/बांग्लादेश को मिला बड़ा तोहफा, जल्द पटरियों पर दौड़ेगी भारत की ट्रेन, फीचर्स हैं बेहद खास

Indian Railways : भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश रेलवे के लिए आधुनिक यात्री कोच तैयार कर एक अहम उपलब्धि हासिल की है. बुधवार यानी 12 अगस्त को कपूरथला स्थित रेल कोच फैक्ट्री (RCF) ने बांग्लादेश रेलवे के लिए बनाए गए 19 लिंक हॉफमैन बुश (LHB) ब्रॉड गेज यात्री कोचों की पहली रेक रोल आउट की है.
रेल मंत्रालय के मुताबिक, RCF और बांग्लादेश रेलवे के बीच सहयोग पुराना है. वर्ष 2015-16 में RCF ने बांग्लादेश रेलवे को 120 LHB ब्रॉड गेज यात्री कोच की सप्लाई की थी. इसके बाद 2024 में बांग्लादेश रेलवे ने RITES के जरिए RCF को 200 ब्रॉड गेज यात्री कोच बनाने और सप्लाई करने का ऑर्डर दिया. ये कोच सात अलग-अलग वेरिएंट में तैयार किए जा रहे हैं.
बांग्लादेश रेलवे के लिए तैयार की गई पहली रेक में कुल 19 कोच शामिल हैं. इनमें 3 AC स्लीपर कोच, 3 AC चेयर कार, 11 नॉन-AC चेयर कार, 2 पावर कार शामिल हैं.
इन कोचों को बांग्लादेश रेलवे की जरूरतों और वहां के ऑपरेशनल हालात को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. कोचों में खास तरह की रिक्लाइनिंग सीटें लगाई गई हैं. इनमें स्टेनलेस स्टील के आर्मरेस्ट और फुटरेस्ट दिए गए हैं, जिससे यात्री अपनी सुविधा के अनुसार सीट को अलग-अलग पोजिशन में पीछे कर सकेंगे. AC कोचों में पंखे, इंटीग्रेटेड CCTV सर्विलांस सिस्टम, पैसेंजर अलार्म सिस्टम और आंशिक रूप से खुलने वाली खिड़कियां भी दी गई हैं. यात्रियों की जरूरतों को देखते हुए कोच में बेबी केयर रूम और प्रेयर रूम की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है.
Rail Coach Factory, Kapurthala to roll out first Rake of LHB Coaches for Bangladesh Railway.
The coaches have been specially customised to meet the operational and passenger requirements of Bangladesh Railway.
The seating arrangement incorporates specially designed… pic.twitter.com/GMyXHAueh6
— PIB India (@PIB_India) August 12, 2026
बांग्लादेश रेलवे की परिचालन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोच की छत को भी मजबूत किया गया है. इसका उद्देश्य भारी भीड़ के दौरान यात्रियों के छत पर चढ़ने से पड़ने वाले अतिरिक्त भार को सहन करना है.
इन कोचों की एक खासियत इनका क्रैशवर्दी डिजाइन है. इन्हें यूरोपीय मानक EN 15227 के अनुरूप तैयार किया गया है। इसके लिए कोच की बॉडी शेल में व्यापक बदलाव किए गए हैं, ताकि दुर्घटना की स्थिति में कोच का क्रैश प्रदर्शन बेहतर हो और यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाई जा सके.
इन कोचों में बांग्लादेश रेलवे की जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इलेक्ट्रिकल सिस्टम लगाया गया है. ये सिस्टम 415 वोल्ट पर काम करेगा, जबकि भारतीय रेलवे के पारंपरिक कोचों में आमतौर पर 750 वोल्ट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है. भारत में तैयार किए गए ये कोच न केवल दोनों देशों के बीच रेलवे सहयोग को मजबूत करते हैं, बल्कि स्थानीय जरूरतों के मुताबिक भारतीय रेल तकनीक में किए गए बदलावों का भी उदाहरण हैं.