Indian Railways New Plan: देश में रोजाना करीब ढाई करोड़ यात्री ट्रेन के जर‍िये सफर करते हैं. अगर आप भी इन यात्र‍ियों में से हैं जो अक्‍सर ट्रेन से सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, इंड‍ियन रेलवे जल्‍द नया प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है. इस प्रस्‍ताव के तहत यात्री अपने कंफर्म टिकट की जर्नी डेट (यात्रा की तारीख) में भी बदलाव करा सकेंगे. सहयोगी चैनल जी ब‍िजनेस ने इस बारे में दावा क‍िया है. चैनल के सूत्रों ने दावा क‍िया क‍ि इस योजना के जर‍िये यात्र‍ियों का सफर ज्‍यादा सुविधाजनक बनाया जा सकेगा. यह सुव‍िधा ऐसे लोगों के ल‍िए बहुत फायदेमंद साब‍ित होगी, ज‍िनका यात्रा का प्‍लान अचानक बदल जाता है.

ट‍िकट कैंस‍िलेंशन चार्ज और नए ट‍िकट के चार्ज से म‍िलेगा छुटकारा

फ‍िलहाल यद‍ि कोई यात्री अपनी यात्रा की तारीख में बदलना चाहता है तो उसे पहले कंफर्म टिकट को कैंस‍िल करना पड़ता है. इसके बाद उसे ज‍िस तारीख का ट‍िकट चाह‍िए, उसकी नई बुकिंग करानी पड़ती है. इस तरह ट‍िकट कैंस‍िलेंशन चार्ज और नए ट‍िकट का चार्ज दोनों ही लगता है. इससे यात्र‍ियों को आर्थिक तौर पर नुकसान होता है. लेक‍िन नया प्‍लान लागू हुआ तो यात्र‍ियों को इस तरह का नुकसान नहीं होगा. रेलवे की तरफ से कंफर्म टिकट की तारीख में बदलाव का प्‍लान लागू क‍िया गया तो यात्रियों को पहले ट‍िकट कैंस‍िल करने और फ‍िर बुकिंग करने की फीस नहीं चुकानी होगी.

बार-बार बुकिंग करने की परेशानी खत्म होगी

रेलवे का नए प्‍लान से यात्री सीधे अपनी जर्नी डेट बदल सकेंगे. लेक‍िन इसके ल‍िए शर्त यह होगी क‍ि उस तारीख में खाली बर्थ उपलब्ध होनी चाह‍िए. इस सुव‍िधा से ऐसे यात्रियों को फायदा होगा, जिनके प्लान अचानक बदल जाते हैं. जानकारों का कहना है क‍ि इससे सफर का प्‍लान करना और बार-बार बुकिंग करने की परेशानी खत्म होगी. रेलवे की तरफ से अभी यह पक्का नहीं किया गया है क‍ि यह सुविधा कब और क‍िस तरह शुरू की जाएगी. इस तरह की सुव‍िधा को आने वाले समय में शुरू करने की प्‍लान‍िंग हो रही है.

इसके तहत कई अहम बातें जैसे यह सुविधा ऑनलाइन और काउंटर बुकिंग दोनों के लिए होगी या नहीं, यात्री की तारीख को कितनी बार बदला जा सकेगा और इसके ल‍िए क्‍या कोई एक्‍स्‍ट्रा चार्ज देना होगा? इन सभी पर अभी फैसला होना बाकी है. रेलवे की यह योजना सरकार के डिजिटल और आसान पब्‍ल‍िक सर्व‍िस की कोश‍िश का हिस्सा होगी. इससे रद्द करने और दोबारा बुक‍िंग का खर्च कम होगा और पीक टाइम में टिकट की मांग भी घटेगी. रेलवे के इस प्रस्‍ताव से लाखों यात्रियों को बड़ी राहत म‍िलेगी.