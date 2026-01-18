Advertisement
trendingNow13078414
Hindi Newsबिजनेसपीएम मोदी ने 5 नई अमृत भारत ट्रेनों द‍िखाई हरी झंडी...चेक करें टाइम, स्‍टापेज और रूट

पीएम मोदी ने 5 नई अमृत भारत ट्रेनों द‍िखाई हरी झंडी...चेक करें टाइम, स्‍टापेज और रूट

PM Modi: प्रधानमंत्री मोदी ने देश में पांच नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी द‍िखाकर रवाना कर द‍िया. इन ट्रेनों का सफर सस्‍ता, आरामदायक और तमाम तरह की सुव‍िधाओं वाला है. ट्रेनों में चार्ज‍िंग प्‍वाइंट, बायो-टॉयलेट और सीसीटीवी द‍िये गए हैं.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jan 18, 2026, 02:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पीएम मोदी ने 5 नई अमृत भारत ट्रेनों द‍िखाई हरी झंडी...चेक करें टाइम, स्‍टापेज और रूट

Amrit Bharat Express Trains: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने 18 जनवरी को असम और पश्‍च‍िम बंगाल से 5 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी द‍िखाकर रवाना क‍िया. ये ट्रेनें उत्तर-पूर्वी राज्यों को उत्तर, दक्षिण और पश्‍च‍िम भारत से जोड़ेंगी. अमृत भारत एक्सप्रेस (Amrit Bharat Express) को रेलवे की तरफ से सस्ती, आरामदायक और लंबी दूरी की यात्रा के लिए तैयार क‍िया गया है. इन ट्रेनों में नॉन-एसी कोच द‍िये गए हैं. लेकिन मॉर्डन सुविधाएं जैसे चार्ज‍िंग प्‍वाइंट, बायो-टॉयलेट और सीसीटीवी (CCTV) हैं. इससे आम आदमी को सस्‍ता और सुरक्ष‍ित सफर म‍िलेगा. शनिवार को भी प्रधानमंत्री की तरफ से 4 ऐसी ट्रेनों को लॉन्‍च क‍िया गया था.

इन ट्रेनों को हरी झंडी द‍िखाकर क‍िया रवाना

असम के नागांव से प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) ने दो ट्रेनों को हरी झंी द‍िखाकर रवाना क‍िया. इसमें पहली कामाख्या-रोहतक अमृत भारत एक्सप्रेस (15671/15672) है. यह ट्रेन असम के कामाख्या से रवाना होकर हरियाणा के रोहतक तक जाएगी. वीकली चलने वलाी यह ट्रेन कामाख्या से शुक्रवार रात 10 बजे चलकर रविवार दोपहर 2:45 बजे रोहतक पहुंचेगी. वापसी में यह ट्रेन रोहतक से रविवार रात 10:10 बजे चलकर मंगलवार दोपहर 12:15 बजे कामाख्या पहुंचेगी. रास्‍ते में ट्रेन कामाख्या, कटिहार, छपरा, वाराणसी, प्रयागराज, दिल्ली और रोहतक में ररुकेगी. ट्रेन में कुल 22 कोच हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रेन में कई तरह की मॉर्डन सुव‍िधाएं दी जा रहीं
दूसरी ट्रेन डिब्रूगढ़-गोमतीनगर अमृत भारत एक्सप्रेस (15949/15950) है. यह असम के डिब्रूगढ़ से लखनऊ के गोमतीनगर तक दौड़ेगी. यह नॉर्थ-ईस्‍ट को सीधे नॉर्थ इंड‍िया से जोड़ेगी. ट्रेन में कई तरह की मॉर्डन सुव‍िधाएं दी गई हैं, ज‍िससे लंबी यात्रा आसान हो सकेगी. पश्‍च‍िम बंगाल से तीन नई ट्रनों को (पीएम मोदी ने हरी झंडी द‍िखाकर रवाना क‍िया. इन ट्रेनों में कोलकाता (हावड़ा)-आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस, कोलकाता (सियालदाह)-बनारस अमृत भारत एक्सप्रेस और कोलकाता (संतरागाछी)-तंब्रम अमृत भारत एक्सप्रेस है. इन ट्रेनों के जर‍िये ब‍िहार, यूपी, ओड‍िशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बेहतर कनेक्‍ट‍िव‍िटी हो सकेगी.

