Railone App Offer: रेलवे के आध‍िकार‍िक ऐप रेलवन (Railone) के जर‍िये यद‍ि आप अब जनरल ट‍िकट बुक कराएंगे तो आपको तीन प्रत‍िशत का फायदा म‍िलेगा. यानी आपको 100 रुपये वाले ट‍िकट के लि‍ए 97 रुपये का भुगतान करना होगा.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jan 09, 2026, 09:21 AM IST
Indian Railways Discount Offer: अगर आप भी भारतीय रेलवे के जर‍िये सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, रेलवे ने अपने करोड़ों यात्रियों के ल‍िए बड़ी खुशखबरी का ऐलान क‍िया है. अब रेलवे के रेलवन (RailOne) ऐप से अनरिजर्व्ड (जनरल) टिकट बुक करने पर आपको 3% की छूट मिलेगी. रेलवे की तरफ से यह ऑफर केवल डिजिटल पेमेंट करने वालों को मुहैया कराया जा रहा है. 14 जनवरी 2026 से शुरू होने वाला यह ऑफर अगले छह महीने तक चलेगा. इस स्कीम को रेलवे की तरफ से डिजिटल बुकिंग और कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के मकसद शुरू क‍िया गया है.

6 महीने तक उठा सकेंगे ऑफर का फायदा

3% डिस्काउंट वाली स्‍कीम 14 जुलाई 2026 तक वैलिड रहेगी. आप पूरे 6 महीने तक इसका फायदा उठा सकते हैं. रेलवे म‍िन‍िस्‍ट्री ने सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम (CRIS) को इसकी तैयारी के लिए निर्देश दिए हैं. मई 2026 में CRIS की तरफ से फीडबैक द‍िया जाएगा, उसके बाद आगे का फैसला होगा. अब तक RailOne ऐप पर R-Wallet के जर‍िये पेमेंट करने पर 3% का कैशबैक मिलता था. नई स्कीम में इस फायदे को बढ़ा दिया गया है. अब आप यूपीआई (UPI), डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग क‍िसी भी मोड से पेमेंट करने पर टिकट की कीमत पर सीधे 3% की छूट हास‍िल कर सकते हैं.

केवल RailOne ऐप पर ही म‍िलेगा फायदा
आपको बता दें ऑर वॉलेट (R-wallet) का पुराना वाला 3% कैशबैक भी जारी रहेगा, यानी  ऑप्‍शन पहले के मुकाबले बढ़ गए हैं. यह ऑफर रेलवे की तरफ से केवल RailOne ऐप पर ही मिलेगा. किसी दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वेबसाइट या थर्ड-पार्टी ऐप के जर‍िये अनरिजर्व्ड टिकट बुक करने पर यह डिस्काउंट नहीं मिलेगा. रेलवे की कोश‍िश है क‍ि ज्यादा से ज्यादा लोग RailOne ऐप को ट‍िकट बुक कराने के लि‍ए यूज करें.

RailOne ऐप क्या है और इसमें क्या सुविधाएं?
रेलवन (RailOne) भारतीय रेलवे का नया ऑल-इन-वन डिजिटल प्लेटफॉर्म है. पहले अलग-अलग ऐप्स में बंटी सर्व‍िस अब एक ही प्‍लेटफॉर्म ऐप में आ गई हैं. इस ऐप के जर‍िये आप रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड टिकट की बुक‍िंग करने के साथ ही लाइव ट्रेन ट्रैकिंग कर सकते हैं. इसके अलावा PNR स्टेटस चेक, कोच पोजीशन की जानकारी, जर्नी के दौरान फूड ऑर्डर, कस्टमर सपोर्ट और शिकायत समाधान पर भी काम कर सकते हैं.

डेली पैसेंजर को कितना फायदा?
ऐसे लोग जो रोजाना लोकल ट्रेन, शॉर्ट डिस्टेंस या जनरल कोच में सफर करते हैं, उनके लिए यह छूट खास है. उदाहरण के लि‍ए आपका टिकट 50 रुपये का है, तो आपको रोजाना 1.5 रुपये का फायदा होगा. महीने में 20-30 बार भी सफर क‍िया तो आपके हर महीने 30-50 रुपये आसानी से बच जाएंगे. रेलवे का मकसद इंड‍िया को बढ़ावा देना है. इसके साथ ही रेलवे स्टेशन पर लंबी कतारों को कम करने की द‍िशा में भी काम कर रहा है . अभी कैश हैंडलिंग और बुकिंग में काफी समय लगता है.

