूरी (300 किमी से कम) में रेल मार्ग से सीमेंट भेजना घाटे का सौदा था.रेलवे अब पीपीपी PPP मोड में देश में बल्क सीमेंट हैंडलिंग टर्मिनल बनाएगा.

इस पॉलिसी से खेल पूरी तरह बदल जाएगा
इसके अलावा ज‍िन गुड्स शेड या लूप लाइन पर पिछले 12 महीने के दौरान 12 रेक से कम माल लदा, उनका भी कायाकल्‍प क‍िया जाएगा. अगर कोई कंपनी वहां गति शक्ति कार्गो टर्मिनल (GCT) बनाना चाहे तो रेलवे की तरफ से इसके ल‍िए पूरी जगह दी जाएगी. सीमेंट कंपनियों से बातचीत के आधार पर इसकी जगह तय की जाएगी. रेल मंत्री अश्‍व‍िनी वैष्णव ने कहा क‍ि इस पॉलिसी से खेल पूरी तरह बदल जाएगा. सीमेंट पहला ऐसा प्रोडक्‍ट है, जिसके लिए हमने स्पेशल लॉजिस्टिक सॉल्यूशन दिया है. आगे भी कई इंडस्ट्री के लिए इस तरह के कदम उठाए जाएंगे.

300 किमी के ही दायरे में ही जाता है ज्यादातर सीमेंट
सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की सेक्रेटरी जनरल अपर्णा दत्त शर्मा ने कहा क‍ि ज्यादातर सीमेंट 300 किमी के दायरे में ही जाता है. पहले रेलवे का रेट महंगा होने के कारण हम मजबूरी में ट्रक यूज करते थे . लेक‍िन अब तेज, सस्‍ता और इकोफ्रेंडली ऑप्‍शन म‍िल गया है. अभी महज 17% सीमेंट थोक में रेल मार्ग के जर‍िये जाता है. लेकिन 2030 तक ये बढ़कर 30% हो जाएगा. बड़े शहरों में पहले से 50% से ज्यादा सीमेंट बल्क में ही यूज हो रहा है. रेलवे की तरफ से बताया गया स्पेशल वैगन से सीमेंट की ढुलाई सस्ती होगी और इससे प्रदूषण भी कम होगा. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

Indian railways

