Indian Railways New Trains: अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, रेलवे बोर्ड ने देश के चार प्रमुख राज्यों हरियाणा, यूपी, झारखंड और पंजाब के लिए चार नई ट्रेन शुरू करने के लिए मंजूरी दे दी है. इसके अलावा यात्रियों की सुविधा को बेहतर करने के लिए मौजूदा रूट का विस्तार करने का फैसला किया गया है. रेलवे के इस कदम का मकसद शहरों के बीच संपर्क को बेहतर करना और यात्रियों को ज्यादा सुविधाजनक ऑप्शन देना है. नई ट्रेनों के चलने की तारीख और ठहराव से जुड़ी जानकारी रेलवे जोन की तरफ से अलग नोटिफिकेशन जारी करके दी जाएगी.
हरियाणा के रेल यात्रियों के लिए बेहद आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल सौगात मिलने जा रही है. रेलवे बोर्ड ने जींद से सोनीपत के बीच नई हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की मंजूरी दी है. ट्रेन संख्या 74010 और 74009 के रूप में रोजाना पटरी पर दौड़ेगी. यह ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच की 89 किमी की दूरी को महज दो घंटे में पूरी कर लेगी. दैनिक यात्रियों के लिए यह सर्विस काफी मददगार साबित होने वाली है. सफर के दौरान यह ट्रेन दोनों तरफ से 13 रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी.
पंजाब और हरियाणा के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए रेलवे बोर्ड ने करतोली और अंबाला सिटी के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस को हरी झंडी दिखाई है. ट्रेन संख्या 14502/14501 करतोली-अंबाला सिटी एक्सप्रेस का संचालन रोजाना होगा. ट्रेन संख्या 14502 करतोली से सुबह 08:30 बजे रवाना होगी और दोपहर 12:55 बजे अंबाला सिटी पहुंच जाएगी. वापसी में ट्रेन संख्या 14501 अंबाला सिटी से शाम 16:15 बजे छूटेगी और रात 20:25 बजे करतोली वापस आएगी.
धार्मिक नगरी वाराणसी को पंजाब से जोड़ने के लिए रेलवे बोर्ड ने बड़ा कदम उठाया है. बोर्ड की तरफ से जारी सर्कुलर के अनुसार छहरता और वाराणसी के बीच 'संत रविदास एक्सप्रेस' नामक नई ट्रेन को मंजूरी दी गई है, यह हफ्ते में तीन दिन चलेगी. ट्रेन संख्या 14624 छहरता से हर बुधवार, शुक्रवार और रविवार को दोपहर 14:05 बजे रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 12:15 बजे वाराणसी पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन संख्या 14623 वाराणसी से हर गुरुवार, शनिवार और सोमवार को शाम 19:50 बजे चलेगी और अगले दिन शाम 17:10 बजे छहरता पहुंचेगी.
झारखंड के इंडस्ट्रियल एरिया में सफर करने वाले यात्रियों और नौकरीपेशा के लिए नई पैसेंजर ट्रेन शुरू होने जा रही है. रेलवे बोर्ड ने भोजूडीह और बोकारो स्टील सिटी के बीच पैसेंजर ट्रेन को मंजूरी दी है. यह ट्रेन हफ्ते में पांच दिन चलेगी. रविवार और गुरुवार को छोड़कर यह ट्रेन बाकी सभी दिनों में भोजूडीह और बोकारो स्टील सिटी दोनों तरफ से चलेगी. ट्रेन संख्या 58035 भोजूडीह से सुबह 08:15 बजे चलकर 09:30 बजे बोकारो स्टील सिटी पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन संख्या 58036 बोकारो स्टील सिटी से शाम 18:15 बजे रवाना होगी और शाम 19:30 बजे भोजूडीह आएगी.
नई ट्रेनों की मंजूरी के अलावा रेलवे बोर्ड ने दिल्ली से सफर करने वाले यात्रियों को भी बड़ी राहत दी है. बोर्ड ने ट्रेन नंबर 14053 / 14054 दिल्ली-दौलतपुर चौक एक्सप्रेस के रूट में विस्तार करते हुए इसे करतोली तक चलाने का फैसला किया है. नई व्यवस्था के तहत ट्रेन संख्या 14053 दिल्ली-करतोली एक्सप्रेस पुरानी समय सारिणी के अनुसार दिल्ली से रात 22:50 बजे प्रस्थान करेगी और सुबह 07:50 बजे करतोली पहुंच जाएगी. इसी तरह वापसी की दिशा में ट्रेन संख्या 14054 करतोली-दिल्ली एक्सप्रेस करतोली से रात 20:55 बजे छूटेगी और अगले दिन तड़के सुबह 05:00 बजे देश की राजधानी दिल्ली पहुंच जाएगी.