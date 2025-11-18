IRCTC No Food Option: कोरोना महामारी के बाद भारतीय रेलवे ने सफर को लेकर कई तरह के बदलाव क‍िये हैं. इन बदलावों में सबसे अहम बदलाव ये है क‍ि रेलवे ने राजधानी, शताब्दी और वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों में खाने को पूरी तरह से ऑप्‍शनल कर द‍िया है. अब टिकट बुक‍िंग के समय ही आपको यह स‍िलेक्‍ट करना पड़ता है क‍ि भोजन चाहिए या नहीं. अगर ‘हां’ चुना तो किराये में कैटरिंग चार्ज जुड़ जाता है, ‘नो फूड’ चुना तो उतना पैसा ऑटोमेट‍िक कट हो जाता है.

सोशल मीडिया पर फैल रहीं अलग-अलग अफवाह

जी हां, पहले यद‍ि आपने ‘नो फूड’ ऑप्‍शन स‍िलेक्‍ट क‍िया तब भी आप सफर में कभी भी मन बदलने पर IRCTC की ई-कैटरिंग सर्विस या ट्रेन में आने वाले अटेंडेंट से खाना ऑर्डर कर सकते हैं. पहले से मना करने का मतलब सिर्फ यह है कि किराया कम हो जाएगा लेक‍िन सुव‍िधा खत्म नहीं होगी. यह बड़ा कन्फ्यूजन था. बहुत से यात्री डर रहे थे कि यद‍ि खाना नहीं लिया तो 1 लीटर रेल नीर की फ्री बॉटल भी नहीं मिलेगी. सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह की अफवाहें फैल रही हैं. लेकिन सच कुछ और ही है.

हर यात्री को 1 लीटर रेल नीर मुफ्त में मिलेगा

IRCTC के वरिष्ठ अध‍िकारी ने इंड‍ियन एक्‍सप्रेस से बातचीत में बताया 'हर यात्री को 1 लीटर रेल नीर मुफ्त में मिलेगा, चाहे उसने फूड का ऑप्‍शन सिलेक्‍ट क‍िया हो या नहीं.' यानी पानी का संबंध आपके भोजन से नहीं है. बोर्ड‍िंग के बाद अब हर सीट पर पानी की बोतल रखी म‍िलती है. अक्टूबर के महीने में अचानक अफवाह उड़ी कि IRCTC ऐप-वेबसाइट पर राजधानी, शताब्दी और वंदे भारत के लिए ‘नो फूड’ का ऑप्शन ही गायब हो गया है. अब इन ट्रेनों में खाना अनिवार्य कर दिया गया है. कई यात्रियों ने इसके स्क्रीनशॉट भी शेयर किये.

रेलवे ने अब क्‍या साफ क‍िया?

रेलवे के सीनियर अधिकारी की तरफ से साफ क‍िया गया 'नो फूड का ऑप्शन अभी भी मौजूद है. उसकी जगह थोड़ा बदलाव क‍िया गया है. कोई नई पॉलिसी नहीं आई है. यानी पुराना ऑप्शन बिल्कुल वैसा का वैसा है, बस लोकेशन उसकी हल्की शिफ्ट हुई है. अगर आप भी राजधानी, शताब्दी या वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे हैं और घर से खाना लेकर जाना चाहते हैं या डाइट पर हैं तो बेफिक्र होकर ‘नो फूड’ ऑप्‍शन स‍िलेक्‍ट कर लीज‍िए चुन लीजिए. इससे आपका किराया बचेगा और 1 लीटर रेल नीर की बोतल भी फ्री मिलेगी. सफर में भूख लगने पर आप कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं.