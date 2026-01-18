Amrit Bharat Express Trains: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने 18 जनवरी को असम और पश्‍च‍िम बंगाल से 5 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी द‍िखाकर रवाना क‍िया. ये ट्रेनें उत्तर-पूर्वी राज्यों को उत्तर, दक्षिण और पश्‍च‍िम भारत से जोड़ेंगी. अमृत भारत एक्सप्रेस (Amrit Bharat Express) को रेलवे की तरफ से सस्ती, आरामदायक और लंबी दूरी की यात्रा के लिए तैयार क‍िया गया है. इन ट्रेनों में नॉन-एसी कोच द‍िये गए हैं. लेकिन मॉर्डन सुविधाएं जैसे चार्ज‍िंग प्‍वाइंट, बायो-टॉयलेट और सीसीटीवी (CCTV) हैं. इससे आम आदमी को सस्‍ता और सुरक्ष‍ित सफर म‍िलेगा. शनिवार को भी प्रधानमंत्री की तरफ से 4 ऐसी ट्रेनों को लॉन्‍च क‍िया गया था.

इन ट्रेनों को हरी झंडी द‍िखाकर क‍िया रवाना

असम के नागांव से प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) ने दो ट्रेनों को हरी झंी द‍िखाकर रवाना क‍िया. इसमें पहली कामाख्या-रोहतक अमृत भारत एक्सप्रेस (15671/15672) है. यह ट्रेन असम के कामाख्या से रवाना होकर हरियाणा के रोहतक तक जाएगी. वीकली चलने वलाी यह ट्रेन कामाख्या से शुक्रवार रात 10 बजे चलकर रविवार दोपहर 2:45 बजे रोहतक पहुंचेगी. वापसी में यह ट्रेन रोहतक से रविवार रात 10:10 बजे चलकर मंगलवार दोपहर 12:15 बजे कामाख्या पहुंचेगी. रास्‍ते में ट्रेन कामाख्या, कटिहार, छपरा, वाराणसी, प्रयागराज, दिल्ली और रोहतक में ररुकेगी. ट्रेन में कुल 22 कोच हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रेन में कई तरह की मॉर्डन सुव‍िधाएं दी जा रहीं

दूसरी ट्रेन डिब्रूगढ़-गोमतीनगर अमृत भारत एक्सप्रेस (15949/15950) है. यह असम के डिब्रूगढ़ से लखनऊ के गोमतीनगर तक दौड़ेगी. यह नॉर्थ-ईस्‍ट को सीधे नॉर्थ इंड‍िया से जोड़ेगी. ट्रेन में कई तरह की मॉर्डन सुव‍िधाएं दी गई हैं, ज‍िससे लंबी यात्रा आसान हो सकेगी. पश्‍च‍िम बंगाल से तीन नई ट्रनों को (पीएम मोदी ने हरी झंडी द‍िखाकर रवाना क‍िया. इन ट्रेनों में कोलकाता (हावड़ा)-आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस, कोलकाता (सियालदाह)-बनारस अमृत भारत एक्सप्रेस और कोलकाता (संतरागाछी)-तंब्रम अमृत भारत एक्सप्रेस है. इन ट्रेनों के जर‍िये ब‍िहार, यूपी, ओड‍िशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बेहतर कनेक्‍ट‍िव‍िटी हो सकेगी.

अमृत भारत ट्रेनों की खासियत

अमृत भारत ट्रेनों को पुश-पुल तकनीक से चलाया जाता है. इससे तेज एक्सीलरेशन और ब्रेकिंग होती है. इसकी रफ्तार 110-130 किमी / घंटा तक की है. यह ट्रेन भले ही नॉन-एसी हो लेक‍िन इसमें सफर करना काफी आरामदायक है. इसमें फोल्डेबल टेबल, LED लाइट्स दी इर्ग हैं. ये ट्रेनें भारतीय रेलवे की अमृत काल योजना का हिस्सा हैं, जो आम आदमी को सस्‍ती और सुलभ यात्रा करा रही हैं.