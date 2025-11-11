Indian Railway: ट्रेन में नहीं ले जा सकते हैं ये फल, पकड़े गए तो कटेगा ₹5000 तक का चालान, पहुंच सकते हैं जेल, क्या कहता है रेलवे का नियम

Indian Railways Facts: ट्रेन से सफर के दौरान लोग खाने-पीने की चीजें अपने साथ लेकर चलते हैं. आप भी ले जाते होंगे, जो मर्जी हो वो ले जाते होंगे, लेकिन क्या आपको बता दें कि एक ऐसा फल, जिसे रेलवे ने ट्रेन में सफर के दौरान ले जाने से प्रतिबंधित किया है. यानी ट्रेन में आप उस फल को लेकर नहीं जा सकते हैं. अगर आप इस फल के साथ ट्रेन में पकड़े जाते हैं तो भारी भरकम जुर्माना चकाना पड़ सकता है. इतना ही नहीं आप जेल भी पहुंच सकते हैं.

ट्रेन में नहीं ले जा सकते हैं ये फल

ट्रेनों के अंदर एक खास फल को लेकर जाने की अनुमति नहीं देती है. रेलवे के नियम के मुताबिक आप ट्रेन में नारियल लेकर नहीं जा सकते हैं. जी हां सामान्य का दिखने वाला नारियल ट्रेन में पूरी तरह से बैन है. दरअसल साधारण सा दिखने वाला नारियल दूसरों के लिए जानलेवा हो सकता है. ट्रेन में सफर के दौरान ये फल खतरनाक बन सकता है.

ट्रेन में नारियल से खतरा

दरअसल नारियल के अंदर तेल और गैस का दबाव होता है. अगर यह लंबे समय तक गर्म वातावरण में रहता है तो इसके फटने की संभावना बढ़ जाती है. ट्रेन और प्लेटफॉर्म जहां गर्मी होती है, वहां तापमान की वजह से दवाब बनता है और नारियल के फटने का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में यह फट ट्रेन में खतरनाक साबित हो सकता है.

नारियल साथ लेकर जाना क्राइम,जुर्माना और जेल



भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 (Railway Act of 1989) के सेक्शन 165 के तहत ट्रेन में नारियल लेकर जाना खतरनाक मना है. रेलवे के नियम के मुताबिक ट्रेन में ज्वलनशील, विस्फोटक या किसी भी तरह का खतरा पैदा करने वाले सामान लेकर जाने पर आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है. खुद के खाने के लिए या धार्मिक काम के लिए एक या दो ले जा रहे हैं तब तो ठीक, लेकिन अगर आप ट्रेन में ज्यादा संख्या में नारियल लेकर जाते है तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है. रेलवे एक्ट के तहत ऐसे मामलों में यात्री पर ₹1,000 से ₹5,000 तक का जुर्माना और जेल भी हो सकती है. आपको फौरन ट्रेन से उतारा जा सकता है. यानी मामूली सा दिखने वाला नारियल रेलवे के सुरक्षा के नजरिए से बेहद गंभीर है.गर्मी और तापमान के चलते यह फल फट सकता है और आग लगने जैसी स्थिति बन सकती है.