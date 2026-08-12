/बांग्लादेश को मिला बड़ा तोहफा, जल्द पटरियों पर दौड़ेगी भारत की ट्रेन, फीचर्स हैं बेहद खास

इन कोचों को बांग्लादेश रेलवे की जरूरतों और वहां के ऑपरेशनल हालात को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. कोचों में खास तरह की रिक्लाइनिंग सीटें लगाई गई हैं. इनमें स्टेनलेस स्टील के आर्मरेस्ट और फुटरेस्ट दिए गए हैं, जिससे यात्री अपनी सुविधा के अनुसार सीट को अलग-अलग पोजिशन में पीछे कर सकेंगे. AC कोचों में पंखे, इंटीग्रेटेड CCTV सर्विलांस सिस्टम, पैसेंजर अलार्म सिस्टम और आंशिक रूप से खुलने वाली खिड़कियां भी दी गई हैं. यात्रियों की जरूरतों को देखते हुए कोच में बेबी केयर रूम और प्रेयर रूम की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है.