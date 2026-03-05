Advertisement
Railway News: रेलवे की 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत देश के 1300 से ज्‍यादा स्‍टेशनों को नया रूप द‍िया जाएगा. इन स्‍टेशनों पर काम पूरा करने का टारगेट 2026 का रखा गया है. कुछ स्‍टेशन पर काम पूरा होने के बाद अब काम में तेजी लायी जा रही है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 05, 2026, 03:47 PM IST
Indian Railways: देश के 1300 से ज्‍यादा स्‍टेशनों का हो रहा कायाकल्‍प, UP के 157 स्टेशन पर म‍िलेंगी ये सुव‍िधाएं

Indian Railways Latest News: अगर आप भी अक्‍सर ट्रेन से सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, भारतीय रेलवे की तरफ से लगातार यात्री सुव‍िधाओं को लेकर काम क‍िया जा रहा है. रेलवे की तरफ से 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के जर‍िये देशभर में 1337 रेलवे स्टेशनों को मॉर्डन, सुविधाजनक और ग्‍लोबल लेवल का बनाने का अभियान चलाया गया है. इस योजना को दिसंबर 2022 में शुरू क‍िया गया था और इस पर तेजी से काम चल रहा है. इस काम को पूरा करने का टारगेट 2026 का रखा गया है, इस कारण इसमें अब तेजी लायी जा रही है.

आरामदायक और सुरक्ष‍ित बनेगा सफर

योजना का मकसद रेलवे स्‍टेशनों को नया रूप देना है. इसके तहत यात्री सुविधाओं में सुधार, स्‍टेशन तक पहुंच आसान बनाना, मॉर्डन इंफ्रास्ट्रक्चर और स्थानीय संस्कृति को संरक्षित रखते हुए बदलाव लाना शामिल है. इस बदलाव से करोड़ों रेल यात्र‍ियों का ट्रेन का सफर आरामदायक, सुरक्ष‍ित और आकर्षक बन सकेगा. योजना के तहत सबसे ज्‍यादा यूपी के 157 स्टेशन को शाम‍िल क‍िया गया है.

यूपी के इन स्‍टेशन पर होगा गजब काम

ज‍िन स्‍टेशनों पर तेजी से काम चल रहा है, उनमें आगरा कैंट, आगरा फोर्ट, अयोध्या, लखनऊ (चारबाग और जंक्शन), वाराणसी कैंट, गोरखपुर, प्रयागराज, मथुरा, कानपुर सेंट्रल, बरेली, मुरादाबाद, अमरोहा, गाजियाबाद, झांसी, फतेहपुर, बहराइच, बलिया, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, उन्नाव, मिर्जापुर आदि को शाम‍िल क‍िया गया है. योजना के तहत कई छोटे-बड़े स्टेशन जैसे अमेठी, आजमगढ़, बदायूं, बस्ती, फैजाबाद, हरदोई, जौनपुर, कन्‍नौज, ललितपुर, मऊ, पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहांपुर आदि को भी शाम‍िल क‍िया गया है.

ब‍िहार, एमपी और हर‍ियाणा के भी स्‍टेशन शाम‍िल

इसके अलावा बिहार में बरौनी, रक्सौल, देहरी-ऑन-सोन, बिक्रमगंज, नवादा, सिवान, मधेपुरा आदि स्टेशन शामिल इस योजना में शाम‍िल हैं. मध्य प्रदेश में भ‍िंड, दतिया, हरपालपुर, राजस्थान में धौलपुर, गोविंदगढ़, डीग, हरियाणा में गुरुग्राम, फरीदाबाद टाउन, पलवल, बल्लभगढ़, पंजाब में मोगा, ब्यास, जालंधर सिटी, दिल्ली में तिलक ब्रिज, जम्‍मू-कश्‍मीर में माता वैष्णो देवी; उत्तराखंड में कोटद्वार आद‍ि स्टेशन रिन्‍यूअल की ल‍िस्‍ट में हैं.

172 स्टेशन का पूरा हुआ काम

अधिकारियों का कहना है क‍ि अब 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत देशभर के 172 स्टेशन पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और इन्‍हें लोगों के लि‍ए खोल द‍िया गया है. 2026 के आख‍िर तक 100 से ज्यादा अतिरिक्त स्टेशन पूरे करने का टारगेट रखा गया है. करीब 250 स्‍टेशन सालभर में तैयार हो जाएंगे. बड़े स्टेशनों पर पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होने में ज्‍यादा समय लगेगा, जबकि छोटे स्‍टेशनों को जल्‍दी अपग्रेड कर द‍िया जाता है.

इन स्‍टेशनों पर क्‍या-क्‍या सुविधाएं म‍िलेंगी?

योजना के तहत तैयार क‍िये जाने वाले स्‍टेशनों पर बेहतर कनेक्‍ट‍िव‍िटी और सर्कुलेटिंग एरिया, मॉर्डन वेटिंग हॉल, साफ टॉयलेट, लिफ्ट-एस्केलेटर, दिव्यांगों के लिए रैंप, वाई-फाई, बेहतर जानकारी सिस्टम, 'वन स्टेशन वन प्रोडक्ट' कियोस्क, पार्किंग, एग्जीक्यूटिव लाउंज, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और प्लेटफॉर्म कवर जैसी सुविधाएं दी जाएंगी. स्थानीय वास्तुकला को बनाए रखते हुए आधुन‍िक डिजाइन दिया जा रहा है.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

