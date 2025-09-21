कृपया ध्यान दें! 22 सितंबर से रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में 14 रुपये का मिलेगा 'रेल नीर'

GST में कटौती किए जाने के बाद रेल नीर की एक लीटर की बोतल अब 14 रुपये में यात्रियों को मिलेगी. GST दर में कटौती से रोजमर्रा की जरूरत के सामान से लेकर कारें तक सस्‍ती हो रही हैं. अब इसका असर रेल यात्रा पर भी पड़ रहा है. जी हां, जीएसटी कटौती का फायदा रेलवे म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से यात्रियों को देने का फैसला क‍िया गया है. GST में कटौती के बाद रेल नीर की कीमतें घटा दी गई हैं. अब एक लीटर की बोतल 15 रुपये के बजाय 14 रुपये में और 500 एमएल वाली बोतल 10 रुपये की बजाय 9 रुपये में म‍िलेगी. नई कीमतों को 22 सितंबर यानी सोमवार से लागू क‍िया जाएगा.

22 सितंबर से लागू होंगी नई कीमतें

रेलवे म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से बताया गया क‍ि रेल नीर की 1 लीटर बोतल की अधिकतम कीमत 14 रुपये और 500 एमएल की बोतल 9 रुपये की होगी. इसके अलावा रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में बिकने वाली अन्य ब्रांड की पैकेज्ड पानी की बोतल की कीमत में भी कमी आएगी. 1 लीटर की बोतल के ल‍िए 14 रुपये और 500 एमएल के लि‍ए 9 रुपये चुकाने होंगे.

म‍िड‍िल क्‍लास को म‍िलेगा सबसे ज्‍यादा फायदा

सरकार की तरफ से क‍िये जा रहे इन सभी बदलाव का सबसे ज्‍यादा फायदा म‍िड‍िल क्‍लास को म‍िलेगा. किसानों के लिए खेती के उपकरण और सिंचाई सामग्री पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है. तंबाकू, पान मसाला, कोल्ड ड्रिंक और लग्जरी आइटम पर 40% का टैक्स लगेगा. रेल मंत्रालय की तरफ से उठाया जा रहा यह कदम यात्रियों और आम लोगों के लिए राहत भरा साबत होगा.

FAQs

सवाल: जीएसटी कटौती से रेल नीर का दाम घटकर क‍ितना हो गया?



जवाब: 22 स‍ितंबर से ट्रेन में रेलवे की तरफ से एक लीटर वाले रेल नीर का दाम 15 रुपये की बजाय 14 रुपये और 50 एमएल वाले बोलत 10 रुपये की बजाय 9 रुपये की म‍िलेगी।.