Advertisement
trendingNow12997834
Hindi Newsबिजनेस

Indian Railway: ट्रेन में नहीं ले जा सकते हैं ये फल, पकड़े गए तो कटेगा ₹5000 तक का चालान, पहुंच सकते हैं जेल, क्या कहता है रेलवे का नियम

Railway Fcats:  ट्रेन से सफर के दौरान लोग खाने-पीने की चीजें अपने साथ लेकर चलते हैं. आप भी ले जाते होंगे, जो मर्जी हो वो ले जाते होंगे, लेकिन क्या आपको बता दें कि एक ऐसा फल, जिसे रेलवे ने ट्रेन में सफर के दौरान ले जाने से प्रतिबंधित किया है. यानी ट्रेन में आप उस फल को लेकर नहीं जा सकते हैं.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 11, 2025, 04:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Indian Railway: ट्रेन में नहीं ले जा सकते हैं ये फल, पकड़े गए तो कटेगा ₹5000 तक का चालान, पहुंच सकते हैं जेल, क्या कहता है रेलवे का नियम

Indian Railways Facts: ट्रेन से सफर के दौरान लोग खाने-पीने की चीजें अपने साथ लेकर चलते हैं. आप भी ले जाते होंगे, जो मर्जी हो वो ले जाते होंगे, लेकिन क्या आपको बता दें कि एक ऐसा फल, जिसे रेलवे ने ट्रेन में सफर के दौरान ले जाने से प्रतिबंधित किया है. यानी ट्रेन में आप उस फल को लेकर नहीं जा सकते हैं. अगर आप इस फल के साथ ट्रेन में पकड़े जाते हैं तो भारी भरकम जुर्माना चकाना पड़ सकता है. इतना ही नहीं आप जेल भी पहुंच सकते हैं. 

ट्रेन में नहीं ले जा सकते हैं ये फल  

 ट्रेनों के अंदर एक खास फल को लेकर जाने की अनुमति नहीं देती है. रेलवे के नियम के मुताबिक आप ट्रेन में नारियल लेकर नहीं जा सकते हैं. जी हां सामान्य का दिखने वाला नारियल ट्रेन में पूरी तरह से बैन है. दरअसल साधारण सा दिखने वाला नारियल दूसरों के लिए जानलेवा हो सकता है. ट्रेन में सफर के दौरान ये फल खतरनाक बन सकता है.  

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रेन में नारियल से खतरा  

दरअसल नारियल के अंदर तेल और गैस का दबाव होता है. अगर यह लंबे समय तक गर्म वातावरण में रहता है तो इसके फटने की संभावना बढ़ जाती है. ट्रेन और प्लेटफॉर्म जहां गर्मी होती है, वहां तापमान की वजह से दवाब बनता है और नारियल के फटने का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में यह फट ट्रेन में खतरनाक साबित हो सकता है.   

नारियल साथ लेकर जाना क्राइम,जुर्माना और जेल  
 
भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 (Railway Act of 1989) के सेक्शन 165 के तहत ट्रेन में नारियल लेकर जाना खतरनाक मना है. रेलवे के नियम के मुताबिक ट्रेन में ज्वलनशील, विस्फोटक या किसी भी तरह का खतरा पैदा करने वाले सामान लेकर जाने पर आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है. खुद के खाने के लिए या धार्मिक काम के लिए एक या दो ले जा रहे हैं तब तो ठीक, लेकिन अगर आप ट्रेन में ज्यादा संख्या में नारियल लेकर जाते है तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है. रेलवे एक्ट के तहत ऐसे मामलों में यात्री पर ₹1,000 से ₹5,000 तक का जुर्माना और जेल भी हो सकती है. आपको फौरन ट्रेन से उतारा जा सकता है.  यानी मामूली सा दिखने वाला नारियल रेलवे के सुरक्षा के नजरिए से बेहद गंभीर है.गर्मी और तापमान के चलते यह फल फट सकता है और आग लगने जैसी स्थिति बन सकती है.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

indian railway

Trending news

'आज की सुबह सख्त संदेश भेजने के लिए...', UAPA के तहत कैद आरोपी की जमानत SC से खारिज
Delhi blast
'आज की सुबह सख्त संदेश भेजने के लिए...', UAPA के तहत कैद आरोपी की जमानत SC से खारिज
सामने आया दिल्ली ब्लास्ट से 12 दिन पहले का वीडियो, पॉल्यूशन चेक कराता दिखा तारिक
Delhi blast
सामने आया दिल्ली ब्लास्ट से 12 दिन पहले का वीडियो, पॉल्यूशन चेक कराता दिखा तारिक
भारत में पढ़ने आते थे चीनी, कब्र से याद आई धर्म के प्रचार की 2000 साल पुरानी कहानी
india
भारत में पढ़ने आते थे चीनी, कब्र से याद आई धर्म के प्रचार की 2000 साल पुरानी कहानी
'जंग में कोई रनरअप नहीं..,' युद्ध में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर बोले CDS चौहान
Modern Warfare
'जंग में कोई रनरअप नहीं..,' युद्ध में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर बोले CDS चौहान
फरीदाबाद मॉड्यूल के खुलासे के बाद उमर ने किया धमाका, खंगाला जा रहा सुसाइड टेरर एंगल
Delhi blast
फरीदाबाद मॉड्यूल के खुलासे के बाद उमर ने किया धमाका, खंगाला जा रहा सुसाइड टेरर एंगल
दिल्ली धमाके के बाद अब माता वैष्णो देवी मंदिर में अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर तैनात पुलिस
delhi red fort blast
दिल्ली धमाके के बाद अब माता वैष्णो देवी मंदिर में अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर तैनात पुलिस
निठारी कांड: 18 साल बाद सुरेंद्र कोली को होंगे रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी
Nithari Serial Killings Case
निठारी कांड: 18 साल बाद सुरेंद्र कोली को होंगे रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी
दिल्ली में धमाका करने वाली i20 कार के कैसे बदले मालिक? जांच में हुआ बड़ा खुलासा
delhi red fort blast
दिल्ली में धमाका करने वाली i20 कार के कैसे बदले मालिक? जांच में हुआ बड़ा खुलासा
यादव, कुर्मी, मुस्लिम... बिहार में किसका वोट किसके साथ? भाजपा को टेंशन X फैक्टर से
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
यादव, कुर्मी, मुस्लिम... बिहार में किसका वोट किसके साथ? भाजपा को टेंशन X फैक्टर से
क्या है मुस्लिम डॉक्टरों का आतंकी मॉड्यूल? 4 दिन, 4 डॉक्टरों की गिरफ्तारी से हड़कंप
Delhi blast
क्या है मुस्लिम डॉक्टरों का आतंकी मॉड्यूल? 4 दिन, 4 डॉक्टरों की गिरफ्तारी से हड़कंप