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भारतीय रेलवे का बड़ा तोहफा, 4 नई ट्रेन चलाने के लि‍ए दी मंजूरी, एक के रूट में बदलाव

IRCTC: रेलवे के इस कदम का मकसद शहरों के बीच संपर्क बेहतर करना और यात्रियों को ज्‍यादा सुव‍िधाजनक ऑप्‍शन देना है. नई ट्रेनों के चलने की तारीख और ठहराव से जुड़ी जानकारी रेलवे जोन की तरफ से अलग नोट‍िफ‍िकेशन जारी करके दी जाएगी.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 11, 2026, 02:28 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 02:28 PM IST
भारतीय रेलवे का बड़ा तोहफा, 4 नई ट्रेन चलाने के लि‍ए दी मंजूरी, एक के रूट में बदलाव
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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