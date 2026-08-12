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बांग्लादेश को मिला बड़ा तोहफा, जल्द पटरियों पर दौड़ेगी भारत की ट्रेन, फीचर्स हैं बेहद खास

पहली रेक में कुल 19 कोच हैं, जिनमें 3 AC स्लीपर, 3 AC चेयर कार, 11 नॉन-AC चेयर कार और 2 पावर कार शामिल हैं.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 12, 2026, 08:57 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 09:43 PM IST
बांग्लादेश को मिला बड़ा तोहफा, जल्द पटरियों पर दौड़ेगी भारत की ट्रेन, फीचर्स हैं बेहद खास
Image Credit: X/PIB

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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