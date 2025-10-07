Advertisement
trendingNow12952137
Hindi Newsबिजनेस

रेलवे का बड़ा प्‍लान! जल्‍द बदल सकेंगे कंफर्म टिकट की तारीख; कैंसिलेशन चार्ज से म‍िलेगा छुटकारा

Railways Big Planning: मौजूदा न‍ियम के तहत यद‍ि कोई यात्री अपनी जर्नी डेट में बदलाव करना चाहता है तो उसे कंफर्म टिकट को कैंस‍िल करना पड़ता है. इसके बाद उसे यात्री की तारीख से जुड़ी नई बुकिंग करानी पड़ती है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 07, 2025, 10:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रेलवे का बड़ा प्‍लान! जल्‍द बदल सकेंगे कंफर्म टिकट की तारीख; कैंसिलेशन चार्ज से म‍िलेगा छुटकारा

Indian Railways New Plan: देश में रोजाना करीब ढाई करोड़ यात्री ट्रेन के जर‍िये सफर करते हैं. अगर आप भी इन यात्र‍ियों में से हैं जो अक्‍सर ट्रेन से सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, इंड‍ियन रेलवे जल्‍द नया प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है. इस प्रस्‍ताव के तहत यात्री अपने कंफर्म टिकट की जर्नी डेट (यात्रा की तारीख) में भी बदलाव करा सकेंगे. सहयोगी चैनल जी ब‍िजनेस ने इस बारे में दावा क‍िया है. चैनल के सूत्रों ने दावा क‍िया क‍ि इस योजना के जर‍िये यात्र‍ियों का सफर ज्‍यादा सुविधाजनक बनाया जा सकेगा. यह सुव‍िधा ऐसे लोगों के ल‍िए बहुत फायदेमंद साब‍ित होगी, ज‍िनका यात्रा का प्‍लान अचानक बदल जाता है.

ट‍िकट कैंस‍िलेंशन चार्ज और नए ट‍िकट के चार्ज से म‍िलेगा छुटकारा

फ‍िलहाल यद‍ि कोई यात्री अपनी यात्रा की तारीख में बदलना चाहता है तो उसे पहले कंफर्म टिकट को कैंस‍िल करना पड़ता है. इसके बाद उसे ज‍िस तारीख का ट‍िकट चाह‍िए, उसकी नई बुकिंग करानी पड़ती है. इस तरह ट‍िकट कैंस‍िलेंशन चार्ज और नए ट‍िकट का चार्ज दोनों ही लगता है. इससे यात्र‍ियों को आर्थिक तौर पर नुकसान होता है. लेक‍िन नया प्‍लान लागू हुआ तो यात्र‍ियों को इस तरह का नुकसान नहीं होगा. रेलवे की तरफ से कंफर्म टिकट की तारीख में बदलाव का प्‍लान लागू क‍िया गया तो यात्रियों को पहले ट‍िकट कैंस‍िल करने और फ‍िर बुकिंग करने की फीस नहीं चुकानी होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: हर द‍िन ढाई करोड़ यात्र‍ियों का सफर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ने क्‍यों बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

बार-बार बुकिंग करने की परेशानी खत्म होगी
रेलवे का नए प्‍लान से यात्री सीधे अपनी जर्नी डेट बदल सकेंगे. लेक‍िन इसके ल‍िए शर्त यह होगी क‍ि उस तारीख में खाली बर्थ उपलब्ध होनी चाह‍िए. इस सुव‍िधा से ऐसे यात्रियों को फायदा होगा, जिनके प्लान अचानक बदल जाते हैं. जानकारों का कहना है क‍ि इससे सफर का प्‍लान करना और बार-बार बुकिंग करने की परेशानी खत्म होगी. रेलवे की तरफ से अभी यह पक्का नहीं किया गया है क‍ि यह सुविधा कब और क‍िस तरह शुरू की जाएगी. इस तरह की सुव‍िधा को आने वाले समय में शुरू करने की प्‍लान‍िंग हो रही है.

यह भी पढ़ें: 2016 हादसे के पीड़ित परिवारों को अब मिला न्याय, दिल्ली हाईकोर्ट ने रेलवे को मुआवजा देने का दिया आदेश

इसके तहत कई अहम बातें जैसे यह सुविधा ऑनलाइन और काउंटर बुकिंग दोनों के लिए होगी या नहीं, यात्री की तारीख को कितनी बार बदला जा सकेगा और इसके ल‍िए क्‍या कोई एक्‍स्‍ट्रा चार्ज देना होगा? इन सभी पर अभी फैसला होना बाकी है. रेलवे की यह योजना सरकार के डिजिटल और आसान पब्‍ल‍िक सर्व‍िस की कोश‍िश का हिस्सा होगी. इससे रद्द करने और दोबारा बुक‍िंग का खर्च कम होगा और पीक टाइम में टिकट की मांग भी घटेगी. रेलवे के इस प्रस्‍ताव से लाखों यात्रियों को बड़ी राहत म‍िलेगी. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Indian railways

Trending news

लोग निकाल लेते हैं गलत मतलब...उस दिन जस्टिस विनोद को CJI ने क्यों बोलने से रोका था?
CJI BR Gavai
लोग निकाल लेते हैं गलत मतलब...उस दिन जस्टिस विनोद को CJI ने क्यों बोलने से रोका था?
अब क्या भयानक होने वाला है? भारत में दूसरी बार दिखी 'ओरफिश'
doomsday fish in tamil nadu
अब क्या भयानक होने वाला है? भारत में दूसरी बार दिखी 'ओरफिश'
हिमाचल के बिलासपुर में बड़ा हादसा, भूस्खलन के बाद मलबे में दबी बस, 15 लोगों की मौत
Bilaspur accident
हिमाचल के बिलासपुर में बड़ा हादसा, भूस्खलन के बाद मलबे में दबी बस, 15 लोगों की मौत
कब्रिस्तान के लिए कांग्रेस ने दी जमीन, सेना ने अड़ा दिया अड़ंगा, कहा- दूर रहो
Telangana
कब्रिस्तान के लिए कांग्रेस ने दी जमीन, सेना ने अड़ा दिया अड़ंगा, कहा- दूर रहो
कांग्रेस के मंत्री के बिगड़े बोल, SC मंत्री को बोला भैंस; विवाद बढ़ा तो दिया ये जवाब
Telangana
कांग्रेस के मंत्री के बिगड़े बोल, SC मंत्री को बोला भैंस; विवाद बढ़ा तो दिया ये जवाब
मान सरकार का ‘रोशन पंजाब’ मिशन, पंजाब के लोगों को मिलेगी पावरकट से मुक्ति
Punjab
मान सरकार का ‘रोशन पंजाब’ मिशन, पंजाब के लोगों को मिलेगी पावरकट से मुक्ति
'सरकार की मंजूरी तभी सबरीमाला से चोरी हुआ करोड़ों का सोना', सत्ता-विपक्ष में विवाद
Sabarimala
'सरकार की मंजूरी तभी सबरीमाला से चोरी हुआ करोड़ों का सोना', सत्ता-विपक्ष में विवाद
ठंड तो जल्दी आ गई भाई! बारिश भिगो रही, पहाड़ों पर गिरी सफेदी ने AC बंद करवा दिया
All India Weather update
ठंड तो जल्दी आ गई भाई! बारिश भिगो रही, पहाड़ों पर गिरी सफेदी ने AC बंद करवा दिया
ये देवा भाऊ का स्टाइल है; आम की तरह कैसे खाएं संतरा? फडणवीस ने अक्षय को बताया तरीका
Devendra Fadnavis
ये देवा भाऊ का स्टाइल है; आम की तरह कैसे खाएं संतरा? फडणवीस ने अक्षय को बताया तरीका
वाह! क्या जुगाड़ है... Sandbag से इस राज्य में रोक डाला पूरा फ्लाईओवर: Video
Viral Video
वाह! क्या जुगाड़ है... Sandbag से इस राज्य में रोक डाला पूरा फ्लाईओवर: Video