Indian Railways New Trains: अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, रेलवे बोर्ड ने देश के चार प्रमुख राज्‍यों हरियाणा, यूपी, झारखंड और पंजाब के लि‍ए चार नई ट्रेन शुरू करने के लि‍ए मंजूरी दे दी है. इसके अलावा यात्रियों की सुव‍िधा को बेहतर करने के लि‍ए मौजूदा रूट का व‍िस्‍तार करने का फैसला क‍िया गया है. रेलवे के इस कदम का मकसद शहरों के बीच संपर्क को बेहतर करना और यात्रियों को ज्‍यादा सुव‍िधाजनक ऑप्‍शन देना है. नई ट्रेनों के चलने की तारीख और ठहराव से जुड़ी जानकारी रेलवे जोन की तरफ से अलग नोट‍िफ‍िकेशन जारी करके दी जाएगी.