रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि दूसरी ट्रेन का निर्माण चल रहा है. इसके 15 अक्टूबर 2025 तक तैयार होने की उम्मीद है. दोनों ट्रेनों को एक साथ लॉन्च किया जाएगा. पहली ट्रेन सितंबर 2024 में पेश हुई थी.
Vande Bharat Sleeper: भारतीय रेलवे की तरफ से लगातार यात्री सुविधाओं पर काम किया जा रहा है. सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के सफल संचालन के बाद रेलवे की तरफ से लंबी दूरी की सेमी-हाई स्पीड यात्रा में बड़े कदम उठाने की तैयारी की जा रही है. रेलवे का प्लान दो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को एक साथ शुरू करने का है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दूसरी ट्रेन पूरी तरह तैयार होने के बाद ही लॉन्च होगी. इसके जरिये यात्रियों को तेज और आरामदायक सफर मिल सकेगा.
ट्रेन के 15 अक्टूबर तक तैयार होने की उम्मीद
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि दूसरी ट्रेन का निर्माण चल रहा है. इसके 15 अक्टूबर 2025 तक तैयार होने की उम्मीद है. दोनों ट्रेनों को एक साथ लॉन्च किया जाएगा. पहली ट्रेन सितंबर 2024 में पेश हुई थी. इसका ट्रायल पूरा होने के बाद ट्रेन दिल्ली के शकूर बस्ती कोचिंग डिपो में खड़ी है. दूसरी ट्रेन मिलते ही रूट तय कर स्लीपर वंदे भारत की सर्विस को शुरू कर दिया जाएगा. वंदे भारत स्लीपर ट्रेन 180 किमी/घंटा की अधिकतम रफ्तार से चलेगी. यह रेलवे की सबसे तेज स्लीपर सर्विस में से एक होगी.
ट्रेन के स्लीपर वर्जन लंबी यात्रा को बदल देगा
छोटी दूरी पर चेयर कार वंदे भारत लोकप्रिय हैं. लेकिन स्लीपर वर्जन लंबी यात्रा को बदल देगा. तेजी के साथ सफर में आराम मिलेगा. संभावित रूट दिल्ली-पटना या दिल्ली-फिरोजपुर हो सकते हैं. ट्रेन में कई तरह की नई सुविधाएं यात्रियों को मिलने वाली हैं. हर बर्थ पर रीडिंग लाइट और यूएसबी चार्जिंग पोर्ट होगा. मॉड्यूलर पैंट्री से बेहतर कैटरिंग की सुविधा मिलेगी. पब्लिक अनाउंसमेंट और विजुअल इंफो सिस्टम के साथ सीसीटीवी की भी सुविधा है.
दिव्यांग यात्रियों के लिए खास बर्थ और टॉयलेट की सुविधा है. फर्स्ट एसी कोच में गर्म पानी का शावर मिलेगा. इसके अलावा बेहतर इंटीरियर, डिस्प्ले पैनल और आरामदायक बर्थ की सुविधा मिलेगी. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह ट्रेन मध्यम और लंबी दूरी की यात्रा को बेहतर बनाएगी. तेज रफ्तार और आधुनिक सर्विस से यात्री खुश हो सकेंगे. वंदे भारत स्लीपर से रेलवे का आधुनिकीकरण तेज होगा.