अमृत भारत ट्रेनों की खासियत
अमृत भारत ट्रेनों को पुश-पुल तकनीक से चलाया जाता है. इससे तेज एक्सीलरेशन और ब्रेकिंग होती है. इसकी रफ्तार 110-130 किमी / घंटा तक की है. यह ट्रेन भले ही नॉन-एसी हो लेक‍िन इसमें सफर करना काफी आरामदायक है. इसमें फोल्डेबल टेबल, LED लाइट्स दी इर्ग हैं. ये ट्रेनें भारतीय रेलवे की अमृत काल योजना का हिस्सा हैं, जो आम आदमी को सस्‍ती और सुलभ यात्रा करा रही हैं. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Indian railways

Trending news

'खुद के लिए न बदलें धर्म...', मोहन भागवत बताई वो गाड़ी जिसका कभी हादसा नहीं होता
Mohan Bhagwat
'खुद के लिए न बदलें धर्म...', मोहन भागवत बताई वो गाड़ी जिसका कभी हादसा नहीं होता
एक्टर विजय की बढ़ी मुश्किलें, CBI ने भगदड़ मामले में फिर भेजा समन; कल फिर होगी पेशी
thalapathy vijay
एक्टर विजय की बढ़ी मुश्किलें, CBI ने भगदड़ मामले में फिर भेजा समन; कल फिर होगी पेशी
AR Rahman Controversy: महबूबा ने जावेद अख्तर से कहा- अपने बीवी के खिलाफ बोल रहे हैं
AR Rahman
AR Rahman Controversy: महबूबा ने जावेद अख्तर से कहा- अपने बीवी के खिलाफ बोल रहे हैं
कांग्रेस के हार के बाद PM का तंज, असम से बोले- कांग्रेस की राजनीति देश को मंजूर नहीं
PM Modi
कांग्रेस के हार के बाद PM का तंज, असम से बोले- कांग्रेस की राजनीति देश को मंजूर नहीं
ओवैसी ने BJP से गठबंधन से फिर किया इनकार, पार्षदों को जारी किया कारण बताओ नोटिस
Asaduddin Owaisi
ओवैसी ने BJP से गठबंधन से फिर किया इनकार, पार्षदों को जारी किया कारण बताओ नोटिस
'शिंदे ने ताज होटल को बना दिया जेल', संजय राउत ने कहा-‘29 लोग बंधक बनाए गए’
Sanjay Raut
'शिंदे ने ताज होटल को बना दिया जेल', संजय राउत ने कहा-‘29 लोग बंधक बनाए गए’
'मुझे वोट डालने के लिए दूसरे जिले ले जाया गया...',चुनाव नतीजों के बाद महिला का दावा
Maharashtra news
'मुझे वोट डालने के लिए दूसरे जिले ले जाया गया...',चुनाव नतीजों के बाद महिला का दावा
जिसपर किया भरोसा वही निकला चोर! सांसद मनोज तिवारी के घर से लाखों उड़ाने वाला कौन?
manoj tiwari
जिसपर किया भरोसा वही निकला चोर! सांसद मनोज तिवारी के घर से लाखों उड़ाने वाला कौन?
मुंबई का मेयर कौन होगा? शिवसेना-बीजेपी गठबंधन में 2.5 साल के कार्यकाल पर लड़ाई
Who Will Be Mumbai Mayor
मुंबई का मेयर कौन होगा? शिवसेना-बीजेपी गठबंधन में 2.5 साल के कार्यकाल पर लड़ाई
जीत पर नाखुश है BJP, क्यों नहीं हासिल कर पाई टारगेट, 'ठाकरे ब्रदर्स' ने कहां दी मात?
BMC Election Result 2026
जीत पर नाखुश है BJP, क्यों नहीं हासिल कर पाई टारगेट, 'ठाकरे ब्रदर्स' ने कहां दी मात?